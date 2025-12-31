Ft
Nem várt fordulat: Orbán Viktor visszaszámlálásba kezdett

2025. december 31. 08:33

Mindenkit meglepett szerdán a kormányfő.

2025. december 31. 08:33
Orbán Viktor szerda reggel egy váratlan húzással állt elő a Facebook-oldalán, ugyanis visszaszámlálásba kezdett.

3…2…1… és felvétel!”

– írta a kormányfő, majd közölte, hogy hamarosan beszámol a részletekről.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

johannluipigus
2025. december 31. 09:10
@kalmanok "Ezt is magyartól lopta" Tudjuk. A számokat is poloska Peti találta fel.
johannluipigus
2025. december 31. 09:08
Miniszterelnök urunk számol, a tiszaros trollok rettegnek. Jól van ez így.
kalmanok
2025. december 31. 08:51
Ezt is magyartól lopta.
states-2
2025. december 31. 08:36
Visszaszámlálás, 100 nap múlva megy a pszichopata és komcsi csürhéje, a Tiszar a kukába.
