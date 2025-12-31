Nem várt fordulat: Orbán Viktor visszaszámlálásba kezdett

Szuperhősök minden mennyiségben, életrajzi mozi Michael Jacksonról és Üvöltő szelek Margot Robbie-val – ezeket a filmeket várják a magyarok 2026-ban

A Magyar Filmadatbázis rendszeresen felméri, mely soron következő mozipremierekre kíváncsiak leginkább a hazai nézők. A 2026-os lista azt mutatja, nem most fog megváltozni a divat; továbbra is a franchise-ok izgatják legjobban a közönséget.