Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kampány Magyar Péter

Kiszivárogtak a legfrissebb hírek a Tisza Párt kampányáról – Magyar Péter kiadta a parancsot

2026. február 26. 09:42

Magyar Péter már görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy a figyelem rá irányuljon, ennek érdekében még azt is megakadályozta, hogy egyéni jelöltjei a kampány során kiplakátolják magukat a közterületekre. A Magyar Nemzet saját információi alapján azt írja: a Tisza-elnök megint leszólta a saját jelöltjeit, ezúttal károkozóknak nevezte őket.

2026. február 26. 09:42
null

A Magyar Nemzet Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora szerint Magyar Péter azt gondolja: továbbra is személyesen neki kell a kampány középpontjában maradnia. 

Mint nyilatkozta, több egyeztetésen is jelen volt, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

ahol Péter egyértelműen kijelentette, a jelölteknek teljesen a háttérben kell maradniuk, mert állítása szerint csak kárt tudnak okozni. Éppen ezért egy-két helyet kivéve táblája sem lesz a jelölteknek”.

Elmondása szerint a Tisza Párt elnöksége arra a következtetésre jutott: az „egyéni” plakátkampány a jelöltek számára „aránytalanul nagy önálló mozgásteret biztosítana”. 

A plakátokat drágának és feleslegesnek ítélték a Tisza-vezetésben, azonban a jelöltek jó része támogatta (volna) a plakátolást, így 

ennek betiltása nagy feszültséget okozott a Tisza vezetősége és az egyéni jelöltek között.

Az informátor kijelentette, minden ilyen jellegű kérdésre Magyar Péter egyértelmű válasza az: ő a Tisza Párt arca, és ez nem fog változni.

Eközben tovább erősíti a központi irányítást a kampányban Magyar Péter, 

már kizárólag a központilag jóváhagyott üzenetek hangozhatnak el – még akkor is, ha a pártközpont kommunikációs paneljei érthetetlenek és idegenek egy adott településsel kapcsolatban.

„Aki eltér a központi narratívától, az komoly következményekkel fog szembesülni” – fogalmazott az informátor, aki szerint Magyar Péter kampánycsapata részletes információkat küldött a jelölteknek, amely tételesen rögzíti: milyen témákról, milyen szóhasználattal és hangsúlyokkal lehet beszélni. 

A pártvezetés attól tarthat, hogy az eltérő hangok, a megalapozatlan vállalások támadási felületként szolgálhatnak a kampányban. 

A Magyar Nemzet szerint a közösségi médiás posztokat előzetesen egyeztetni kell, a vizuális elemeket és a hashtageket pedig központilag adják ki; még a fórumok plakátjaihoz is sablont adnak.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. február 26. 10:04
Sötétséget minek kiplakátolni?
Válasz erre
0
0
machet
2026. február 26. 09:55
Arc?Én egy f@szszopó hazaáruló pofáját látom.
Válasz erre
3
0
falcatus-2
2026. február 26. 09:55
re:StresszTeszt Vajon miért nincs állami támogatása? Miből finanszírozza a rendezvényeit? Az elmúlt 4 évben mennyi volt az össz-ellenzék állami támogatása és mennyi a fideszé?
Válasz erre
0
1
gullwing
2026. február 26. 09:52
Ez jutott nektek tiszaszar: egy drogos, alkesz, szarosgatyás nárcisztikus hazaáruló bolsi patkány... DE MEGÉRDEMLITEK!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!