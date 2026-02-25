Zelenszkijnek leesett az álla: olyan váratlan bejelentést tett az EU-s ország, aminek a magyarok örülhetnek a legjobban

Ausztria szerint nem reális, hogy Ukrajna 2027-re csatlakozzon az Európai Unióhoz, jóllehet Kijev konkrét céldátum kijelölését sürgeti. Claudia Bauer osztrák Európa-ügyi miniszter a csatlakozási feltételek következetes és egységes alkalmazását hangsúlyozta, míg Volodimir Zelenszkij az ország háborús erőfeszítéseire hivatkozva gyorsított integrációt szorgalmazott.

A Bloomberg beszámolója szerint az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójához közeledve Zelenszkij ismét napirendre tűzte az uniós csatlakozás kérdését.