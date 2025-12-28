Ft
magyar péter varga judit vogel evelin hal melinda ember személyiség pszichológus

Varga Judit után előkerült Vogel Evelin is, szakember vesézte ki Magyar Pétert (VIDEÓ)

2025. december 28. 07:39

Felhívta a figyelmet, hogy az nem személyiségváltozás, hogy Magyar egyre rezzenéstelenebb arccal állít valamit, ahogyan az sem, ha néhánnyal több Petőfi-idézetet mutat fel.

2025. december 28. 07:39
null

Hal Melinda klinikai szakpszichológus is elmondta a véleményét a karácsony után nagy hullámokat vetett Magyar Péterrel készült interjúról, melyet Varga Judit, az ellenzéki politikus volt felesége csak egy szóval kommentált: 

hányinger”.

Mint ismert, a Tisza-vezér a Szily Nórának adott interjúban azt a kijelentést tette, hogy „Az én életemet a nők határozzák meg”, és felsorolta azokat a nőket, akik az élete részei voltak, és „akiknek nagyon hálás”.

Ugyanakkor ezen nők közül többet is késsel fenyegetett, vagy épp verbálisan és fizikailag bántalmazott az elmondásuk szerint, amíg az élete részesei voltak. 

Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója a friss történésekre úgy reagált, hogy „van, ami magyarázhatatlan!” Majd kijelentette, hogy sok támadást kap azért, mert másfél éve azt hangsúlyozza, hogy a személyiség mintázatokban nyilvánul meg. 

Aki változik, az változtat a mintákon! Ez nem kis feladat! Kell hozzá belátás és bocsánatkérés (őszinte megbánás)! Kellene...”

– írta a szakpszichológus.

Hal Melinda felhívta arra a figyelmet, hogy az nem személyiségváltozás, hogy egyre rezzenéstelenebb arccal állít valamit, ahogyan az sem, ha néhánnyal több Petőfi-idézetet tud felmutatni! 

Akár pszichológus is ülhet vele szemben, akivel lehet takarózni, ez már a politikai pszichológia és politikai marketing kérdése”

– húzta alá.

A szakember azt is leszögezte, hogy „ez az ember nem változik!”.

„A nyilvánvalóról kimondani az igazat nemhogy nem szabályellenes, hanem kötelesség!” – zárta gondolatait Hal Melinda, aki egy olyan videós összeállítást is mellékelt a posztjához, melyben Varga Judit mellett Vogel Evelin is vallott Magyar Péterrel való kapcsolatáról.

Emlékezetes, hogy Vogel még 2024 őszén adott egy hosszabb interjút az Indexnek, melyben arról beszélt, hogy milyen ember valójában Magyar Péter. Az interjú során Vogel Evelin többször is a könnyeivel küszködött, és úgy mesélt Magyarról. A lapnak többek között elárulta, hogy a kapcsolatuk alatt egy alkalommal Magyar az utcán üvöltözött vele és úgy közeledett felé, hogy megijedt tőle:

Fenyegetve éreztem magam, féltem. Annyira nem szoktam félni valójában, de amikor egy nővel szembe áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára”

– fogalmazott. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Összesen 2 komment

gyzoltan-2
2025. december 28. 08:03
"Varga Judit után előkerült Vogel Evelin is, szakember vesézte ki Magyar Pétert" Tudjuk, persze tudjuk; a negatív reklám is reklám! -márpedig a vízcsapból Magyar Péter reklámja marketingje folyik.., ömlik! Épp az imént írtam, idéztem egy részletet Kern Andrással kapcsolatban: " De ő maga valójában itt is csak a „szemfényvesztő”, jobban mondva az utánzó szerepét játssza, mert nála itt is hiányzik a valódi nagyság végső tulajdonsága; ő még itt sem a zseniális alakító, hanem az a felületes utánzó, akinek összes ripacskodása és trükkje sem képes elrejteni belső élettelenségét. Itt aztán a zsidó sajtó (értsd; média) segít rajta a legjóságosabb módon, ti. azzal, hogy minden, még oly közepes tehetségű kontárról, ha az illető éppen zsidó, olyan dicshimnuszt zeng, hogy a közönség végül valóban elhiszi, hogy művészt lát maga előtt, miközben csak egy szerencsétlen komédiásról van szó." -és nem én fogalmaztam, de pontos, fontos! -vagyis a magyarellenes zsidó média mérgező terméke..! MP. is ez!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 28. 07:55
Szívesebben olvasnám azt, hogy szakember belezte ki poloska Petit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!