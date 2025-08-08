Orbán miatt érdekes lett az ellenzéki lapoknak egy ember, akire évek óta nem figyeltek

Valójában kacagtató, hogy az ellenzéki lapok szinte versenyt futva akarják lejáratni Dopemant,

noha semmi rosszat nem csinált, mindössze annyit, hogy beállt Orbán Viktor támogatóinak sorába.

Hirtelen érdekes lett egy olyan ember, akire hosszú évek óta nem figyelt lényegében senki, de most, hogy a miniszterelnök mellé állt és a magyarság szempontjából értékes tulajdonságait kezdte el dicsérni, hirtelen tele szaladt a gatya. Elrémültek attól, hogy elsősorban a fiatalok nyelvét jól értő egykori rapper most ismét népszerű lesz közöttük.

Azt kell mondjam, a dolog úgy nevetséges, ahogy van, ezért – mint már annyiszor – most is pofára estek. Mert mint mond Dopeman?

Azt, hogy Orbán Viktor jól végzi a munkáját, rá lehet bízni az ország vezetését, míg az önjelölt konkurensére, Magyar Péterre, akit már sokan csak a nemzet pojácájának, napraforgó- és gyomügyi szakértőnek hívnak, aki nehezen különbözteti meg a dobozos sört, a szotyiszacskótól.

Vagy nehezen sem.

Ezt helyzetet látja tarthatatlannak a 444, a Magyar Hang, a Hírklikk, a Népszava és a többiek,

mert számukra kézenfekvő, hogy inkább száz tőről metszett gyomszakértője legyen az országnak, mint egy olyan, aki a magyarok érdekében jár el, aki a magyarok életszínvonaláért küzd már 2010 óta,

méghozzá sikeresen, noha mindig a zsaroló, arrogáns, hazánknak rosszat akaró Brüsszel viharos szelével dacol. Pedig már az is kiderül, hogy Magyart kisdedként a karján ültető Webernek egy gyomszakértő mennyivel értékesebb koponya, mint egy húsz éves miniszterelnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek a kisujjában van mindaz, ami Webernek sincs, nemhogy a gyomszakértőnek.

Az egykori, magát humoristának nevező, de poénokkal ritkán találkozó Föld S. Péter például a Hírklikkben egy egész cikket szentelt a témának azzal a címmel, hogy „Orbán és Dopeman barátkozása több mint bűn: hiba”. Ez önmagában szerencsétlen megfogalmazás, mert hiába származik a mondás a történelemből, akár Talleyrandtól, akár Fouchétól, a lényegen nem változtat. Magyarországon a bűn súlyosabb megítélés alá esik, mint a hiba. Tehát miután Föld S. ezzel akarja elmarasztalni a két ember barátkozását, nagy okosságában inkább megemeli azt. A hibát ugyanis a józan emberek jobb esetben elnézik, vagy lesöprik az asztalról. A bűn pedig bűn, annak súlya van.

A lényeg: az ellenzéknek attól lett tele a gatyája,

hogy szerintük Dopemanen keresztül a fiatalok ismét rokonszenveznni fognak a Fidesszel.

Van egy rossz hírem az uraknak, bár ezt a megjelölést sokan túlzónak tartják az érintett muzsikusokra nézve. Az ismert rapper, Sisi nem is rejtette véka alá, mi a véleménye erről: „ha már így is, úgy is ki lettünk kiáltva kígyóvállú, kis becstelen szarjancsiknak, szeretném hangsúlyozni, hogy a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni.” E megnyilvánulás előzménye, hogy a jobboldal jeles publicistája kígyóvállú kis szarjancsiknak nevezte a „majkákat meg azahriahokat meg krúbikat”.

Azaz kibújt a szög a zsákból. Maga Sisi sorolta fel, hogy kinek a koncertjein hangzik föl az ominózus kiabálás.

Látható, hogy azokén, akik maguk is hergelik a közönséget a Fidesz ellen.

Elég csak emlékeztetni, hogy Azahriah szerint „a Fidesz-szavazók értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények.” Majka meg a színpadon imitálja a miniszterelnök lelövését. Azariahnak éppen Dopeman üzente meg: „Gyűlölködött egy jót, de milliókon ücsörögve elárulom, nem menő az üzengetés”. A koncerteken tehát akkor kiabálnak mocskos dolgokat, ha az előadók erre ösztökélik a hallgatóságot.

Cinikus kétarcúságukra éppen Gulyás Gergely mutatott rá, amikor Dopemant illetően elmondta, érdemi kritika soha nem érte, vagy legalábbis zenei szövegeivel kapcsolatban ilyen megnyilvánulás nem volt érzékelhető. Ugyanakkor, amint akár csak közvetett módon csatlakozott egy Orbán Viktor által indított kezdeményezéshez, azonnal támadások érték. Ezzel összefüggésben az a vélemény alakult ki, hogy

nem a korábbi dalszövegek tartalma miatt vált a bírálatok célpontjává – még ha azokkal nem is feltétlenül lehet minden esetben azonosulni –, hanem kizárólag azért, mert az adott közösséghez kapcsolódott.

Ebből a szempontból indokolt volt a miniszterelnök látogatása.

Gyurcsány őszödi kérdése ezek után sem maradhat el: Kell még valamit mondanom, Ildikó?

Nyitókép: Dopeman/Facebook