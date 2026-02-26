Ft
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zelenszkij davos amerikai elnök trump ukrajna oroszország

Trumpnak fogy a türelme: szinte napra pontosan megmondta Zelenszkijnek, meddig kell véget érnie a háborúnak

2026. február 26. 08:44

Az amerikai elnök közölte az ukrán vezetővel, hogy a lehető leghamarabb véget akar vetni a háborúnak.

2026. február 26. 08:44
null

Trump telefonon megismételte óhaját, hogy minél hamarabb véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak – közölte egy ukrán tisztviselő az Axiosszal. 

Ahogy azt a Mandiner is megírta Trump legkésőbb nyárig szeretne békeszerződést kötni, de Ukrajna és Oroszország között még mindig jelentős nézeteltérések vannak, különösen a kelet-ukrajnai területek ellenőrzésének kérdésében. 

A 30 perces telefonbeszélgetés volt az első beszélgetés Trump és Zelenszkij között, mióta január végén Davosban találkoztak. Az Axiosnak nyilatkozó források szerint a Trump és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetés nagyon barátságos és pozitív volt. 

Az egyik kérdés, amelyet Zelenszkij és Trump megvitattak, egy lehetséges háromoldalú vezetői csúcstalálkozó volt.

A telefonbeszélgetésre szerdán került sor, csütörtökön pedig Trump tárgyalói Genfben találkoznak az ukránokkal. 

Egy jól értesült forrás szerint Kirill Dmitriev, az oroszok tárgyalója is Genfben lesz csütörtökön, hogy külön tárgyalásokat folytasson az amerikai küldöttekkel.

„Zelenszkij azt mondta, reméli, hogy a háború még ebben az évben véget ér, Trump pedig azt válaszolta, hogy a háború már túl hosszú ideje tart, és szeretné, ha egy hónapon belül véget érne” 

– mondta az egyik forrás. 
Zelenszkij az Axiosnak  azt nyilatkozta, hogy a területi kérdésekkel kapcsolatos fennmaradó nézeteltéréseket közvetlen tárgyalásokkal lehetne áthidalni közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy megpróbálja összehozni a háromoldalú csúcstalálkozót.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

