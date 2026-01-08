Ilyen nyíltan addig senki nem szólt a romániai magyarok elnyomásáról – olvasson bele az Advent a Hargitánról szóló III/III-as jelentésbe!

„Az előzmények hatására a színháznál nagy létszámban jelentek meg felfűtött hangulatú érdeklődők, akiknek többsége jeggyel nem rendelkezett, így a színházba nem jutott be. Még a negyedórás késéssel indult előadás kezdete után is mintegy 50 fős, fiatalokból álló csoport várakozott a téren. Közülük egy hangosan olvasta a – Tiszatáj 1985/12. számában közölt – darabot. A színhát főtitkára által hívott URH járőr – mivel a csoport nem viselkedett agresszíven és botrányosan – nem avatkozott közbe. A helyszíni biztosítást végző operatív tiszt kérésére néhány személyt igazoltatott, majd távozott” – olvasható az Advent a hargitán című darab első bemutatójáról írt III/III-as jelentésben.

Sütő András művének premiere éppen negyven éve, 1986 január másodikán volt a Nemzeti Színházban. A jelentést a napokban hozta nyilvánosságra Facebook-oldalán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.