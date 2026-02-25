Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mszp mdf gyurcsány ferenc baloldal

Az eltűnt baloldal nyomában…

2026. február 25. 09:27

A politikában sokat változnak a pozíciók: egy-egy párt, politikus, ideológia helye az aktuális körülményektől függően tolódik.

2026. február 25. 09:27
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„A politikában sokat változnak a pozíciók: egy-egy párt, politikus, ideológia helye az aktuális körülményektől függően tolódik. Szövetségesekből ellenfelek lesznek és fordítva. A Fidesz a kezdeti liberális ifjúsági szervezetből idővel a keresztény-konzervatív-nemzeti oldal meghatározó ereje lett.

A rendszerváltáskor egymásnak feszülő két nagy mozgalom, az MDF és az ellene taxisblokádos puccsot szervező, majd harcos antikommunistából az MSZP koalíciós partnerévé züllő SZDSZ 2010-ben közös listán indultak – és be sem jutottak a parlamentbe. A két rendszerváltó párt után mostanra ez a sors elérte a Kádár-korszak szocialista utódpártját is. (A nagy kilengésekre remek példa a radikális jobboldalról induló Jobbik, amely eredeti célkitűzése, a Gyurcsány Ferencből legyen fegyenc helyett eljutott a Gyurcsány kegyencig, majd mindannyian kardjukba dőltek, és eltűntek.)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Van azonban valaki, aki 1990 óta nagyjából ugyanott maradt. Először jelenlétével inkább félelmet keltően a baloldali diktatúra visszarendeződésének veszélyét rejtve magában, aztán lassacskán szürreális érdekességgé, mára pedig az elvhűségnek egyfajta becsülendő, ám kissé anakronisztikus etalonjává válva áll rendíthetetlenül a vártán. Ő Thürmer Gyula, a több névváltozat után pillanatnyilag Magyar Munkáspártként létező párt elnöke. Néhány napja interjút adott az index.hu-nak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bakafant-28
2026. február 25. 10:38
Thürmer kitartása,elvhűsége tiszteletet érdemel.Még úgy is,hogy sok mindenben nem értünk egyet..
Válasz erre
0
0
ittésmost
•••
2026. február 25. 10:35 Szerkesztve
"'Perczel Éva 2026. február 25. 09:33 Az eltűnt baloldal nyomában…? Édes Istenem, csak nehogy megtalálja valaki'" Sajnos nem vész el, csak átalakul... Helyesen globalokrata libertánsoknak hívjuk (A. Dugin meghatározása). A baloldali eszmét Thürmernél hagyták, ez már nagyon más. Globalista, vallás alatti, nemzet alatti, nemek alatti, röviden ember alatti képződményt akar faragni a 8 milliárdból. De nem hagyjuk! Az ember isteni képmás, Isten gyermeke, ez az emberi méltóság alapja.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. február 25. 10:31 Szerkesztve
Én nem temetném azt az óbaloldalt annyira, és nem emelném azt a Tiszát... Mi van ha Hann Endre megint "nem hitte el és belenyúlt"???
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 25. 09:48
Nem tűntek el a tiszaszarban aktivizálódtak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!