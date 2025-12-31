Nem várt fordulat: Orbán Viktor visszaszámlálásba kezdett

Von der Leyen és Weber együttesen zsarolják Magyarországot: ennek a nyomásnak csak Orbán Viktor képes ellenállni
Figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Mindenkit meglepett szerdán a kormányfő.
Orbán Viktor szerda reggel egy váratlan húzással állt elő a Facebook-oldalán, ugyanis visszaszámlálásba kezdett.
3…2…1… és felvétel!”
– írta a kormányfő, majd közölte, hogy hamarosan beszámol a részletekről.
Ezt is ajánljuk a témában
Figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP