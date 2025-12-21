Advent a Hargitán – először betiltották, majd mégis bemutatták Sütő András drámáját

tiltakozásul amiatt, mert Sütőt a románok nem engedték át ez alkalomra a határon.

A nézőtéren, ahova hatszázötven helyett ezerkétszáz ember zsúfolódott be, szinte mindenkinek folyt a könnye, velünk együtt. Egyszer csak gondoltam egyet, előre mentem, levettem a vállamról Árvai Réka hárászkendőjét, magam elé terítettem a földre, és rámutattam: mindenki azonnal megértette, hogy a szerző hiányát jelzem vele, egy pillanat alatt teledobálták virágokkal.

Közben az épület előtt, a hidegben rendületlenül várakozott a kint rekedt tömeg, nekik az előadással párhuzamosan egy szegedi tanárnő önszántából, gyertya mellett felolvasta az először a Tiszatájban 1985 decemberében megjelent szöveget. Akkor még persze nem tudtam, hogy öt éven át, kétszázszor játsszuk majd folyamatosan az Advent a Hargitán-t, és a történelem alakulása miatt szinte az összes alkalom hasonlóan különlegessé, szimbolikussá válik; akkor is ment, amikor a falurombolások folytak, és akkor is, amikor a Ceaușescu házaspárt kivégezték. Hogy mennyire meghatározó előadás volt, jól mutatja, hogy a premier harmincadik évfordulójára egy ceglédi orvos külön ünnepséget rendezett nekem.

Az ön személyes életében is hozott mindez meghatározó változásokat?

Egész Erdélyt Rékának köszönhetem. Pontosabban Sütő Andrásnak, akit a bemutató előtti nyáron együtt meglátogattunk Marosvásárhelyen. A kertje legvégében hallgattuk hajnalig,