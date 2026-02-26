Kimondták: ez az, amiről Putyin nem fog lemondani Ukrajna kapcsán – még a háború után sem

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A szakértő szerint az egy illúzió, hogy a háború lezárása után Ukrajnát békén hagyja Moszkva.
Az InfoRádió Aréna műsorának vendége volt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője, aki részletesen beszélt arról, hogy bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken.
A szakértő szerint ha a háború lezárul, akkor nem azzal fog lezárulni, hogy Oroszország eléri a céljait és Moszkva elfordítja a figyelmét Ukrajnáról, hiszen szavai szerint Oroszországnak – most hogyha Donbasz maradék területeiről van szó – nem erre a 20-20 ezer négyzetkilométerre van szüksége, Oroszország így is a világ legnagyobb országa a maga 17 millió négyzetkilométeres területével.
Neki az Ukrajna feletti kontroll kell, a politikai rendszeren keresztül, a nyelvi beleszóláson keresztül, a valláson, az egyházon keresztül, az energetikai befolyáson keresztül, és erről az oroszok nem fognak letenni”
– emelte ki.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elárulta, az egy illúzió, hogy a háború lezárása után Ukrajnát békén hagyja Moszkva, legfeljebb ez a fajta orosz beavatkozás nem katonai jellegű lesz, ebben reménykedhetnek az ukránok, hanem mondjuk gazdasági vagy politikai, energetikai formában nyilvánul meg.
Az biztos, hogy a háború lezárása után az oroszok nem fognak letenni a terveikről, hogy ezt az egész volt posztszovjet térséget az orosz erőtérbe húzzák és kontroll alatt tartsák”
– szögezte le.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP