Nyilvános megszégyenítés: Trump rekordot döntött, egészen különlegesen kezelte Ukrajnát

a bevándorlást tette a 2026-os időközi választások (midterm elections) kampányának központi témájává,

és tudatosan rájátszott a pártpolitikai kontrasztra. A demokratákat arra szólította fel őket, hogy álljanak fel, ha egyetértenek azzal, hogy az állam elsődleges kötelessége az amerikai állampolgárok védelme.

A demokraták ülve maradtak, a republikánusok hosszan tapsoltak, Trump pedig nyíltan megszégyenítette az ellenoldalt.

A beszédet több demokrata tiltakozó akciója is kísérte, köztük Al Green képviselőé, akit egy táblás demonstráció után kivezettek.

A vámok ügyében Trump visszafogottabban fogalmazott a bírósági döntésről, ugyanakkor jelezte: szerinte nincs szükség kongresszusi törvényalkotásra a tarifákhoz, és azt is állította, hogy a vámbevételek akár részben kiválthatják a jövedelemadóztatást.