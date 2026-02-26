Ft
Ez ellen a társadalmi öngyilkosság ellen kizárólag Orbán Viktor védte meg hazánkat

2026. február 26. 09:20

Ugye nincs is kérdésetek?

2026. február 26. 09:20
Bognár Zsolt
Bognár Zsolt
„Tiszás honfitársaim – copyright by M.P.

Egyetlen kérdésem lenne hozzátok. Európa, benne a németekkel, Angela Merkel 2015-ös ,,wir schaffen das” mondata után évekkel töredelmesen beismerték, hogy az ellenőrizetlen migráció elleni harcot elbukták.

Ez ellen a társadalmi öngyilkosság ellen kizárólag Orbán Viktor védte meg hazánkat.

A konklúzió:

Miniszterelnökünknek a kezdetektől fogva igaza volt.

Jelenünk tematizációs témája az orosz-ukrán háborúhoz való viszonya az unió tagállamainak, élén a németekkel. Ami tény, hogy Ukrajna feneketlen kút mélységű, túlzásba vitt támogatásába bele fognak rokkanni Európa uniós tagállamai. Ki mondja egyedül, hogy ez tarthatatlan?

Igen, bingó, Orbán Viktor.

Kedves tiszások! O1G-s ködbe burkolózó szellemetekkel mérlegeljétek, hogy a tiszás hazugotokra bíznátok-e hazánkat, vagy nektek belefér az, hogy:

A magyar miniszterelnöknek a békepárti, a háborúból való kimaradás mellett hitet tevő álláspontját ne támogassátok.

Ezen azért gondolkodjatok, mert a ,,vissza a babaruhát" reménye nem lesz opció április 12-ét követően. Vagy-vagy!

A múlt század eleji úgynevezett békeidőkben az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia lokális problémájából – Ferenc Ferdinánd és feleségének megölése egy szerb diák által – akkora világégés lett, amiből 30 év múlva a világ, nem tanulva a múltból, újra vérszagra szomjazva, repetára jelentkezett. A II. világháború óta több, mint 80 év telt el. Nem kellene harmadszor is repetáért sorban állnunk.

El ne felejtsem, a kérdés, amit ígértem:

Ugye nincs is kérdésetek?

Köszönöm!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

rasputin
2026. február 26. 09:28
Semmitől és senkitől nem védte meg az országot Orbán Viktor. Ugyan úgy jönnek migránsok kerítés ide kerítés oda. Viszont a migránsoknak nem volt célországa Magyarország. Na ebben van nagy szerepe Orbán Viktornak. Ki a fasz akar egy olyan országba jönni és élni akit megelőz az EURO bevezetésében Bulgária.
