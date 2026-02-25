Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
state of the union capitoliumban irán trump beszéd

Nyilvános megszégyenítés: Trump rekordot döntött, egészen különlegesen kezelte Ukrajnát

2026. február 25. 11:56

Trump a 2026-os félidős választások árnyékában kemény állítással ment neki az ellenzéknek, és a választói azonosítás szigorítását sürgette. A beszéd közben több demokrata látványosan tiltakozott, volt, akit kivezettek.

2026. február 25. 11:56
null

Donald Trump február 24-én, magyar idő szerint kedden este, a második ciklusa első évében elmondta a State of the Union nevű évértékelő beszédét a Capitoliumban. A tudósítás szerint az esemény időzítése politikailag feszült volt: 

nem sokkal korábban a Legfelsőbb Bíróság elkaszálta a globális vámokra épülő tervének egy részét, közben újabb iráni csapáslehetőségek is napirenden vannak, és az elnök népszerűsége mélyponton állhat. 

A beszéd rendkívül hosszú volt, nagyjából 1 óra 47 perc, amivel rekordot döntött – ennek ellenére nem vesztegetett sok szót Ukrajna helyzetére, a közel két óra alatt mindössze kétszer említette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A beszéd egyik fő tanulsága, hogy Trump ismét 

a bevándorlást tette a 2026-os időközi választások (midterm elections) kampányának központi témájává,

és tudatosan rájátszott a pártpolitikai kontrasztra. A demokratákat arra szólította fel őket, hogy álljanak fel, ha egyetértenek azzal, hogy az állam elsődleges kötelessége az amerikai állampolgárok védelme. 

A demokraták ülve maradtak, a republikánusok hosszan tapsoltak, Trump pedig nyíltan megszégyenítette az ellenoldalt. 

A beszédet több demokrata tiltakozó akciója is kísérte, köztük Al Green képviselőé, akit egy táblás demonstráció után kivezettek.

A vámok ügyében Trump visszafogottabban fogalmazott a bírósági döntésről, ugyanakkor jelezte: szerinte nincs szükség kongresszusi törvényalkotásra a tarifákhoz, és azt is állította, hogy a vámbevételek akár részben kiválthatják a jövedelemadóztatást. 

A CNN cikke kiemeli azt is, hogy Trump látványosan „show-műsorrá” alakította a beszédet sportolók felkonferálásával és több kitüntetéssel, miközben érzékeny pontokat kerülhetett, például a belpolitikai botrányokat és a megélhetési kérdések részletes kifejtését.

A külpolitikai csúcspont Irán volt: 

Trump ritkán látott módon próbált érvelni a további csapások lehetősége mellett, közben pedig azt mondta, továbbra is egy „alkut” preferál. 

Belpolitikai fronton a választási csalás narratívája is hangsúlyosan megjelent: 

a demokratákról azt állította, hogy „csalni akarnak”, és ezt egy szigorú választói azonosítást célzó törvénycsomaggal (SAVE Act) kapcsolta össze. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nathan Posner / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ödenburger
2026. február 25. 12:36
A címben: egészen különlegesen kezelte Ukrajnát. A szövegben: egy szó sincs Ukrajnáról Kedves szerkesztők, ezt így hogy?
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. február 25. 12:09 Szerkesztve
"A demokratákat arra szólította fel őket," ?????? ez mi a lófasz kuglóf asz?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!