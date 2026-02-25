Ft
Ukrán háború tisza párt bódis péter kürtös lászló fegyvergyártás Magyar Péter Eger

Lesz miért magyarázkodni Magyar Péterék egri különítményének: a párt vidéki kampánymenedzsere közvetlenül Ukrajnának gyárt rakétákat

2026. február 25. 10:16

A Tisza Párt kampánymenedzserét alkalmazó norvég cég közös együttműködésben áll az ukrán hadiiparral.

2026. február 25. 10:16
null

A Tisza Párt egri országgyűlési képviselőjelöltjének kampányában szerepet vállaló Kürtös László üzleti tevékenysége több szempontból is aggályokat vetett fel – írta a Magyar Nemzet.

A kampánymenedzser ugyanis egy olyan, norvég tulajdonú hadiipari vállalat magyarországi leánycégénél tölt be vezető pozíciót, amely szoros együttműködésben áll az ukrán védelmi iparral.

Kürtös László ezen felül köztudottan jó viszonyt ápol Ruszin-Szendi Romulusszal, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjével, aki saját nyilatkozatai szerint is jó kapcsolatban áll az ukrán haderő több magas rangú tisztjével, köztük az egykori főparancsnokkal, Valerij Zsaluzsnijjal. 

Bódis Péternek, a Tisza Párt egri jelöltjének Facebook-oldalán egy fotó is megjelent, amelyen a három politikus együtt szerepelt.

Kürtös és Ruszin-Szendi kapcsolatában a pártpolitikai együttműködésen túl további közös pontként jelenik meg a hadiipar és az ukrajnai kapcsolatrendszer. A volt vezérkari főnök seregből való távozását követően fegyverkereskedőkkel is tárgyalt, és felmerült egy új politikai formáció létrehozásának lehetősége is.

Ezt is ajánljuk a témában

Kürtös László szakmai háttere szintén nem független az ukrán védelmi szektortól. Az általa vezetett, norvég tulajdonú hadiipari vállalat – a Kongsberg Defence & Aerospace – szoros együttműködést alakított ki Ukrajnával. A cég 2025 februárjában bejelentette, hogy közös vállalat létrehozásáról tárgyal ukrán partnerekkel, elsősorban a légvédelmi rakéta gyártás bővítésének érdekében.

Néhány hónappal később a vállalat vezetése már konkrét megállapodásról és egy kijevi iroda megnyitásáról is beszámolt.

A megállapodás értelmében közös fejlesztés és gyártás indulhat olyan légvédelmi rakéták esetében, amelyek például drónok elleni védekezésre alkalmasak, és integrálhatók a NASAMS rendszerbe.

A norvég kormány támogatásával megvalósuló program célja költséghatékonyabb, nagy számban gyártható légvédelmi eszközök fejlesztése Ukrajna számára.

Mindezek fényében kérdésként vetődik fel, hogy a norvég állami hátterű hadiipari vállalat magyarországi leánycégében betöltött vezető szerep milyen politikai és stratégiai következményekkel járhat egy hazai párt kampányában vállalt aktív részvétel esetén. 

Kritikusok szerint fennáll a veszélye annak, hogy nemzetközi hadiipari érdekek közvetett módon jelennek meg a magyar belpolitikában.

Nyitókép: Facebook / Dr. Bódis Péter

Összesen 6 komment

Sorrend:
rasputin
2026. február 25. 10:47
lemez 2026. február 25. 10:43 Rohsdt gyilkos milliárdos szekta. Ukrajna megkapta az első KF41 Lynx lövészpáncélost a Rheinmetall hadiipari vállalattól – mondta el Armin Papperger, a cég vezérigazgatója egy Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban. Gondolom a magyar kormány már szerződést bontott a Reihnmetall-lal. A békeharc jegyében.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 25. 10:43
zrx8 2026. február 25. 10:40 tiszás == halálkufár a saját anyjukat is eladnák a szent jewkrajnában realizálható profitért Akarsz beszélni a magyar hadiipari beruházásokról?
Válasz erre
1
0
lemez
2026. február 25. 10:43
Rohsdt gyilkos milliárdos szekta.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. február 25. 10:40
tiszás == halálkufár a saját anyjukat is eladnák a szent jewkrajnában realizálható profitért
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!