02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva háború fedorov kijev cél ukrajna

Maximális erejű légvédelem és rekordfegyverkezés – itt az új ukrán stratégia a háború lezárására

2026. február 25. 13:01

„10 lépéssel Oroszország előtt”: Ukrajna bemutatta a tervet, amivel békére kényszerítené Moszkvát.

2026. február 25. 13:01
null

Ukrajna „tíz lépéssel előrébb” kíván járni Oroszországnál – erről beszélt Mykhailo Fedorov védelmi miniszter a teljes körű orosz invázió negyedik évfordulója alkalmából tartott zárt háttérbeszélgetésen. 

A miniszter szerint Kijev célja, hogy katonai, technológiai és gazdasági nyomásgyakorlással olyan helyzetet teremtsen, amely végül béketárgyalásokra kényszeríti Moszkvát. 

Hangsúlyozta: Ukrajna a békét szeretné, de csak úgy, ha az orosz fél számára a háború fenntartása túl költségessé válik.

A stratégia három fő pillérre épül. 

  • Az első a légtér teljesebb védelme: Kijev célja, hogy valós időben észlelje az összes légi fenyegetést, és a rakéták, drónok legalább 95 százalékát elfogja egy többrétegű légvédelmi rendszerrel. 
  • A második cél az orosz előrenyomulás megállítása minden hadszíntéren – szárazföldön, tengeren és a kibertérben –, olyan veszteségek okozásával, amelyek ellehetetlenítik a további támadásokat. 
  • A harmadik pillér az orosz háborús gazdaság gyengítése: Fedorov szerint Moszkva még mindig jelentős bevételekhez jut, például az olajexportból, ami lehetővé teszi a fegyvergyártás és a hadműveletek finanszírozását.

A terv végrehajtásában kulcsszerepet kapnak a nemzetközi partnerek. 

Ukrajna idén rekordmértékű külföldi támogatást szeretne biztosítani, elsősorban drónbeszerzésre, a katonák juttatásaira és a légvédelem megerősítésére.

A miniszter hangsúlyozta: a technológiai fölény döntő tényező, ezért Kijev a drónhadviselés és a digitális harctéri koordináció területén legalább „tíz lépéssel” Oroszország előtt kíván maradni.

Fedorov szerint a jövő háborúját az adatok és a gyors döntéshozatal határozza meg. Az ukrán hadsereg már használja a DELTA harctéri irányítási rendszert és az e-Points platformot, amelyek lehetővé teszik a célpontok pontosabb azonosítását és a gyorsabb reagálást. A miniszter úgy fogalmazott: 

a következő lépés az, hogy a rendelkezésre álló adatokat „döntő erejű” katonai előnnyé alakítsák, és ezzel olyan nyomást gyakoroljanak Oroszországra, amely végül a békét kényszeríti ki.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

gullwing
2026. február 25. 15:05
Bazd meg ezek a szar szlávok még mindig nem ébredtek fel! 🤣🤣🤣
tomekjosef
2026. február 25. 14:44 Szerkesztve
Ezek a mocskos neonáci férgek mindenáron kiakarják robbantani a III. világháborút. Ha már az ő országuk romokban áll, akkor pusztuljon az egész világ. Pontosan így gondolkozott hitler, amikor az oroszok a bunkere közelébe járt. Putyinnak be kell tartania az ígéretét és nácítlanitania kell minél előbb, amig tényleg ki nem tesznek valamit.
Dixtroy
2026. február 25. 14:39 Szerkesztve
"a következő lépés az, hogy a rendelkezésre álló adatokat „döntő erejű” katonai előnnyé alakítsák" Nincsen olyan adatművelet, amivel egy adat "döntö erejű" katonai előnnyé alakítható. Esetleg a *-1. De az sem valóság, csak ilyen játék a zsebedben. Ezeket a könnyes szemű faszságokat ki találja ki? Ja és persze az oroszok majd lecsüngő állal nézik tétlenül mindezt, ugye?
alenka
2026. február 25. 14:26
Ukiiiikiiikriiiijniii egy ágrólszakadt banderista elvetemült csőcselék tanyája. Milliárdokat kapnak ajándékba, melyek már másnap eltűnnek!.... Okay, pénz van, de bakát honnan szereznek ?
