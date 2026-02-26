„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek
A miniszterelnök nem finomkodott.
Amellett, hogy kínomban röhögök, sajnálom is őket.
„Olvasom a ma reggeli POLITICO-hírlevelet a kávé mellé. A probléma megoldásának lehetőségeiről van szó. Mármint a magyar vétó a probléma a 90 milliárd eurós ukrán segélycsomagra, nem az ukrán energiazsarolás, természetesen.
Írnak egy csomó alacsony valószínűségű politikai opcióról, aztán megérkeznek a legvalószínűbbhöz: a Barátság vezeték újraindításához. De hogyan!
»Meg fogja kapni az istenverte olajvezetékét« – mondta az egyik diplomata. »Ez a Druzsba-sztori egyáltalán nem hihető, de a kampányában szüksége van egy győzelemre.«
Értik: EGYÁLTALÁN NEM HIHETŐ.
Ezek abban az álomvilágban élnek, hogy a hős Ukrajna sosem hazudik semmiről, sosem ver át senkit, és fel sem merülne benne alátenni egy kormánynak, amit utál. Fel sem merül bennük, hogy a decemberben még konstruktív magyar álláspont megváltozásának esetleg *tényleg* az az oka, amiről beszélünk: az »istenverte olajvezeték«. Számos másik vétónknak meg *tényleg* a kárpátaljai magyarok jogfosztása.
Amellett, hogy kínomban röhögök, sajnálom is őket. Kegyetlenül meg fogja őket a hős Ukrajna harapni, ahogy mindig mindenkit, aki elkövette azt a hibát, hogy bízott bennük.”
