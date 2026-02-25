Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza európai parlament támogatás Magyar Péter

Új brüsszeli határozat Ukrajnáról: brutális nyomás a tagállamokon

2026. február 25. 09:39

Az Európai Parlament a háború negyedik évfordulóján nagy többséggel fogadott el állásfoglalást Ukrajnáról: 437 igen mellett ment át az új brüsszeli szöveg, amely felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és a katonai támogatás bővítését is kéri.

2026. február 25. 09:39
null

Brüsszel újra világossá tette, hogy béke helyett a háború folytatásában érdekelt. Egy olyan határozatot fogadott el, amely 

felszólítja a tagállamokat, hogy jelentősen növeljék Ukrajna politikai és katonai támogatását, és készüljenek fel Ukrajna mihamarabbi uniós csatlakozására. 

A határozat ezen felül támogatja európai katonák és katonai bázisok telepítését Ukrajnába. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péterék nem utasították el ezt a határozatot. 

Az Európai Parlament 2026. február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének a negyedik évfordulóján olyan állásfoglalást fogadott el, amely Ukrajna további, „jelentősen” megerősített katonai, politikai és diplomáciai támogatását sürgeti, és egyúttal az Oroszországra nehezedő nyomás fokozását, újabb szankciókat és az orosz energiától való leválás felgyorsítását is szorgalmazza. 

A szöveg Ukrajna önvédelemhez való jogát is hangsúlyozza, és kimondja, hogy Moszkvának kell kudarcot vallania, Ukrajnának pedig győznie.

Az állásfoglalás szerint Ukrajna jövője az Európai Unióban van: 

a dokumentum felgyorsítaná Ukrajna fokozatos integrációját az egységes piacba, és arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy belső reformokkal készüljenek a bővítésre. 

Emellett üdvözli a nyugati partnerek által javasolt többnemzeti „biztosító” erő tervét, és a jövőbeli békemegállapodást „hiteles” biztonsági garanciákhoz kötné. A szöveg ugyanakkor nem jogszabály, hanem politikai állásfoglalás, vagyis irányt és elvárást fogalmaz meg.

Ennek ellenére, a Tisza párt ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek. 

Ezzel szemben a Fidesz ismét nemet mondott Brüsszel háborús tervére:

„Nem küldünk se pénzt, se fegyvert, se katonát Ukrajnába!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obi-wankenobi
2026. február 25. 10:29
"Új brüsszeli határozat Ukrajnáról: brutális nyomás a tagállamokon" Én azzal egészíteném ki, hogy a véresen elnyomott és sakkban tartott tagállamokon. A címfotón az látszik, hogy van az a pénz, amiért tapsolni lehet a hazaárulásért. Egy Jedi számára ez a helyzet elképzelhetetlen. Videa/ And Game feliratos
Válasz erre
0
0
istvanpeter
•••
2026. február 25. 09:54 Szerkesztve
Nos, a kocka el van vetve. Oroszországot viszont nem lehet legyőzni, de a vele vívott véres háború szinte az egész emberi társadalmat súlyosan veszélyezteti.
Válasz erre
5
1
gullwing
2026. február 25. 09:51
Lehet menni ukilandért megdögleni!
Válasz erre
4
1
Galerida
2026. február 25. 09:49
Várható, hogy Trump az adósság fejében megszerzi Amerikának Ukrajna értékesebb részeit , aztán az EU vezetői osztózhatnak a maradékon, ami egy kalap sza..mócát sem ér, cserébe meg eltarthatnak néhány millió hasznavehetetlen ukránt! És a ruszkik sem feledékenyek.....
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!