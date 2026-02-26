Ft
moszkva bendarzsevszkij anton háború lezárása

Kimondták: ez az, amiről Putyin nem fog lemondani Ukrajna kapcsán – még a háború után sem

2026. február 26. 08:28

A szakértő szerint az egy illúzió, hogy a háború lezárása után Ukrajnát békén hagyja Moszkva.

2026. február 26. 08:28
null

Az InfoRádió Aréna műsorának vendége volt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője, aki részletesen beszélt arról, hogy bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken.

A szakértő szerint ha a háború lezárul, akkor nem azzal fog lezárulni, hogy Oroszország eléri a céljait és Moszkva elfordítja a figyelmét Ukrajnáról, hiszen szavai szerint Oroszországnak – most hogyha Donbasz maradék területeiről van szó – nem erre a 20-20 ezer négyzetkilométerre van szüksége, Oroszország így is a világ legnagyobb országa a maga 17 millió négyzetkilométeres területével.

Neki az Ukrajna feletti kontroll kell, a politikai rendszeren keresztül, a nyelvi beleszóláson keresztül, a valláson, az egyházon keresztül, az energetikai befolyáson keresztül, és erről az oroszok nem fognak letenni”

– emelte ki.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elárulta, az egy illúzió, hogy a háború lezárása után Ukrajnát békén hagyja Moszkva, legfeljebb ez a fajta orosz beavatkozás nem katonai jellegű lesz, ebben reménykedhetnek az ukránok, hanem mondjuk gazdasági vagy politikai, energetikai formában nyilvánul meg. 

Az biztos, hogy a háború lezárása után az oroszok nem fognak letenni a terveikről, hogy ezt az egész volt posztszovjet térséget az orosz erőtérbe húzzák és kontroll alatt tartsák”

– szögezte le.

snfbvksan
•••
2026. február 26. 09:58
"nem erre a 20-20 ezer négyzetkilométerre van szüksége" Ezt sok nagyonokos szakértőtől eltérően jól látja. Oroszország nem a területekért harcol. És ezért fals minden számolgatás, hogy a haladási ütemükben mikor foglalják el a teljes Donbaszt. Oroszország jelenleg egy veszteség minimalizáló, ellenség (beleértve a magát beleártó Nyugatot) felőrlő háborút folytat, és azt sikerrel teszi. Ha úgy csinálták volna, mint Sztálin a Vörös Hadsereggel, kényszersorozással, a magukat megadók, a dezertálók kivégzésével (ahogy az EU tagjelölt ukrajnai nácirezsim valójában teszi), akkor tényleg egy hét alatt elérték volna a céljukat, de lett volna egymillió halottjuk. A világháborús 20 millió halott rettenetes áldozat volt, azon emberek (gyerekeik, unokáik) hiánya jelenleg is sújtja a területéhez képest nagyon alacsony lakosságú Oroszországot. Nem akarnak újra olyan háborúba belemenni. Ezért kellett megállítsák a Nyugatot Ukrajnában, mert különben arra kényszerültek volna.
hexahelicene
2026. február 26. 08:54
Addig jutottam a cikkben hogy 'Banderista Anton'... Kombinált csapást mértek az oroszok Kurvajnára, volt minden, Geran-2,3,5, FAB-3000, Zircon, Iskander-M, Iskander-K, KH-101 "Kodiak" cirkáló rakéta, és KH-47M2 Kinzhal hiperszonikus aeroballisztikus a derék MIG-31K indításával. Hadd idézzek 1 derék mandis hozzászólót: Oroszország Anyácska végre komolyan veszi felszabadító hadjáratát.
sarzal
2026. február 26. 08:47
zseni az anton, nincs rá jobb szó.....micsoda meglátásai vannak, hihetetlen
neszteklipschik
2026. február 26. 08:47
Jó reggelt Antonka! Valójában az ukránok is oroszok. Kis oroszok. Természetes tehát, hogy közös sorsuk volt, van és lesz is. Ami most ott folyik az nem egy nemzetek közötti háború, hanem polgárháború. Már 2014 óta az, amikor is Ukrajna a SAJÁT LAKOSSÁGÁT kezdte el LŐNI. A nagy oroszok csak becsatlakoztak a kis oroszok által elkezdett polgárháborúba...
