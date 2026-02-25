Zelenszkijnek leesett az álla: olyan váratlan bejelentést tett az EU-s ország, aminek a magyarok örülhetnek a legjobban

Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt
Hamar meg is kapta a választ.
Újabb ország fejezte ki ellenérzését Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Ausztria szerint nem reális, hogy Ukrajna 2027-re csatlakozzon az Európai Unióhoz, jóllehet Kijev konkrét céldátum kijelölését sürgeti. Claudia Bauer osztrák Európa-ügyi miniszter a csatlakozási feltételek következetes és egységes alkalmazását hangsúlyozta, míg Volodimir Zelenszkij az ország háborús erőfeszítéseire hivatkozva gyorsított integrációt szorgalmazott.
A Bloomberg beszámolója szerint az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójához közeledve Zelenszkij ismét napirendre tűzte az uniós csatlakozás kérdését.
Bár az ukrán elnök 2027-es céldátumot javasol, több tagállam – köztük Ausztria – óvatosságra int, és a bővítési folyamat szabályainak maradéktalan betartását követeli.
Claudia Bauer a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: Ukrajna 2027-es csatlakozása „nemcsak ambiciózus, hanem irreális” cél. Kiemelte, hogy az Európai Uniónak világos és minden tagjelöltre egyformán érvényes feltételrendszere van.
Nem alkalmazhatunk kettős mércét, nem lehet gyorsítópálya”
Zelenszkij kijevi nyilatkozataiban ugyanakkor hangsúlyozta: a politikai elköteleződés és a háború indokolttá teszi az integráció felgyorsítását, és szerinte az EU-nak konkrét dátumot kellene kijelölnie, akár már 2027-re.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ezzel összefüggésben úgy fogalmazott: „Az Európai Unió(...) a háború első napjaitól kezdve annak kiterjesztésén, sőt globalizálásán és eszkalációján dolgozott az Egyesült Államok demokrata adminisztrációjával szoros együttműködésben” Hozzátette, „Brüsszel gyakorlatilag hadviselő félként viselkedett és viselkedik ma is, Európa pedig kényszerpályára került, és folyamatosan szenvedi ennek egyre súlyosabb hátrányos következményeit. Magyarország egymaga nem képes az EU sorsrontó politikáját megváltoztatni, de arra képesek vagyunk, és vállaljuk is, hogy az egyhangúságot igénylő döntések során megakadályozzuk a történelmi súlyú tévedéseket.”
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP