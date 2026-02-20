Ft
volodimir zelenszkij béke orosz-ukrán háború javaslat egyesült államok donald trump

Trump naptárában már be van karikázva a béke napja: Zelenszkij kezében a háborút lezáró döntés

2026. február 20. 11:56

Zelenszkij számára komoly politikai kihívást jelent Trump javaslatának mérlegelése.

2026. február 20. 11:56
null

Európai politikai és diplomáciai körökben élénk vita bontakozott ki az Egyesült Államok elnökének, Donald Trump állítólagos javaslatáról, amely szerint Ukrajna a Donbasz egy részének átengedéséért cserébe felgyorsított európai uniós csatlakozást és biztonsági garanciákat kaphatna – írta meg a Strana.

A lap szerint Washington jelentős nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb döntés szülessen.

Trump célja az lehet, hogy legkésőbb július 4-re, azaz az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára a megszülessen a békemegállapodás.

Brüsszeli diplomaták viszont beszéltek, hogy Volodimir Zelenszkij számára komoly politikai kihívást jelentene a területi engedmények elfogadtatása az ukrán társadalommal. Ehhez „valódi ütőkártyára” lenne szüksége – ilyen lehetne az Európai Unióhoz való gyorsított csatlakozás.

A cikk szerint Európának is mérlegelnie kellene, hogy hajlandó-e felgyorsítani Ukrajna integrációját, amennyiben ezzel hozzájárulhat egy esetleges békemegállapodáshoz

Beszámolók szerint egy lehetséges kompromisszumos megoldás is tárgyalás alatt van Brüsszelben, amely az úgynevezett „részletfizetéses tagság” lehetőségét boncolgatja. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna – Moldovával együtt – formálisan az EU tagjává válna, ám átmeneti időszakra kimaradna a közös piacból és a közös agrárpolitikából.

A cikk arra is emlékeztet, hogy több európai katonai és politikai szereplő korábban arra figyelmeztetett: 

Ukrajna túl gyors felvétele az Unióba közvetett módon belesodorhatná a Európát az Oroszországgal fennálló fegyveres konfliktusba.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

angie1
•••
2026. február 20. 12:58 Szerkesztve
Most akkor mi van, mert egy másik cikkben a zselé kidobta az ablakon Trump béketervét. Ez rohadt kattintásvadászatnak tűnik. Ezt a lapot is elhagyom majd, mint a Pesti Srácokat a balfasz cikjei miatt. Miért nem lehet visszatérni a normális újságíráshoz?!
Tuners
2026. február 20. 12:50
“Európai politikai és diplomáciai körökben élénk vita bontakozott ki az Egyesült Államok elnökének, Donald Trump állítólagos javaslatáról, amely szerint Ukrajna a Donbasz egy részének átengedéséért cserébe felgyorsított európai uniós csatlakozást és biztonsági garanciákat kaphatna“ EU csatlakozás ajánlgatása nem Trump döntése, már elnézést. Nem tudod felajánlani amid nincs.
recipp
•••
2026. február 20. 12:48 Szerkesztve
Értjük a viccet, de egyre kevésbé szeretjük!Ez egy nagyképű, önimádó, sárga hajú, hülye bohóc! Nem is értem, hogy kerülhetett ebbe a pozicióba egy ilyen ember? TRUMP IS CSAK EGY AGRESSZOR...24 óra alatt békét csinálok. Mint egy őrült naplója. Már rég nem lehet ezen nevetni, annyira tragikusak a következményei ennek a totális kapkodásnak, és a folyamatos hazudozásnak. komoly casting van az udvari bolond címért.... facebook.com/reel/1975727593022934 höhööö ,hogy rángatózik a bugris
Ernest01
2026. február 20. 12:40
"Trump naptárában már be van karikázva a béke napja: Zelenszkij kezében a háborút lezáró döntés" "Zelenszkijnél leszállt a vörös köd: Ukrajna hallani sem akar tárgyalásról, kidobták az ablakon a béketerveket" Akkor most hol tartunk?
