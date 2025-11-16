„Ez megint olyan magyaros volt” – rettenetesen csalódottak a magyar futballrajongók

„Viszlát, Rossi!!!”

„Ez volt az utolsó, hogy áramot pazaroltam a magyar foci nézésére.”

„Most komolyan. Egy ír válogatottól itthon? Megérdemeltük, semmi keresnivalónk nincs a vb-n.”

„Ilyen nincs. És nem értem, miért kell ennyi újoncot behozni a végén... Pláne nem értem, miért nem Vargát cseréli le, aki rettenetesen elfáradt... Sok helyzet is kimaradt, két góllal kellett volna vezetni már 80. perc körül... Szívből sajnálom most őket, mert nem érdemelték meg a fiúk. Inkább Rossit nem értettem most... Ne bántsátok a fiúkat, nem érdemlik meg! Rettenetesen szomorú vagyok. Gondoljátok el, ők mit éreznek akkor.”

„Bal sors, akit régen tép... Ez megint olyan magyaros volt...”