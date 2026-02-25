Ft
02. 25.
szerda
unió támogatás ukrajna

Nemzetközi kutatások bizonyítják: Von der Leyen őrülete a szakadék szélére sodorta az Uniót – Zelenszkij lehet az egyetlen nyertes

2026. február 25. 14:09

Az Unió Ukrajnának több mint 1000 milliárd a saját céljaira pedig mindössze 400 milliárd Eurót tervez fordítani.

2026. február 25. 14:09
null

Az Oeconomus elemzése szerint az Európai Unió az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta példátlan mértékű pénzügyi és katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, miközben saját versenyképességi kihívásai is egyre élesebbé válnak.

Az Európai Bizottság adatai alapján 2022 és 2025 között az uniós intézmények és a tagállamok összesen 193 milliárd euró támogatást biztosítottak Ukrajnának.

A 2025 decemberi uniós csúcstalálkozón a tagállami vezetők megállapodtak abban, hogy 2026–2027-ben további 90 milliárd euró pénzügyi segítséget nyújtanak Ukrajnának. 

A konstrukció kedvezményes hitel formájában valósul meg, amelyet elvben a háború lezárása után, az Oroszországtól remélt jóvátételből kellene visszafizetni.

A finanszírozás közös uniós hitelfelvétellel történne, amelynek éves kamatterhei a becslések szerint mintegy 3 milliárd eurót jelentenének az EU költségvetése számára. Csehország, Szlovákia és Magyarország a megállapodáshoz úgy járult hozzá, hogy nem vesz részt a hitelfelvétel kötelezettségeiben.

Az Európai Bizottság 2025 júliusában terjesztette elő a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keret tervezetét, amelyben Ukrajna támogatása közvetlenül is megjelenik, legalább 100 milliárd eurós tételként, miközben a védelempolitikai kiadások is jelentősen nőnének.

Az Oeconomus arról számolt be, hogy számításai szerint a következő évtizedben az Ukrajnához kapcsolódó uniós kötelezettségvállalások akár az 1000 milliárd eurót is meghaladhatják.

Az elemzés szerint mindez egy olyan időszakban történik, amikor az EU gazdasági súlya globális összevetésben csökken. A Világbank adatai alapján 2004-ben az EU még a világgazdaság több mint negyedét adta, 2024-re azonban jelentős részesedést veszített.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke 2024-es jelentésében évi 800 milliárd euró többletforrás mozgósítását tartotta szükségesnek az EU versenyképességi fordulatához. A McKinsey 2026 eleji tanulmánya ennél is ambiciózusabb: évi 1200 milliárd eurós többletberuházást javasol öt éven keresztül.

Ehhez képest a 2028–2034-es uniós költségvetési tervezet 409 milliárd eurót irányoz elő versenyképességi célokra – hét évre összesen.

Nyitókép: Henry Nicholls / AFP

