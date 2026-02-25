Lesz miért magyarázkodni Magyar Péterék egri különítményének: a párt vidéki kampánymenedzsere közvetlenül Ukrajnának gyárt rakétákat

Kürtös László szakmai háttere szintén nem független az ukrán védelmi szektortól. Az általa vezetett, norvég tulajdonú hadiipari vállalat – a Kongsberg Defence & Aerospace – szoros együttműködést alakított ki Ukrajnával. A cég 2025 februárjában bejelentette, hogy közös vállalat létrehozásáról tárgyal ukrán partnerekkel, elsősorban a légvédelmi rakéta gyártás bővítésének érdekében.
Néhány hónappal később a vállalat vezetése már konkrét megállapodásról és egy kijevi iroda megnyitásáról is beszámolt.
A megállapodás értelmében közös fejlesztés és gyártás indulhat olyan légvédelmi rakéták esetében, amelyek például drónok elleni védekezésre alkalmasak, és integrálhatók a NASAMS rendszerbe.