Nincs szükség Ukrajnára, fel kell osztani az államot – vélekedik a baloldali magyar politikus

Terjedelmes interjút közölt az Index a Munkáspárt-vezető Thürmer Gyulával, aki most éppen a Szolidaritás Párttal „bútorozott össze”. A beszélgetésben szóba került a legnagyobb politikusi példaképe, gróf Andrássy Gyula, az Európai Unió illuzórikus volta, a NATO valódi lényege és az is, hogy „Ukrajnára nincs szükség úgy, ahogy van”, ezért fel kell osztani.

Thürmer Gyula előbb a Munkáspárt és a Fidesz programja közötti hasonlóságokat sorolta. Szerinte Orbán Viktorék azt adták meg a népnek, amit győzelem esetén ők is adtak volna, azaz „magasabb béreket, szociális támogatást, családi adókedvezményt és sok minden mást”, és a filozófiájukban is lát hasonlóságokat, vagyis hogy „a nemzetet, a családot kell építeni, támogatni”.