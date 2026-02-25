Ft
orosz olaj Brüsszel Magyarország tilalom Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Kiszivárgott Von der Leyen terve: így akar kiszúrni Magyarországgal Orbán választási győzelme után

2026. február 25. 10:30

Megszellőztette a terv legfontosabb részletét a Reuters.

2026. február 25. 10:30
null

Az Európai Bizottság április 15-én, három nappal a magyarországi választások után terjeszti elő az orosz olajimport végleges tilalmára vonatkozó jogszabályt – írja a Reuters.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya határozottan ellenzi a tilalmat, mivel Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ az orosz olajtól; hasonló állásponton van Szlovákia is.

Az EU várhatóan minősített többséggel fogadja el a javaslatot, megkerülve ezzel egy esetleges magyar vagy szlovák vétót.

Orbán Viktor szerint az ellenzék háborúba sodorná Magyarországot, amit azok visszautasítanak – jegyezte meg a hírügynökség.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

 

Burdisgarage
2026. február 25. 10:51
Tehát addig van időnk felkészülni a perekre!
istvanpeter
2026. február 25. 10:46
Hát, ez már maga a téboly és a gonoszság, hogy az EU és az EP maffiózók az egész nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatrendszert szét akarják szaggatni és verni holott, éppen annak a szélesítésére és erőszakmentességének a megszüntetésére volna szükség.
LevEDIa
2026. február 25. 10:46
Az összes jogellenesen kereskedelmi minősítést kapott döntést perelni kell. Semmi garancia a győzelemre, de ne tűrjük a végtelenségig, eljön az az idő, amikor már nemcsak nekünk fog "fájni".
google-2
2026. február 25. 10:40
Mostohák. Viszont így tovább puszilkodhatnak az ukránokkal. Nem tudom, ők rokonok? Olyan tüntetőleg ölelgetik egymást. Gonosztevők szolidaritása egymással?
