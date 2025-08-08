Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András liberális fesztivál MCC Feszt Magyarország Sziget Fidesz Sziget fesztivál baloldal

Elszabadultak az indulatok a Szigeten: zúgott a „mocskos Fidesz" (VIDEÓ)

Örömittasan számolt be a jelenségről Fekete-Győr András.

2025. augusztus 08. 21:35
null

Fekete-Győr András Facebook-oldalán örömittasan számolt be arról, hogy a Sziget fesztiválon is zúgott a „mocskos Fidesz”, mégpedig a Pogány Induló koncertje közben. „Miniszterelnök úr, üzenet érkezett a Szigetről. Ön is hallja?” – tette fel a kérdést a liberális politikus.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy az MCC Feszten teljesen mást skandáltak a fiatalok. Esztergomban a bulizók ugyanis a

Vesszen Trianon!” és „Ria, ria, Hungária!” felkiáltásokat hallattak.

A Szigetre a napijegy amúgy 26.000 forint környékétől indul, a sörök pedig 2.000-től.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

yalaelnok
2025. augusztus 08. 23:08
kábé nyolcan skandálták, nem kellene ezt felerősíteni az interneten
pollip
2025. augusztus 08. 22:56
Atya isten! Ez a gyöszös drogos gyerek idegállapotba tudja hozni a hallgatóságát.......
zrx8
2025. augusztus 08. 22:52
A selyemhímringyó stábja beküld a tömegbe néhány bedrogozott zsidógyereket, akik parancsra elkezdenek ajvékolni. Mi az újdonság ebben ?
herden100
2025. augusztus 08. 22:51 Szerkesztve
Legközelebb, majd "mocskos zsidók" lesz? mandiner.hu/kulfold/2025/08/ujabb-orszag-mondott-nemet-nem-kernek-a-terroristakat-tamogato-kneecapbol
