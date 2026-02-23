Ft
európai unió magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború interjú Thürmer Gyula munkáspárt

Nincs szükség Ukrajnára, fel kell osztani az államot – vélekedik a baloldali magyar politikus

2026. február 23. 08:23

Az idén a Szolidaritás Párttal összeállt Munkáspárt elnöke egy nagyinterjúban beszélt erről.

2026. február 23. 08:23
null

Terjedelmes interjút közölt az Index a Munkáspárt-vezető Thürmer Gyulával, aki most éppen a Szolidaritás Párttal „bútorozott össze”. A beszélgetésben szóba került a legnagyobb politikusi példaképe, gróf Andrássy Gyula, az Európai Unió illuzórikus volta, a NATO valódi lényege és az is, hogy „Ukrajnára nincs szükség úgy, ahogy van”, ezért fel kell osztani.

Thürmer Gyula előbb a Munkáspárt és a Fidesz programja közötti hasonlóságokat sorolta. Szerinte Orbán Viktorék azt adták meg a népnek, amit győzelem esetén ők is adtak volna, azaz „magasabb béreket, szociális támogatást, családi adókedvezményt és sok minden mást”, és a filozófiájukban is lát hasonlóságokat, vagyis hogy „a nemzetet, a családot kell építeni, támogatni”. 

Ezután kitért Magyarország az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fűződő viszonyára. Előbbivel kapcsolatban leszögezte, örül neki, hogy a magyar kormány bírálja az Európai Uniót, de ők a miniszterelnökkel szemben úgy vélik, hogy 

az EU-t nem lehet megreformálni, az illúzió”. 

Az Európai Unió nem azért született, hogy a gyengébb kis országok boldogulását elősegítse, és a magyar népnek örömet szerezzen. Az EU a német és a francia tőke intézménye” – mondta. És azt is, hogy a kohéziós program egyetlen célja sem más, mint megkaparintani a kelet-európai piacokat: „mondhatni, csontokat dobnak oda nekünk”.

Thürmer ehelyett új együttműködési szervezet létrehozására buzdítana, ez lenne az európai népek demokratikus együttműködése, amelyhez potenciális partnerek a  BRICS országai, plusz az általuk is támogatta keleti nyitás révén az eurázsiai együttműködés.

Az Európai Unióban nem boldogulunk, új barátok, új partnerek kellenek” 

– szögezte le.

Beszélt a NATO-ról is, ami – vélekedett – sohasem volt védelmi szervezet, hanem mindig támadó jellegű, egész pontosan az európai kapitalizmus biztosítéka. Ma már viszont nem létezik a Szovjetunió, ezért nincs is mi ellen védekezni.

Az Oroszországgal kapcsolatos problémák megoldásához sem a NATO-t látja a jó eszköznek, hanem „le kell ülni velük, együttműködni és tárgyalni”. Mert ahogy fiatalkori példaképe, Andrássy Gyula is pontosan tudta, „jobb az oroszokkal együttműködni, mintsem háborúzni”. 

Arra a kérdésre, ő hogyan zárná le végleg az ukrajnai háborút, Thürmer úgy válaszolt, hogy Ukrajnára egyáltalán nincs szükség:

„Ukrajnát fel kell osztani. Más megoldás nincs.” 

Ezt a következőképpen képzeli el: Nyugat-Ukrajna mindig Lengyelországhoz húzott, Kárpátalja Szlovákiához kötődik, Romániához, Magyarországhoz, Ukrajna jelentős része pedig Oroszország történelmi része. ahogy Kijev sem volt soha ukrán város, a Kijevi Fejedelemség az orosz államiság bölcsője. 

Én úgy gondolkodom, ahogy a sebész: amíg hagyok egy kis darabot a rákból, az mindig kiújul” – tette hozzá, utalva egy új rendezés szükségességére, hasonlóan például az 1815-ben a bécsi vagy az 1978-as berlini kongresszushoz.

Nyitókép: Thürmer Gyula (Kovács Tamás/MTI)

 

