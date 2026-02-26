Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Ugye nincs is kérdésetek?
„Tiszás honfitársaim – copyright by M.P.
Egyetlen kérdésem lenne hozzátok. Európa, benne a németekkel, Angela Merkel 2015-ös ,,wir schaffen das” mondata után évekkel töredelmesen beismerték, hogy az ellenőrizetlen migráció elleni harcot elbukták.
Ez ellen a társadalmi öngyilkosság ellen kizárólag Orbán Viktor védte meg hazánkat.
A konklúzió:
Miniszterelnökünknek a kezdetektől fogva igaza volt.
Jelenünk tematizációs témája az orosz-ukrán háborúhoz való viszonya az unió tagállamainak, élén a németekkel. Ami tény, hogy Ukrajna feneketlen kút mélységű, túlzásba vitt támogatásába bele fognak rokkanni Európa uniós tagállamai. Ki mondja egyedül, hogy ez tarthatatlan?
Igen, bingó, Orbán Viktor.
Kedves tiszások! O1G-s ködbe burkolózó szellemetekkel mérlegeljétek, hogy a tiszás hazugotokra bíznátok-e hazánkat, vagy nektek belefér az, hogy:
A magyar miniszterelnöknek a békepárti, a háborúból való kimaradás mellett hitet tevő álláspontját ne támogassátok.
Ezen azért gondolkodjatok, mert a ,,vissza a babaruhát" reménye nem lesz opció április 12-ét követően. Vagy-vagy!
A múlt század eleji úgynevezett békeidőkben az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia lokális problémájából – Ferenc Ferdinánd és feleségének megölése egy szerb diák által – akkora világégés lett, amiből 30 év múlva a világ, nem tanulva a múltból, újra vérszagra szomjazva, repetára jelentkezett. A II. világháború óta több, mint 80 év telt el. Nem kellene harmadszor is repetáért sorban állnunk.
El ne felejtsem, a kérdés, amit ígértem:
Ugye nincs is kérdésetek?
Köszönöm!”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert