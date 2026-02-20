Trump naptárában már be van karikázva a béke napja: Zelenszkij kezében a háborút lezáró döntés

Európai politikai és diplomáciai körökben élénk vita bontakozott ki az Egyesült Államok elnökének, Donald Trump állítólagos javaslatáról, amely szerint Ukrajna a Donbasz egy részének átengedéséért cserébe felgyorsított európai uniós csatlakozást és biztonsági garanciákat kaphatna – írta meg a Strana.

A lap szerint Washington jelentős nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb döntés szülessen.