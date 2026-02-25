Nemzetközi kutatások bizonyítják: Von der Leyen őrülete a szakadék szélére sodorta az Uniót – Zelenszkij lehet az egyetlen nyertes

Az Oeconomus elemzése szerint az Európai Unió az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta példátlan mértékű pénzügyi és katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, miközben saját versenyképességi kihívásai is egyre élesebbé válnak.

Az Európai Bizottság adatai alapján 2022 és 2025 között az uniós intézmények és a tagállamok összesen 193 milliárd euró támogatást biztosítottak Ukrajnának.