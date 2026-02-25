Maximális erejű légvédelem és rekordfegyverkezés – itt az új ukrán stratégia a háború lezárására

Az első a légtér teljesebb védelme: Kijev célja, hogy valós időben észlelje az összes légi fenyegetést, és a rakéták, drónok legalább 95 százalékát elfogja egy többrétegű légvédelmi rendszerrel.

A második cél az orosz előrenyomulás megállítása minden hadszíntéren – szárazföldön, tengeren és a kibertérben –, olyan veszteségek okozásával, amelyek ellehetetlenítik a további támadásokat.

A harmadik pillér az orosz háborús gazdaság gyengítése: Fedorov szerint Moszkva még mindig jelentős bevételekhez jut, például az olajexportból, ami lehetővé teszi a fegyvergyártás és a hadműveletek finanszírozását.

A terv végrehajtásában kulcsszerepet kapnak a nemzetközi partnerek.

Ukrajna idén rekordmértékű külföldi támogatást szeretne biztosítani, elsősorban drónbeszerzésre, a katonák juttatásaira és a légvédelem megerősítésére.

A miniszter hangsúlyozta: a technológiai fölény döntő tényező, ezért Kijev a drónhadviselés és a digitális harctéri koordináció területén legalább „tíz lépéssel” Oroszország előtt kíván maradni.

Fedorov szerint a jövő háborúját az adatok és a gyors döntéshozatal határozza meg. Az ukrán hadsereg már használja a DELTA harctéri irányítási rendszert és az e-Points platformot, amelyek lehetővé teszik a célpontok pontosabb azonosítását és a gyorsabb reagálást. A miniszter úgy fogalmazott: