Kiderült, milyen évünk volt valójában 2025-ben – és az igazság nem mindenkinek fog tetszeni

Véget ért a karácsony; sokan még most próbálnak magukhoz térni az ünnepi bejglik és töltött káposzták után. Talán nincs is jobb pillanat ennél, hogy visszatekintsünk az elmúlt esztendőre. Milyen volt 2025? Előrébb lépett-e az ország és a világ, vagy inkább mélyebb válságba sodródtunk? Itt az idő, hogy számot vessünk.

Vajon 2025-ben jobb hely lett Magyarország?

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Egy évvel ezelőtt is abban reménykedtünk, hogy végre béke lesz keleti szomszédunknál. 2022 óta minden karácsonykor azt vártuk, hogy befejeződik az értelmetlen vérontás, hogy kevesebb kárpátaljai magyar katona esik el, és az élet – amennyire lehet – visszatér a megszokott kerékvágásba. A remény azonban eddig sorra szertefoszlott: a fegyverek ma sem hallgattak el. Mégis bízunk benne, mert sokszor már csak a remény maradt.