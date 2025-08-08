Ft
Ukrajnának Mihai Popșoi Ukrajna Moldova Andrij Szibiha Románia

Románia eldöntötte, melyik oldalra áll Ukrajna ügyében

2025. augusztus 08. 20:21

A román és a moldáv külügyminiszter is támogatásáról biztosította Kijevet.

2025. augusztus 08. 20:21
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy pénteken az odesszai Csernovic városában találkozott Mihai Popșoi moldáv, valamint Oana Țoiu román külügyminiszterrel, a három ország között 2022-ben elindított „Odesszai háromszög” program keretében.

A találkozó után Szibiha arról számolt be, hogy megegyeztek az együttműködés nagyobb intézményesítéséről, és ezentúl meghatározott rendszerességgel, előre kidolgozott napirendi pontokkal fognak összeülni a külügyminiszterek, és „kiemelten foglalkoznak a világos közös célokkal és projektekkel, amelyek országaink polgárainak érdekét szolgálják”.

Hangsúlyozta,

a három diplomata egyetértett, Ukrajna támogatása ma Moldova és Románia nemzeti érdeke, hiszen azzal saját biztonságukba és jólétükbe fektetnek.

A találkozón különös hangsúlyt fektettek a határmenti infrastruktúra fejlesztésére, a meglévő és új közlekedési folyosók bővítésére, valamint „a Kreml rezsimje által jelentett hibrid fenyegetésekkel szembeni kezdeményezésekre”.

Szibiha köszönetet mondott

 a találkozó valamennyi résztvevőjének elvi álláspontjukért, miszerint Ukrajnának és Moldovának együtt kell haladnia az EU felé”. 

A román külügyminiszter előző nap, csütörtökön Kijevben találkozott Zelenszkij elnökkel, és biztosította Ukrajnát Románia támogatásáról.

Nyitókép: Facebook/Andrij Sybiha

 

