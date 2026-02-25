Nincs szükség Ukrajnára, fel kell osztani az államot – vélekedik a baloldali magyar politikus
Az idén a Szolidaritás Párttal összeállt Munkáspárt elnöke egy nagyinterjúban beszélt erről.
A politikában sokat változnak a pozíciók: egy-egy párt, politikus, ideológia helye az aktuális körülményektől függően tolódik.
„A politikában sokat változnak a pozíciók: egy-egy párt, politikus, ideológia helye az aktuális körülményektől függően tolódik. Szövetségesekből ellenfelek lesznek és fordítva. A Fidesz a kezdeti liberális ifjúsági szervezetből idővel a keresztény-konzervatív-nemzeti oldal meghatározó ereje lett.
A rendszerváltáskor egymásnak feszülő két nagy mozgalom, az MDF és az ellene taxisblokádos puccsot szervező, majd harcos antikommunistából az MSZP koalíciós partnerévé züllő SZDSZ 2010-ben közös listán indultak – és be sem jutottak a parlamentbe. A két rendszerváltó párt után mostanra ez a sors elérte a Kádár-korszak szocialista utódpártját is. (A nagy kilengésekre remek példa a radikális jobboldalról induló Jobbik, amely eredeti célkitűzése, a Gyurcsány Ferencből legyen fegyenc helyett eljutott a Gyurcsány kegyencig, majd mindannyian kardjukba dőltek, és eltűntek.)
Van azonban valaki, aki 1990 óta nagyjából ugyanott maradt. Először jelenlétével inkább félelmet keltően a baloldali diktatúra visszarendeződésének veszélyét rejtve magában, aztán lassacskán szürreális érdekességgé, mára pedig az elvhűségnek egyfajta becsülendő, ám kissé anakronisztikus etalonjává válva áll rendíthetetlenül a vártán. Ő Thürmer Gyula, a több névváltozat után pillanatnyilag Magyar Munkáspártként létező párt elnöke. Néhány napja interjút adott az index.hu-nak.”
