Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
robert fico románia magyarország eu ukrajna orbán viktor

Egyre nagyobb a felháborodás Romániában: Magyarországgal és Szlovákiával példálóznak

2026. január 07. 11:04

Cristian Barna szerint kiszámíthatatlan a román külpolitika, miközben Orbán Viktor és Robert Fico határozottan képviselik saját országuk álláspontját az EU-ban Ukrajna ügyében.

2026. január 07. 11:04
null

A Cotidianul véleménycikke élesen bírálja a román külpolitikai kommunikáció kiszámíthatatlanságát és hiányosságait, különösen az Ukrajnának nyújtott támogatás kapcsán. A szerző szerint a román közvéleményt feleslegesen terhelik távoli ügyek, mint például Donald Trump venezuelai akciója, miközben Romániának nincs stratégiai érdeke Venezuelában. 

Cristian Barna

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Robert Fico szlovák kormányfőt, akik határozottan képviselik saját országuk álláspontját az EU-ban Ukrajna ügyében.

A publicista szerint a román vezetés nem magyarázza el döntéseit polgárainak, az információhiány spekulációkat és elégedetlenséget eredményez a társadalomban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: illusztráció, AFP/Daniel Mihailescu

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 07. 11:38
ez a buta, adoemelo Kormany meg fog bukni, sajnos helyettuk egy legionarius Kormany fog jonni, ami az erdelyi magyarsagnak katasztrofalis lesz.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 07. 11:26
Attól hogy Georgescut ellehetetlenítették, azokat, akik rá hallgattak nem tudták eltüntetni! Georgescu pedig az egész nyugati rablóbandát NATO-sul kivágta volna az országból... Valószínű, hogy a románok többsége IS úgy kivágná őket, mint macskát szarni!
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. január 07. 11:13
Semmi meglepő......várják , hogy éppen hova léphetnek be-ki- át! Ilyen a román fajta , megbízhatatlan.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!