Kiszivárgott Von der Leyen terve: így akar kiszúrni Magyarországgal Orbán választási győzelme után

Hidegzuhanyként érte a hír Magyarországot: összefogott ellenünk Lengyelország és Franciaország
Egy követ fúj Donald Tusk és a francia külügyminiszter.
Megszellőztette a terv legfontosabb részletét a Reuters.
Az Európai Bizottság április 15-én, három nappal a magyarországi választások után terjeszti elő az orosz olajimport végleges tilalmára vonatkozó jogszabályt – írja a Reuters.
Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya határozottan ellenzi a tilalmat, mivel Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ az orosz olajtól; hasonló állásponton van Szlovákia is.
Az EU várhatóan minősített többséggel fogadja el a javaslatot, megkerülve ezzel egy esetleges magyar vagy szlovák vétót.
Orbán Viktor szerint az ellenzék háborúba sodorná Magyarországot, amit azok visszautasítanak – jegyezte meg a hírügynökség.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP