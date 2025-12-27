Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború kapu tibor béke magyarország európa

Kiderült, milyen évünk volt valójában 2025-ben – és az igazság nem mindenkinek fog tetszeni

2025. december 27. 06:05

2025 egyszerre hozott reményt és csalódást Magyarország számára: a gazdaság lassan erősödött, a nemzet Kapu Tibor űrutazásán lelkesedett, miközben a háború árnya, a politikai megosztottság és a választási küzdelmek rányomták bélyegüket a mindennapokra. 2025-ben tényleg jobb hely lett Magyarország?

2025. december 27. 06:05
null
Kovács András
Kovács András

Véget ért a karácsony; sokan még most próbálnak magukhoz térni az ünnepi bejglik és töltött káposzták után. Talán nincs is jobb pillanat ennél, hogy visszatekintsünk az elmúlt esztendőre. Milyen volt 2025? Előrébb lépett-e az ország és a világ, vagy inkább mélyebb válságba sodródtunk? Itt az idő, hogy számot vessünk.

2025
Vajon 2025-ben jobb hely lett Magyarország?
Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Egy évvel ezelőtt is abban reménykedtünk, hogy végre béke lesz keleti szomszédunknál. 2022 óta minden karácsonykor azt vártuk, hogy befejeződik az értelmetlen vérontás, hogy kevesebb kárpátaljai magyar katona esik el, és az élet – amennyire lehet – visszatér a megszokott kerékvágásba. A remény azonban eddig sorra szertefoszlott: a fegyverek ma sem hallgattak el. Mégis bízunk benne, mert sokszor már csak a remény maradt.

A háború terhe kimondva vagy kimondatlanul rányomja bélyegét a mindennapokra. Van, akinek családi érintettség miatt állandó beszédtéma, mások hírekből követik, és vannak, akik egzisztenciálisan is megsínylették a konfliktust. Lehet úgy tenni, mintha mindez nem érintene minket, de ez legfeljebb ideiglenes önámítás. Mindannyian tudjuk: ha a közvetlen környezetünkben béke lenne, a saját életünk is könnyebb volna.

Béke híján a kormány mozgástere is szűkebb volt 2025-ben. A szankciók évek óta fékezik az európai gazdaságot, több nagy ország recesszióval küzd, és ebből Magyarország sem tudta kivonni magát. Mégis: a vállalkozásokat és családokat célzó intézkedéseknek köszönhetően lett gazdasági növekedés,

és ami mindenki számára kézzelfogható: a reálbérek több mint 5 százalékkal nőttek. Ez komoly eredmény, amelyre joggal lehetünk büszkék! 

Az év egyik legnagyobb közös élménye Kapu Tibor űrutazása volt: a nyíregyházi fiatlember napokra egyesítette a nemzetet. Ezzel szemben a sportban fájó csalódást okozott, hogy a magyar válogatott a 96. percben bukta el a világbajnoki részvétel esélyét.

2025-ben Magyarország a béke melletti kiállása révén továbbra is a nemzetközi élet középpontjában volt. Az a következetes politika, amit az ukrajnai háború kezdete óta Orbán Viktor képvisel, idén elvezetett ahhoz, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten zárhatta volna le a konfliktust.

A békecsúcs lehetősége továbbra is megvan, de a döntés értelemszerűen nem a magyar kormányfő kezében van.

Hazánk méretéhez képest Orbán Viktor 2025-ben végleg világpolitikai szereplő lett! A 499 ével ezelőtti mohácsi csatavesztés óta pedig erre nem volt példa a magyar történelemben.

A mögöttünk hagyott év óhatatlanul a 2026-os parlamenti voksolás jegyében telt. Ez nem tartozik az örömteli események közé. Volt itt minden: gyűlölködés, hazugságok, mellébeszélések, gyalázkodások! Erre nem is érdemes több időt fecsérelni. Ennél lényegesen fontosabb, hogy 2025 lehetőséget adott arra, hogy a szembenálló felek esetében lássuk, kire mire számíthatunk egy választási győzelem esetén. Orbán Viktor és a kormánypártok világos programok és a tervek mentén dolgoznak: otthonteremtés, családtámogatások növelése és a vállalkozói szektor erősítése. 

Ebből semmit sem tudtunk meg. Ellenben megtudtuk, hogy a valódi terveikről nem fognak beszélni, mert akkor megbuknának. A párthoz köthető baloldali személyiségektől (Kéri László, Lengyel László, Simonovits András, Petsching Mária Zita) megtudtuk, hogy csak adóemeléssel, nyugdíjcsökkentéssel, iskola-és kórházbezárásokkal, a magyar szuverenitásról való lemondás révén tudja esetleg teljesíteni a Tisza a több ezermilliárdos ígéreteit, de lehet még akkor sem. 

Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a Tisza Párt is végtelen számú programot mutatott be, így ezeket finoman szólva sem lehet komolyan venni. Ellenben amit komolyan kell venni, hogy a párt belefutott az elmúlt évtized legnagyobb adatszivárgási botrányába. Lebonyolítottak egy bohózatba illő jelöltállítási folyamatot. És persze ne felejtsük el, hogy Magyar Péter előrehozott választást jósolt áprilisra, amiből szintén nem lett semmi.  Sőt: a párt háza tájáról több dokumentum szivárgott ki, amelyek brutális megszorításokat tartalmaznak.

Érdemes komolyan venni azt is, hogy míg Magyarországon a Tisza földi Kánaánt ígér, addig Brüsszelben minden háború- és migrációpárti javaslatot megszavazott,

majd pedig igent mondtak a súlyos korrupciós botrányba keveredett Ursula von der Leyenre is. A Tisza valódi arcát láthattuk akkor is, amikor Móna Márkra támadt rá Ruszin-Szendi Ronulusz, vagy éppen amikor Magyar Péter magából kikelve gyalázta a HírTV riporternőit. Nincs két Tisza! 

A belpolitikában sok örömünk nem volt, de nem is örömszerzési céllal működik. 

A Földön 2025 legfőbb eredménye, hogy több háború is véget ért, és az orosz-ukrán konfliktus pedig nem fordult egy atomháborúval járó konfliktusba. 

Sőt újabb nagy háború sem tört ki. Ez mindenképpen örömteli dolog, sőt ennél többet nem is kívánhattunk volna az idei évre. Világunk komoly átalakulásban van, ez tagadhatatlan. Amiben komoly viták vannak, hogy a változás iránya vajon mibe fog fordulni. Az új amerikai biztonsági stratégia nyíltan szakítani látszik a transzatlantizmussal, valamint elfogadja a több pólusú világrendet. Persze nem dőlt el még semmi, de Európa jól láthatóan az új világrend vesztesei között lesz. 2025-ben ennek biztosan nem örülhetünk! 

Jobb hely lett-e Magyarország 2025-ben? 

  • Örülhettünk a békének, örülhettünk Kapu Tibor űrutazásának, örülhettünk legalább a lassú gyarapodásnak, de a belpolitikai gyűlölködések csak rosszkedvünket növelték. 
  • Minden keserűségég és szomorúság ellenére, de Magyarország bizony 2025-ben is egy kicsivel, de azért jobb hely lett. 

Akik nem ismerik a világ országait, nincsenek személyes tapasztalataik, azok bizonyára fanyalogva fogadják majd megállapításomat. Azonban ha veszik a fáradságot, a mai, internettel és mesterséges intelligenciával átszőtt életünkben pár gyors keresés után világosan láthatják: 

Magyarország még mindig a Föld legjobb helyei közé tartozik!

A nyitókép mesterséges intelligencia segítségével készült

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-woof-2
2025. december 27. 09:52
2025 Az év közéleti személyisége: Magyar Péter Az év eseménye: Pride Az év híroldala: Telex Az év legaljasabb személyisége: Lánczi Tamás Az év csicskája: Császár Attila A fórum legagymosottabb kommentelője: bkanya
Válasz erre
0
2
Chekke-Faint
2025. december 27. 09:48
Szóval a mindenszarizmus nem a rossz kormányzásból ered, hanem a látható és mindenki álltal igénybe is vett eredményekből. Na jó, de akkor mégis miért szar minden, csak úgy magától? Mert valahonnan azt is eredeztetni kell! A válasz pedig baromi egyszerű. A balos tévé, az online média, a közösségi platformok másról sem szólnak minthogy máshol minden jobb. Közben telepumpálják az emberek fejét sokak számára elérhetetlen célokkal, előzzük meg Ronániát ahol éppen összedöl a költségvetés és elnök sem lehet bárki aki szar...DDD
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 27. 09:45
recipp. Te Jenő megint kihagytad a Szőlő utcában még villany sincs fejezeted...DD
Válasz erre
0
0
recipp
2025. december 27. 09:43
Orbán nem egyenlő Magyarországgal. Az EU és Magyarország adófizetői pénzén élősködő Orbán korrupt,tolvaj pereputtyáról. ,strómanjairól,oligarcháiról,a FideSSmaffiájáról és hatalomban tartó kretén szoponcai. És ennek a parazita korrupt,tolvaj ,EU -nak keresztbetevő ,nemzetrontó ,takonynáci -ruszkiszopó FideSSbandának és hatalomban tartó kretén söpredékének köszönhető ,hogy Magyarország nem jut hozzá az EU támogatás milliárdjaihoz. Ahogy azt is ha most kérnénk az EU felvételt bizony páros láb lenne a válasz. Az a helyes amíg nem lesz gyökeres változás a demokrácia visszaállításában ,a tolvajbanda ne kapjon egy eurocentet sem,de az EU találja meg a módot a tisztességes közösségek,szervezetek,városok kapják meg a támogatásokat t
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!