02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij szlovákia Magyarország barátság ukrajna

Szorul a hurok Zelenszkijék nyaka körül: ezekhez az aljas módszerekhez folyamodtak, hogy titokban tartsák az igazságot a Barátság kőolajvezetékről

2026. február 25. 11:50

Az ukrán hatóságok megakadályozták, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a kőolajvezeték állapotát.

2026. február 25. 11:50
null

Az ukrán hatóságok nem tették lehetővé, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát – számolt be a szlovák külügyminiszter közléséről Deák Dániel politikai elemző

A szlovák külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Volodimir Zelenszkij vezette kormány ezen felül nem is adott részletes információkat a keletkezett károk mértékéről.

Ezt is ajánljuk a témában

Juraj Blanár úgy fogalmazott: 

érthetetlennek tartja Kijev hozzáállását, különösen annak fényében, hogy Szlovákia több területen is támogatást nyújt Ukrajnának. 

Pozsony ezért az Európai Bizottság közreműködését kérte, és kezdeményezte egy független szakértői csoport felállítását.

A külügyminiszter a szlovák energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte, hogy küldjenek szakértőket annak megállapítására, valóban olyan mértékűek-e a sérülések, amelyek ellehetetlenítik az olajszállítás helyreállítását.

Az ukrán fél azonban elutasította az energiaügyi biztos látogatását.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Ugye most csak viccelsz
2026. február 25. 12:33
"A külügyminiszter a szlovák energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte ..." - biztos, hogy ez a biztos szlovák? :)))
Ödenburger
2026. február 25. 12:32 Szerkesztve
> A külügyminiszter a szlovák energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte Dan Jørgensentől dán, és nem a szlovák energiaügyi biztostól, hanem az EU energiaügyi biztosa. Ilyenkor mindig megijedek, hogy milyen tárgyi tévedések vannak még a cikkben. A csővezetékről az igazságot meg legkésőbb Szibija "hümmögése" óta mindenki ismeri.
Ugye most csak viccelsz
2026. február 25. 12:32
"A külügyminiszter a szlovák energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte..." - biztos, hogy ez a biztos szlovák? :)))
lyon-v-2
2026. február 25. 12:22
Szarházi banda. Eddig is tudtuk.
