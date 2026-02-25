Bayer Zsolt darabokra cincálta Magyar Pétert: csak kapkodták a fejüket a stúdióban (VIDEÓ)

Példaként elmondta, hogy ha volt egy magyar fiatal, aki 1900-ban született, akkor pont 14 éves volt, amikor azt mondták neki, hogy „most elvisszük apádat a háborúba, de őszre, mire lehullanak a levelek, hazajön”. Ehhez képest négy évvel később jó eséllyel őt is elvitték az Isonzóhoz vagy a keleti frontra – mutatott rá.

Hangsúlyozta: az Európai Unió vezetősége folyamatosan arról beszél, hogy Európának kötelessége részt venni ebben a háborúban, mert „Ukrajna védelmezi a kontinenst, és Oroszországot, az agresszort nem jutalmazhatjuk”. Rámutatott, hogy Magyarország nem jutalmazza az agresszort, mindössze nem kíván leválni az olcsó energiaforrásokról, mert az biztosítja a rezsicsökkentést és segíti a gazdasági növekedést.

Bayer Zsolt arra a tiszás felvetésre, miszerint nem is drágulna a benzin, ha nincs orosz olaj, azt mondta, hogy

ez viszonylag egyszerűen ellenőrizhető: ma a világpiacon a Brent típusú kőolaj hordónként 13 dollárral drágább, mint az orosz olaj,

ráadásul a Brent nem a Barátság kőolajvezetéken érkezne, hanem tengeren, utána pedig az Adria kőolajvezetéken, és a horvátok már az első alkalommal háromszoros tranzitdíjat számoltak volna fel a szállításra, amit meg is mondtak. Szerinte hazugság, hogy ha Magyar Péter kerül kormányra, akkor nyugatról tud olcsón szerezni olajat, és marad 560 forint az üzemanyag, hiszen a „két szép szeméért” nem lesz olcsóbb a Brent-olaj.