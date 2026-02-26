Miniszterelnökünknek a kezdetektől fogva igaza volt.

Jelenünk tematizációs témája az orosz-ukrán háborúhoz való viszonya az unió tagállamainak, élén a németekkel. Ami tény, hogy Ukrajna feneketlen kút mélységű, túlzásba vitt támogatásába bele fognak rokkanni Európa uniós tagállamai. Ki mondja egyedül, hogy ez tarthatatlan?

Igen, bingó, Orbán Viktor.

Kedves tiszások! O1G-s ködbe burkolózó szellemetekkel mérlegeljétek, hogy a tiszás hazugotokra bíznátok-e hazánkat, vagy nektek belefér az, hogy:

A magyar miniszterelnöknek a békepárti, a háborúból való kimaradás mellett hitet tevő álláspontját ne támogassátok.