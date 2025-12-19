Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szalai piroska infláció románia ausztria eurostat mnb élelmiszer

Itt a nagy leleplezés: az eurós országok csak irigykedve nézhetik a magyar adatokat

2025. december 19. 11:23

Az Eurostat friss számai porrá zúzták az ellenzéki riogatást: kiderült, hogy Ausztriában és Szlovákiában is nagyobb a drágulás, mint nálunk, hiába fizetnek euróval.

2025. december 19. 11:23
null

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán cáfolta meg azt a híresztelést, 

álhír, hogy a magyar infláció európai csúcstartó”.

Majd ismertette az Eurostat szerdai legfrissebb adatait, melyek bizonyítják, hogy a 27 tagállamból hatban nagyobb az árak emelkedése, mint Magyarországon. Ezek: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron
  • Románia,
  • Észtország,
  • Horvátország,
  • Ausztria,
  • Szlovákia és Lettország, 
  • Bulgáriában pedig velünk azonos a mutató

– sorolta.

A nálunk nagyobb inflációjú hat ország közül öt euroövezeti, tehát az ellenzék által oly sokszor emlegetett „mantra” sem igaz, hogy ha mi is eurót használnánk, és nem forintot, akkor automatikusan csökkenne az infláció – mutatott rá a szakértő.

További javulást prognosztizálnak

Szalai Piroska emlékeztetett, hogy 

novemberben a magyar infláció benne volt az MNB célsávjában, február óta folyamatosan javulunk, és az MNB további javulást prognosztizál.

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint az is kijelenthető, hogy hatékonyak az árréskorlátozások, bármennyire ellenzik is azokat a külföldi nagy kereskedelmi láncok, valamin az MNB stratégiája is eredményes.

Szalai szerint érdekes tény, hogy a múlt hónapban az élelmiszer infláció az Eurostat szerint már negatív volt, azaz alacsonyabb volt az élelmiszerek átlagára, mint egy évvel korábban,

így tehát dobogósok vagyunk az unióban e területen is. 

Végül azt is leszögezte, hogy az infláció ütemes javulása miatt idén szinte már biztosan nő a nyugdíjak reálértéke, hiszen az év eleji 3,2 százalékos és a novemberi további visszamenőleges 1,6 százalékos emelés együtt 4,85 százalékos növekedést jelent, ami nagyobb a várható 4,5 százalékos éves átlagos árindexnél. Emellett a keresetek reálértékének is komoly javulása becsülhető – zárta bejegyzését Szalai Piroska.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leó testvér
2025. december 19. 12:18
Piroskának köszönöm a realis értékelést, a mindenszaristákat a tények úgysem érdeklik, így ez a cikk nem nekik szól.
Válasz erre
1
0
rasputin
2025. december 19. 12:08
salátás 2025. december 19. 12:01 figyi bohóc, a hogyant a vállalkozásnak kell megoldania. ha nem termeli ki, át kell adni a helyet olyannak, aki meg tudja oldani. Az összes nyugati hátterű multi meg fogja oldani. A magyar megy a lecsóba. Te főállású IT? :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
salátás
2025. december 19. 12:01
figyi bohóc, a hogyant a vállalkozásnak kell megoldania. ha nem termeli ki, át kell adni a helyet olyannak, aki meg tudja oldani. ez a kapitalizmus. van szép és kevésbé szép oldala. ha kettővel több lenne az iqd és nem csak a földtúrózásig jutnál, hanem olvasnál is, akkor tudnád, hogy a kertészet ágat felszámoltuk és csak a szántóföldik maradtak, főállásban pedig ITzok. van aki pofázás helyett cselekszik ugyanis. hogy te mindig pofáraesel .... :))))
Válasz erre
2
0
rasputin
2025. december 19. 12:01
csaplárosrasputin 2025. december 19. 11:56 Bizony, bizony: aki nem bírja, LEMARAD. Aki ma Magyarországon árrés stopba tartozó élelmiszert gyárt annak rövid úton a csőddel kell majd szembenéznie. A multik túl élik a sarki kisboltok sorra fognak bezárni meg a csirkések és sertés ágazatban dolgozó kistermelők.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!