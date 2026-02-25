Nyilvános megszégyenítés: Trump rekordot döntött, egészen különlegesen kezelte Ukrajnát

Kiszivárgott Von der Leyen terve: így akar kiszúrni Magyarországgal Orbán választási győzelme után
Trump a 2026-os félidős választások árnyékában kemény állítással ment neki az ellenzéknek, és a választói azonosítás szigorítását sürgette. A beszéd közben több demokrata látványosan tiltakozott, volt, akit kivezettek.
Donald Trump február 24-én, magyar idő szerint kedden este, a második ciklusa első évében elmondta a State of the Union nevű évértékelő beszédét a Capitoliumban. A tudósítás szerint az esemény időzítése politikailag feszült volt:
nem sokkal korábban a Legfelsőbb Bíróság elkaszálta a globális vámokra épülő tervének egy részét, közben újabb iráni csapáslehetőségek is napirenden vannak, és az elnök népszerűsége mélyponton állhat.
A beszéd rendkívül hosszú volt, nagyjából 1 óra 47 perc, amivel rekordot döntött – ennek ellenére nem vesztegetett sok szót Ukrajna helyzetére, a közel két óra alatt mindössze kétszer említette.
A beszéd egyik fő tanulsága, hogy Trump ismét
a bevándorlást tette a 2026-os időközi választások (midterm elections) kampányának központi témájává,
és tudatosan rájátszott a pártpolitikai kontrasztra. A demokratákat arra szólította fel őket, hogy álljanak fel, ha egyetértenek azzal, hogy az állam elsődleges kötelessége az amerikai állampolgárok védelme.
A demokraták ülve maradtak, a republikánusok hosszan tapsoltak, Trump pedig nyíltan megszégyenítette az ellenoldalt.
A beszédet több demokrata tiltakozó akciója is kísérte, köztük Al Green képviselőé, akit egy táblás demonstráció után kivezettek.
A vámok ügyében Trump visszafogottabban fogalmazott a bírósági döntésről, ugyanakkor jelezte: szerinte nincs szükség kongresszusi törvényalkotásra a tarifákhoz, és azt is állította, hogy a vámbevételek akár részben kiválthatják a jövedelemadóztatást.
A CNN cikke kiemeli azt is, hogy Trump látványosan „show-műsorrá” alakította a beszédet sportolók felkonferálásával és több kitüntetéssel, miközben érzékeny pontokat kerülhetett, például a belpolitikai botrányokat és a megélhetési kérdések részletes kifejtését.
A külpolitikai csúcspont Irán volt:
Trump ritkán látott módon próbált érvelni a további csapások lehetősége mellett, közben pedig azt mondta, továbbra is egy „alkut” preferál.
Belpolitikai fronton a választási csalás narratívája is hangsúlyosan megjelent:
a demokratákról azt állította, hogy „csalni akarnak”, és ezt egy szigorú választói azonosítást célzó törvénycsomaggal (SAVE Act) kapcsolta össze.
