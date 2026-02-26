Kimondták: ez az, amiről Putyin nem fog lemondani Ukrajna kapcsán – még a háború után sem

Az InfoRádió Aréna műsorának vendége volt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője, aki részletesen beszélt arról, hogy bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken.

A szakértő szerint ha a háború lezárul, akkor nem azzal fog lezárulni, hogy Oroszország eléri a céljait és Moszkva elfordítja a figyelmét Ukrajnáról, hiszen szavai szerint Oroszországnak – most hogyha Donbasz maradék területeiről van szó – nem erre a 20-20 ezer négyzetkilométerre van szüksége, Oroszország így is a világ legnagyobb országa a maga 17 millió négyzetkilométeres területével.