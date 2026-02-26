Trumpnak fogy a türelme: szinte napra pontosan megmondta Zelenszkijnek, meddig kell véget érnie a háborúnak

Trump naptárában már be van karikázva a béke napja: Zelenszkij kezében a háborút lezáró döntés
Zelenszkij számára komoly politikai kihívást jelent Trump javaslatának mérlegelése.
Az amerikai elnök közölte az ukrán vezetővel, hogy a lehető leghamarabb véget akar vetni a háborúnak.
Trump telefonon megismételte óhaját, hogy minél hamarabb véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak – közölte egy ukrán tisztviselő az Axiosszal.
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij számára komoly politikai kihívást jelent Trump javaslatának mérlegelése.
A 30 perces telefonbeszélgetés volt az első beszélgetés Trump és Zelenszkij között, mióta január végén Davosban találkoztak. Az Axiosnak nyilatkozó források szerint a Trump és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetés nagyon barátságos és pozitív volt.
Az egyik kérdés, amelyet Zelenszkij és Trump megvitattak, egy lehetséges háromoldalú vezetői csúcstalálkozó volt.
A telefonbeszélgetésre szerdán került sor, csütörtökön pedig Trump tárgyalói Genfben találkoznak az ukránokkal.
Egy jól értesült forrás szerint Kirill Dmitriev, az oroszok tárgyalója is Genfben lesz csütörtökön, hogy külön tárgyalásokat folytasson az amerikai küldöttekkel.
„Zelenszkij azt mondta, reméli, hogy a háború még ebben az évben véget ér, Trump pedig azt válaszolta, hogy a háború már túl hosszú ideje tart, és szeretné, ha egy hónapon belül véget érne”
– mondta az egyik forrás.
Zelenszkij az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a területi kérdésekkel kapcsolatos fennmaradó nézeteltéréseket közvetlen tárgyalásokkal lehetne áthidalni közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.
Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy megpróbálja összehozni a háromoldalú csúcstalálkozót.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az anyaország nem engedte el az ukrajnai magyar kisebbség kezét, akiknek csak még nehezebb lett a helyzete, mint a háború előtt.