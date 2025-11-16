Ft
„Ez megint olyan magyaros volt” – rettenetesen csalódottak a magyar futballrajongók

2025. november 16. 19:10

A magyar válogatott biztosan lemarad a világbajnokságról. A magyar futballrajongók elkeseredetten és dühösen kommentáltak.

2025. november 16. 19:10
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, az ír nemzeti együttes 3–2-re legyőzte a magyar válogatottat a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének utolsó fordulójában, a Puskás Arénában, és ezzel a mienk biztosan lemaradnak a jövő nyári vb-ről. A teljesség igénye nélkül megnéztük, hogy mit írtak a mérkőzés után a csalódott magyar futballrajongók.

Végtelenül el vannak keseredve a magyar futballrajongók
Végtelenül el vannak keseredve a magyar futballrajongók (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Nemzeti együttesünk az utolsó pillanatban maradt le a pótselejtezőről. Hiába vezetett kétszer is, a 96. percben kapott gól megpecsételte a sorsunkat. A csoportharmadik hellyel eldőlt, hogy nem tudunk kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra.


Csalódott magyar futballrajongók

„Erre nincsenek szavak... Nem való ez a csapat semmilyen nagyobb rendezvényre...”

„Vezetésnél feltétlen muszáj visszaállni mindig...”

„Rossi-éra game over.”

„Köszönjük, Rossi a munkát, de most már ideje lemondani...”

„Viszlát, Rossi!!!”

„Ez volt az utolsó, hogy áramot pazaroltam a magyar foci nézésére.”

„Most komolyan. Egy ír válogatottól itthon? Megérdemeltük, semmi keresnivalónk nincs a vb-n.”

„Ilyen nincs. És nem értem, miért kell ennyi újoncot behozni a végén... Pláne nem értem, miért nem Vargát cseréli le, aki rettenetesen elfáradt... Sok helyzet is kimaradt, két góllal kellett volna vezetni már 80. perc körül... Szívből sajnálom most őket, mert nem érdemelték meg a fiúk. Inkább Rossit nem értettem most... Ne bántsátok a fiúkat, nem érdemlik meg! Rettenetesen szomorú vagyok. Gondoljátok el, ők mit éreznek akkor.”

„Bal sors, akit régen tép... Ez megint olyan magyaros volt...”

„Magunknak köszönhetjük csak az egészet. Szégyen, hogy ebből a csoportból még a pótselejtezőt se értük el...”

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 16. 19:34
A bíró a hibás pedókáim! 🤦‍♀🤷‍♂lolll
Válasz erre
0
0
the-ugly-truth-10
2025. november 16. 19:31
Csányi, Rossi leves, áprilisban meg a korrupt Orbán és a familiája. Ideje piaci alapon működni, lásd Horvátország....
Válasz erre
2
2
Türelem
2025. november 16. 19:31
mp megígérte, vezetésével legközelebb világbajnokok leszünk....
Válasz erre
0
1
zsugabubus-2
2025. november 16. 19:23
Így elbukni az esélyt az szerencsétlenség... idáig eljutni viszont hatalmas szerencse volt, nem érdemeltük ki azt sem. Nem érdemelte meg egyiket sem a magyar foci.
Válasz erre
3
1
