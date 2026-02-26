Trumpnak fogy a türelme: szinte napra pontosan megmondta Zelenszkijnek, meddig kell véget érnie a háborúnak

Az egyik kérdés, amelyet Zelenszkij és Trump megvitattak, egy lehetséges háromoldalú vezetői csúcstalálkozó volt.

A telefonbeszélgetésre szerdán került sor, csütörtökön pedig Trump tárgyalói Genfben találkoznak az ukránokkal.

Egy jól értesült forrás szerint Kirill Dmitriev, az oroszok tárgyalója is Genfben lesz csütörtökön, hogy külön tárgyalásokat folytasson az amerikai küldöttekkel.

„Zelenszkij azt mondta, reméli, hogy a háború még ebben az évben véget ér, Trump pedig azt válaszolta, hogy a háború már túl hosszú ideje tart, és szeretné, ha egy hónapon belül véget érne”

– mondta az egyik forrás.

Zelenszkij az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a területi kérdésekkel kapcsolatos fennmaradó nézeteltéréseket közvetlen tárgyalásokkal lehetne áthidalni közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.