„Meg akarjuk nyerni” – Kubatov az El-kiesés után egy sokkal fontosabb „meccsre” készül

Így reagált a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a zöld-fehérek európai kupabúcsújára
A klub első embere sokaknak fejezte ki a köszönetét.
Az FTC elnöke csütörtök reggel ismét a Fidesz pártigazgatójaként szólalt meg. Kubatov Gábor újabb nagyon fontos „meccsre” készül.
Kubatov Gábor klubelnök csütörtökön a helyszínen tekintette meg a Ferencváros portugáliai Európa-liga-nyolcaddöntőjét, amelyen a zöld-fehérek 4–0-s vereséget szenvedtek a Bragától, így búcsúztak a sorozattól, és ebben az idényben véget ért a nemzetközi szereplésük.
A politikus-sportvezető a hazaút és pár óra pihenő után, csütörtök délelőtt már Budapestről jelentkezett be a közösségi oldalán, és elmondta, újabb nagyon fontos „meccsre” készül.
Most egy sokkal fontosabb meccsre készülünk. Választások jönnek, meg akarjuk nyerni. Nem úgy, mint tegnap
– utalt a Fradi portugáliai vereségére Kubatov a Facebookon.
A posztszövegben a Fidesz pártigazgatója és alelnöke leírta, Magyarország legfontosabb mérkőzése jön április 12-én. „Győzni fogunk, mert a magyarok is tudják, hogy az egyetlen biztos választás a Fidesz!” – tette hozzá.
