Új brüsszeli határozat Ukrajnáról: brutális nyomás a tagállamokon

„Megvan a saját árszabásuk” – leleplezték az ukrán kényszersorozók maffiamódszereit
Felkavaró részletekre derült fény a Baljós közelség című dokumentumfilmben az ukrán kényszersorozásokkal kapcsolatban.
Az Európai Parlament a háború negyedik évfordulóján nagy többséggel fogadott el állásfoglalást Ukrajnáról: 437 igen mellett ment át az új brüsszeli szöveg, amely felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és a katonai támogatás bővítését is kéri.
Brüsszel újra világossá tette, hogy béke helyett a háború folytatásában érdekelt. Egy olyan határozatot fogadott el, amely
felszólítja a tagállamokat, hogy jelentősen növeljék Ukrajna politikai és katonai támogatását, és készüljenek fel Ukrajna mihamarabbi uniós csatlakozására.
A határozat ezen felül támogatja európai katonák és katonai bázisok telepítését Ukrajnába.
Magyar Péterék nem utasították el ezt a határozatot.
Az Európai Parlament 2026. február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének a negyedik évfordulóján olyan állásfoglalást fogadott el, amely Ukrajna további, „jelentősen” megerősített katonai, politikai és diplomáciai támogatását sürgeti, és egyúttal az Oroszországra nehezedő nyomás fokozását, újabb szankciókat és az orosz energiától való leválás felgyorsítását is szorgalmazza.
A szöveg Ukrajna önvédelemhez való jogát is hangsúlyozza, és kimondja, hogy Moszkvának kell kudarcot vallania, Ukrajnának pedig győznie.
Az állásfoglalás szerint Ukrajna jövője az Európai Unióban van:
a dokumentum felgyorsítaná Ukrajna fokozatos integrációját az egységes piacba, és arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy belső reformokkal készüljenek a bővítésre.
Emellett üdvözli a nyugati partnerek által javasolt többnemzeti „biztosító” erő tervét, és a jövőbeli békemegállapodást „hiteles” biztonsági garanciákhoz kötné. A szöveg ugyanakkor nem jogszabály, hanem politikai állásfoglalás, vagyis irányt és elvárást fogalmaz meg.
Ennek ellenére, a Tisza párt ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek.
Ezzel szemben a Fidesz ismét nemet mondott Brüsszel háborús tervére:
„Nem küldünk se pénzt, se fegyvert, se katonát Ukrajnába!”
Ezt is ajánljuk a témában
Felkavaró részletekre derült fény a Baljós közelség című dokumentumfilmben az ukrán kényszersorozásokkal kapcsolatban.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP