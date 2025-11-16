„Ez megint olyan magyaros volt” – rettenetesen csalódottak a magyar futballrajongók

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
A magyar válogatott biztosan lemarad a világbajnokságról. A magyar futballrajongók elkeseredetten és dühösen kommentáltak.
Ahogyan arról beszámoltunk, az ír nemzeti együttes 3–2-re legyőzte a magyar válogatottat a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének utolsó fordulójában, a Puskás Arénában, és ezzel a mienk biztosan lemaradnak a jövő nyári vb-ről. A teljesség igénye nélkül megnéztük, hogy mit írtak a mérkőzés után a csalódott magyar futballrajongók.
Nemzeti együttesünk az utolsó pillanatban maradt le a pótselejtezőről. Hiába vezetett kétszer is, a 96. percben kapott gól megpecsételte a sorsunkat. A csoportharmadik hellyel eldőlt, hogy nem tudunk kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra.
„Erre nincsenek szavak... Nem való ez a csapat semmilyen nagyobb rendezvényre...”
„Vezetésnél feltétlen muszáj visszaállni mindig...”
„Rossi-éra game over.”
„Köszönjük, Rossi a munkát, de most már ideje lemondani...”
„Viszlát, Rossi!!!”
„Ez volt az utolsó, hogy áramot pazaroltam a magyar foci nézésére.”
„Most komolyan. Egy ír válogatottól itthon? Megérdemeltük, semmi keresnivalónk nincs a vb-n.”
„Ilyen nincs. És nem értem, miért kell ennyi újoncot behozni a végén... Pláne nem értem, miért nem Vargát cseréli le, aki rettenetesen elfáradt... Sok helyzet is kimaradt, két góllal kellett volna vezetni már 80. perc körül... Szívből sajnálom most őket, mert nem érdemelték meg a fiúk. Inkább Rossit nem értettem most... Ne bántsátok a fiúkat, nem érdemlik meg! Rettenetesen szomorú vagyok. Gondoljátok el, ők mit éreznek akkor.”
„Bal sors, akit régen tép... Ez megint olyan magyaros volt...”
„Magunknak köszönhetjük csak az egészet. Szégyen, hogy ebből a csoportból még a pótselejtezőt se értük el...”
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP