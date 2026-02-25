Lesz miért magyarázkodni Magyar Péterék egri különítményének: a párt vidéki kampánymenedzsere közvetlenül Ukrajnának gyárt rakétákat

A Tisza Párt egri országgyűlési képviselőjelöltjének kampányában szerepet vállaló Kürtös László üzleti tevékenysége több szempontból is aggályokat vetett fel – írta a Magyar Nemzet.

A kampánymenedzser ugyanis egy olyan, norvég tulajdonú hadiipari vállalat magyarországi leánycégénél tölt be vezető pozíciót, amely szoros együttműködésben áll az ukrán védelmi iparral.