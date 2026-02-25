Kiszivárgott Von der Leyen terve: így akar kiszúrni Magyarországgal Orbán választási győzelme után

Az Európai Bizottság április 15-én, három nappal a magyarországi választások után terjeszti elő az orosz olajimport végleges tilalmára vonatkozó jogszabályt – írja a Reuters.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya határozottan ellenzi a tilalmat, mivel Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ az orosz olajtól; hasonló állásponton van Szlovákia is.