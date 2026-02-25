Új brüsszeli határozat Ukrajnáról: brutális nyomás a tagállamokon

Az Európai Parlament 2026. február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének a negyedik évfordulóján olyan állásfoglalást fogadott el, amely Ukrajna további, „jelentősen” megerősített katonai, politikai és diplomáciai támogatását sürgeti, és egyúttal az Oroszországra nehezedő nyomás fokozását, újabb szankciókat és az orosz energiától való leválás felgyorsítását is szorgalmazza.

A szöveg Ukrajna önvédelemhez való jogát is hangsúlyozza, és kimondja, hogy Moszkvának kell kudarcot vallania, Ukrajnának pedig győznie.

Az állásfoglalás szerint Ukrajna jövője az Európai Unióban van:

a dokumentum felgyorsítaná Ukrajna fokozatos integrációját az egységes piacba, és arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy belső reformokkal készüljenek a bővítésre.

Emellett üdvözli a nyugati partnerek által javasolt többnemzeti „biztosító” erő tervét, és a jövőbeli békemegállapodást „hiteles” biztonsági garanciákhoz kötné. A szöveg ugyanakkor nem jogszabály, hanem politikai állásfoglalás, vagyis irányt és elvárást fogalmaz meg.