Elszabadultak az indulatok a Szigeten: zúgott a „mocskos Fidesz” (VIDEÓ)

Fekete-Győr András Facebook-oldalán örömittasan számolt be arról, hogy a Sziget fesztiválon is zúgott a „mocskos Fidesz”, mégpedig a Pogány Induló koncertje közben. „Miniszterelnök úr, üzenet érkezett a Szigetről. Ön is hallja?” – tette fel a kérdést a liberális politikus.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy az MCC Feszten teljesen mást skandáltak a fiatalok. Esztergomban a bulizók ugyanis a

Vesszen Trianon!” és „Ria, ria, Hungária!” felkiáltásokat hallattak.

A Szigetre a napijegy amúgy 26.000 forint környékétől indul, a sörök pedig 2.000-től.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook