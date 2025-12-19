Itt a nagy leleplezés: az eurós országok csak irigykedve nézhetik a magyar adatokat

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint az is kijelenthető, hogy hatékonyak az árréskorlátozások, bármennyire ellenzik is azokat a külföldi nagy kereskedelmi láncok, valamin az MNB stratégiája is eredményes.

Szalai szerint érdekes tény, hogy a múlt hónapban az élelmiszer infláció az Eurostat szerint már negatív volt, azaz alacsonyabb volt az élelmiszerek átlagára, mint egy évvel korábban,

így tehát dobogósok vagyunk az unióban e területen is.

Végül azt is leszögezte, hogy az infláció ütemes javulása miatt idén szinte már biztosan nő a nyugdíjak reálértéke, hiszen az év eleji 3,2 százalékos és a novemberi további visszamenőleges 1,6 százalékos emelés együtt 4,85 százalékos növekedést jelent, ami nagyobb a várható 4,5 százalékos éves átlagos árindexnél. Emellett a keresetek reálértékének is komoly javulása becsülhető – zárta bejegyzését Szalai Piroska.

