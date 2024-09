Magyar Péter volt barátnője: Péter nem az, akinek látszik

Nyitókép: Vogel Evelin a könnyeivel küszködött a beszélgetés során. Fotó: Index/képernyőfotó

Vogel Evelin, Magyar Péter ex barátnője adott megrázó interjút az Indexnek. A fiatal hölgy arról beszélt, hogy milyen ember valójában Magyar Péter. Az interjú során Vogel Evelin többször is a könnyeivel küszködött, és így mesélt Magyarról. Többek között arról is beszélt, hogy a kapcsolatuk alatt egy alkalommal Magyar az utcán üvöltözött vele és úgy közeledett felé, hogy megijedt tőle:

„Fenyegetve éreztem magam, féltem. Annyira nem szoktam félni valójában, de amikor egy nővel szembe áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára”

– fogalmazott.

Vogel Evelin félt Magyar Pétertől. Fotó: Index/képernyőfotó

Vogel Evelin szerint Magyar Péter nem az, aminek kívülről látszik. Arra a kérdésre, hogy mit fog szólni Magyar ahhoz, hogy interjút adott az Indexnek, Vogel a következőt felelte: „Mérges lesz, dühös, de azt fogja mondani, hogy erre számított, sőt, azt is fogja mondani, hogy ez a Fidesz műve. Hogy velem mit fog csinálni azt nem tudom. Remélem, a családomat nem bántja”.