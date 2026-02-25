Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború bayer zsolt Magyar Péter ukrajna

Bayer Zsolt darabokra cincálta Magyar Pétert: csak kapkodták a fejüket a stúdióban (VIDEÓ)

2026. február 25. 10:40

A publicista egyetlen gondolatmenettel padlóra küldte az ellenzéki pártelnököt.

2026. február 25. 10:40
null

Mindig úgy kezdődött, hogy elkezdtek a háború szükségességéről és elkerülhetetlenségéről beszélni, aztán háború lett belőle – mondta Bayer Zsolt publicista szerdán az Igazság órája című online műsorban, reagálva arra a felvetésre, hogy négy éve tört ki az orosz–ukrán háború, és az európai vezetők még mindig a háborút támogatják.

Bayer Zsolt felidézte, hogy a világháborúk előtt is azt ígérték, hogy „háború lesz, de nagyon rövid ideig fog tartani, mindenki hazajön, mire lehullanak a levelek, és győzünk”. „Aztán elteltek hosszú évek, meghalt sokmillió ember, és a semmiből, a romokból kellett újjáépíteni az országot” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A publicista feltette a kérdést:

kinek van nagyobb történelmi tapasztalata erről a 20. században, mint nekünk, magyaroknak?

Példaként elmondta, hogy ha volt egy magyar fiatal, aki 1900-ban született, akkor pont 14 éves volt, amikor azt mondták neki, hogy „most elvisszük apádat a háborúba, de őszre, mire lehullanak a levelek, hazajön”. Ehhez képest négy évvel később jó eséllyel őt is elvitték az Isonzóhoz vagy a keleti frontra – mutatott rá.

Hangsúlyozta: az Európai Unió vezetősége folyamatosan arról beszél, hogy Európának kötelessége részt venni ebben a háborúban, mert „Ukrajna védelmezi a kontinenst, és Oroszországot, az agresszort nem jutalmazhatjuk”. Rámutatott, hogy Magyarország nem jutalmazza az agresszort, mindössze nem kíván leválni az olcsó energiaforrásokról, mert az biztosítja a rezsicsökkentést és segíti a gazdasági növekedést.

Bayer Zsolt arra a tiszás felvetésre, miszerint nem is drágulna a benzin, ha nincs orosz olaj, azt mondta, hogy

ez viszonylag egyszerűen ellenőrizhető: ma a világpiacon a Brent típusú kőolaj hordónként 13 dollárral drágább, mint az orosz olaj,

ráadásul a Brent nem a Barátság kőolajvezetéken érkezne, hanem tengeren, utána pedig az Adria kőolajvezetéken, és a horvátok már az első alkalommal háromszoros tranzitdíjat számoltak volna fel a szállításra, amit meg is mondtak. Szerinte hazugság, hogy ha Magyar Péter kerül kormányra, akkor nyugatról tud olcsón szerezni olajat, és marad 560 forint az üzemanyag, hiszen a „két szép szeméért” nem lesz olcsóbb a Brent-olaj.

A publicista úgy vélte, Magyar Péter és a Tisza Párt szűk köre egészen biztosan tudatában van a valóságnak, 

de kénytelenek valótlanságokat állítani, mert ezt várják el tőlük Brüsszelben.

Azt mondta, hogy zárt ajtók mögött a pártelnök választási vereségre készítette fel a jelöltjeit, miközben úgy nyilatkozott, hogy kétharmad körül billegnek, a győzelem már biztos, csak az a kérdés, hogy mekkora arányban tudnak nyerni. De ugyanez történt az aláírásgyűjtéssel is, ahol „23 másodperc alatt buktak le” – tette hozzá.

Igazság órája 59. epizód

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!