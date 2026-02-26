Kiszivárogtak a legfrissebb hírek a Tisza Párt kampányáról – Magyar Péter kiadta a parancsot

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Magyar Péter már görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy a figyelem rá irányuljon, ennek érdekében még azt is megakadályozta, hogy egyéni jelöltjei a kampány során kiplakátolják magukat a közterületekre. A Magyar Nemzet saját információi alapján azt írja: a Tisza-elnök megint leszólta a saját jelöltjeit, ezúttal károkozóknak nevezte őket.
A Magyar Nemzet Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora szerint Magyar Péter azt gondolja: továbbra is személyesen neki kell a kampány középpontjában maradnia.
Mint nyilatkozta, több egyeztetésen is jelen volt,
ahol Péter egyértelműen kijelentette, a jelölteknek teljesen a háttérben kell maradniuk, mert állítása szerint csak kárt tudnak okozni. Éppen ezért egy-két helyet kivéve táblája sem lesz a jelölteknek”.
Elmondása szerint a Tisza Párt elnöksége arra a következtetésre jutott: az „egyéni” plakátkampány a jelöltek számára „aránytalanul nagy önálló mozgásteret biztosítana”.
A plakátokat drágának és feleslegesnek ítélték a Tisza-vezetésben, azonban a jelöltek jó része támogatta (volna) a plakátolást, így
ennek betiltása nagy feszültséget okozott a Tisza vezetősége és az egyéni jelöltek között.
Az informátor kijelentette, minden ilyen jellegű kérdésre Magyar Péter egyértelmű válasza az: ő a Tisza Párt arca, és ez nem fog változni.
Eközben tovább erősíti a központi irányítást a kampányban Magyar Péter,
már kizárólag a központilag jóváhagyott üzenetek hangozhatnak el – még akkor is, ha a pártközpont kommunikációs paneljei érthetetlenek és idegenek egy adott településsel kapcsolatban.
„Aki eltér a központi narratívától, az komoly következményekkel fog szembesülni” – fogalmazott az informátor, aki szerint Magyar Péter kampánycsapata részletes információkat küldött a jelölteknek, amely tételesen rögzíti: milyen témákról, milyen szóhasználattal és hangsúlyokkal lehet beszélni.
A pártvezetés attól tarthat, hogy az eltérő hangok, a megalapozatlan vállalások támadási felületként szolgálhatnak a kampányban.
A Magyar Nemzet szerint a közösségi médiás posztokat előzetesen egyeztetni kell, a vizuális elemeket és a hashtageket pedig központilag adják ki; még a fórumok plakátjaihoz is sablont adnak.
