Újabb ország mondott nemet: nem kérnek a terroristákat támogató Kneecapből

Törölték a Kneecap szeptember 1-i ausztriai fellépését, amely a bécsi Gasometer-komplexumban került volna megrendezésre – számolt be az osztrák Exxperess. A koncert betiltása a lap szerint az Osztrák Szabadságpárt közbenjárásának köszönhető, mivel a párt szóvivője, Leo Lugner elfogadhatatlannak nevezte, hogy a terrorizmust népszerűsítő együttesnek teret adjanak, és hangsúlyozta, mihamarabbi intézkedést várnak el a hatóságoktól.

A Kneecap közösségi oldalán reagált a betiltás hírére. „B*szd meg Leo Lugner!” – írták a bejegyzésben.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a terroristákat támogató és antiszemita megnyilvánulásairól elhíresült ír együttes, a Kneecap a magyarországi Sziget fesztiválon is fellépett volna, ám a magyar Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság önálló beutazási és tartózkodási tilalmat szabott ki az együttes tagjaira, így a budapesti fellépésük is elmaradt.