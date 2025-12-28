Varga Judit után előkerült Vogel Evelin is, szakember vesézte ki Magyar Pétert (VIDEÓ)

Hal Melinda felhívta arra a figyelmet, hogy az nem személyiségváltozás, hogy egyre rezzenéstelenebb arccal állít valamit, ahogyan az sem, ha néhánnyal több Petőfi-idézetet tud felmutatni!
Akár pszichológus is ülhet vele szemben, akivel lehet takarózni, ez már a politikai pszichológia és politikai marketing kérdése”
– húzta alá.
A szakember azt is leszögezte, hogy „ez az ember nem változik!”.
„A nyilvánvalóról kimondani az igazat nemhogy nem szabályellenes, hanem kötelesség!” – zárta gondolatait Hal Melinda, aki egy olyan videós összeállítást is mellékelt a posztjához, melyben Varga Judit mellett Vogel Evelin is vallott Magyar Péterrel való kapcsolatáról.