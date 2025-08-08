Románia eldöntötte, melyik oldalra áll Ukrajna ügyében

Nem várt fordulat: meglepő szövetségest leplezett le a Times, ő játszhatott kulcsszerepet Putyin meggyőzésében
A román és a moldáv külügyminiszter is támogatásáról biztosította Kijevet.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy pénteken az odesszai Csernovic városában találkozott Mihai Popșoi moldáv, valamint Oana Țoiu román külügyminiszterrel, a három ország között 2022-ben elindított „Odesszai háromszög” program keretében.
A találkozó után Szibiha arról számolt be, hogy megegyeztek az együttműködés nagyobb intézményesítéséről, és ezentúl meghatározott rendszerességgel, előre kidolgozott napirendi pontokkal fognak összeülni a külügyminiszterek, és „kiemelten foglalkoznak a világos közös célokkal és projektekkel, amelyek országaink polgárainak érdekét szolgálják”.
Hangsúlyozta,
a három diplomata egyetértett, Ukrajna támogatása ma Moldova és Románia nemzeti érdeke, hiszen azzal saját biztonságukba és jólétükbe fektetnek.
A találkozón különös hangsúlyt fektettek a határmenti infrastruktúra fejlesztésére, a meglévő és új közlekedési folyosók bővítésére, valamint „a Kreml rezsimje által jelentett hibrid fenyegetésekkel szembeni kezdeményezésekre”.
Szibiha köszönetet mondott
a találkozó valamennyi résztvevőjének elvi álláspontjukért, miszerint Ukrajnának és Moldovának együtt kell haladnia az EU felé”.
A román külügyminiszter előző nap, csütörtökön Kijevben találkozott Zelenszkij elnökkel, és biztosította Ukrajnát Románia támogatásáról.
Nyitókép: Facebook/Andrij Sybiha