Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt
Hamar meg is kapta a választ.
Az ukrán hatóságok megakadályozták, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a kőolajvezeték állapotát.
Az ukrán hatóságok nem tették lehetővé, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát – számolt be a szlovák külügyminiszter közléséről Deák Dániel politikai elemző.
A szlovák külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Volodimir Zelenszkij vezette kormány ezen felül nem is adott részletes információkat a keletkezett károk mértékéről.
Juraj Blanár úgy fogalmazott:
érthetetlennek tartja Kijev hozzáállását, különösen annak fényében, hogy Szlovákia több területen is támogatást nyújt Ukrajnának.
Pozsony ezért az Európai Bizottság közreműködését kérte, és kezdeményezte egy független szakértői csoport felállítását.
A külügyminiszter a szlovák energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérte, hogy küldjenek szakértőket annak megállapítására, valóban olyan mértékűek-e a sérülések, amelyek ellehetetlenítik az olajszállítás helyreállítását.
Az ukrán fél azonban elutasította az energiaügyi biztos látogatását.
