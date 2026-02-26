Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar kormány Barátság kőolajvezeték ukrajna

Ezek abban az álomvilágban élnek, hogy a hős Ukrajna sosem hazudik semmiről

2026. február 26. 08:22

Amellett, hogy kínomban röhögök, sajnálom is őket.

2026. február 26. 08:22
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
„Olvasom a ma reggeli POLITICO-hírlevelet a kávé mellé. A probléma megoldásának lehetőségeiről van szó. Mármint a magyar vétó a probléma a 90 milliárd eurós ukrán segélycsomagra, nem az ukrán energiazsarolás, természetesen. 

Írnak egy csomó alacsony valószínűségű politikai opcióról, aztán megérkeznek a legvalószínűbbhöz: a Barátság vezeték újraindításához. De hogyan!

»Meg fogja kapni az istenverte olajvezetékét« – mondta az egyik diplomata. »Ez a Druzsba-sztori egyáltalán nem hihető, de a kampányában szüksége van egy győzelemre.« 

Értik: EGYÁLTALÁN NEM HIHETŐ.

Ezek abban az álomvilágban élnek, hogy a hős Ukrajna sosem hazudik semmiről, sosem ver át senkit, és fel sem merülne benne alátenni egy kormánynak, amit utál. Fel sem merül bennük, hogy a decemberben még konstruktív magyar álláspont megváltozásának esetleg *tényleg* az az oka, amiről beszélünk: az »istenverte olajvezeték«. Számos másik vétónknak meg *tényleg* a kárpátaljai magyarok jogfosztása.

Amellett, hogy kínomban röhögök, sajnálom is őket. Kegyetlenül meg fogja őket a hős Ukrajna harapni, ahogy mindig mindenkit, aki elkövette azt a hibát, hogy bízott bennük.”

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

Összesen 14 komment

machet
2026. február 26. 10:03
Á,az ukrán mindig a becsület és az igazmondás megtestesítője volt.
but-head
2026. február 26. 09:46 Szerkesztve
"Ezek abban az álomvilágban élnek ..." Én nem volnék ezekkel szemben ennyire jóindulatú. Szerintem pontosan tudják, hogy az ukránok hazudnak és - a közös érdekeltség okán - együtt hazudnak velük. (Nem lepne meg, ha kiderülne, hogy a "zárva tartás" előtt Zelenszkíj "egyeztetett" velük. Sőt az sem kizárt, hogy már az ötlet is tőlük származott. Lásd, mikor az öreg hugyos - még az orosz támadás előtt - elkottyantotta az északi áramlat megszüntetését.) Csak a sajtóban eljátsszák a hülyét, mert az agymosott nyugatiak többsége erre - sajnos - még mindig vevő.
Emzeperix
2026. február 26. 09:31
Ez az azért van, mert ezek a vezetők magukból indulnak ki. Nekik nem fér be az értékkészletükbe, h egy politikus esetleg a saját népének az erdekeit nézné és nem csak a saját pénztárcáját. Ezért nem értik ezt sem.
westend
2026. február 26. 09:06
az eu globalista-neobolsi vezérkara egy terrorállamot finanszíroz elenszki ripacskodása mellett. Nyilván eleget forgatnak vissza nekik, hogy ez megérje.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!