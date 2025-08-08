Elszabadultak az indulatok a Szigeten: zúgott a „mocskos Fidesz” (VIDEÓ)

Miért jó Orbánnak ehhez a levitézlett és kétes figurához dörgölőzni?
Egyszemélyes youtube-csatornámon van egy tucat ennél nézettebb videóm.
Örömittasan számolt be a jelenségről Fekete-Győr András.
Fekete-Győr András Facebook-oldalán örömittasan számolt be arról, hogy a Sziget fesztiválon is zúgott a „mocskos Fidesz”, mégpedig a Pogány Induló koncertje közben. „Miniszterelnök úr, üzenet érkezett a Szigetről. Ön is hallja?” – tette fel a kérdést a liberális politikus.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy az MCC Feszten teljesen mást skandáltak a fiatalok. Esztergomban a bulizók ugyanis a
Vesszen Trianon!” és „Ria, ria, Hungária!” felkiáltásokat hallattak.
A Szigetre a napijegy amúgy 26.000 forint környékétől indul, a sörök pedig 2.000-től.
