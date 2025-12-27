Kiderült, milyen évünk volt valójában 2025-ben – és az igazság nem mindenkinek fog tetszeni

Sőt újabb nagy háború sem tört ki. Ez mindenképpen örömteli dolog, sőt ennél többet nem is kívánhattunk volna az idei évre. Világunk komoly átalakulásban van, ez tagadhatatlan. Amiben komoly viták vannak, hogy a változás iránya vajon mibe fog fordulni. Az új amerikai biztonsági stratégia nyíltan szakítani látszik a transzatlantizmussal, valamint elfogadja a több pólusú világrendet. Persze nem dőlt el még semmi, de Európa jól láthatóan az új világrend vesztesei között lesz. 2025-ben ennek biztosan nem örülhetünk!
Jobb hely lett-e Magyarország 2025-ben?
- Örülhettünk a békének, örülhettünk Kapu Tibor űrutazásának, örülhettünk legalább a lassú gyarapodásnak, de a belpolitikai gyűlölködések csak rosszkedvünket növelték.
- Minden keserűségég és szomorúság ellenére, de Magyarország bizony 2025-ben is egy kicsivel, de azért jobb hely lett.
Akik nem ismerik a világ országait, nincsenek személyes tapasztalataik, azok bizonyára fanyalogva fogadják majd megállapításomat. Azonban ha veszik a fáradságot, a mai, internettel és mesterséges intelligenciával átszőtt életünkben pár gyors keresés után világosan láthatják:
Magyarország még mindig a Föld legjobb helyei közé tartozik!