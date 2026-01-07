Egyre nagyobb a felháborodás Romániában: Magyarországgal és Szlovákiával példálóznak

Még minket is meglepett Románia legújabb döntése: újabb megszorítás borzolja a kedélyeket Bukarestben
Cristian Barna szerint kiszámíthatatlan a román külpolitika, miközben Orbán Viktor és Robert Fico határozottan képviselik saját országuk álláspontját az EU-ban Ukrajna ügyében.
A Cotidianul véleménycikke élesen bírálja a román külpolitikai kommunikáció kiszámíthatatlanságát és hiányosságait, különösen az Ukrajnának nyújtott támogatás kapcsán. A szerző szerint a román közvéleményt feleslegesen terhelik távoli ügyek, mint például Donald Trump venezuelai akciója, miközben Romániának nincs stratégiai érdeke Venezuelában.
Cristian Barna
példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Robert Fico szlovák kormányfőt, akik határozottan képviselik saját országuk álláspontját az EU-ban Ukrajna ügyében.
A publicista szerint a román vezetés nem magyarázza el döntéseit polgárainak, az információhiány spekulációkat és elégedetlenséget eredményez a társadalomban.
Nyitókép: illusztráció, AFP/Daniel Mihailescu
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.