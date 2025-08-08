Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kneecap Leo Lugner Bécs Sziget terrorizmus Ausztria Osztrák Szabadságpárt

Újabb ország mondott nemet: nem kérnek a terroristákat támogató Kneecapből

2025. augusztus 08. 21:03

Ezúttal a szomszédunkban törölték a banda koncertjét.

2025. augusztus 08. 21:03
null

Törölték a Kneecap szeptember 1-i ausztriai fellépését, amely a bécsi Gasometer-komplexumban került volna megrendezésre – számolt be az osztrák Exxperess. A koncert betiltása a lap szerint az Osztrák Szabadságpárt közbenjárásának köszönhető, mivel a párt szóvivője, Leo Lugner elfogadhatatlannak nevezte, hogy a terrorizmust népszerűsítő együttesnek teret adjanak, és hangsúlyozta, mihamarabbi intézkedést várnak el a hatóságoktól.

A Kneecap közösségi oldalán reagált a betiltás hírére. „B*szd meg Leo Lugner!” – írták a bejegyzésben.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a terroristákat támogató és antiszemita megnyilvánulásairól elhíresült ír együttes, a Kneecap a magyarországi Sziget fesztiválon is fellépett volna, ám a magyar Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság önálló beutazási és tartózkodási tilalmat szabott ki az együttes tagjaira, így a budapesti fellépésük is elmaradt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2025. augusztus 08. 21:23
Gázában mikor lesz koncertjük?
Válasz erre
2
0
Kovács József
2025. augusztus 08. 21:10
Jellemző, hogy az együttes neve a Kneecap az a módszer, amikor az áldozat térdkalácsát egy kalapáccsal szétverik. Ezt általában terroristák éa a maffia alkalmazzák, pl. az Antifa is. Az áldozat egy életre megnyomorodik.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!