kazahsztán novorosszijszk Volodimir Zelenkszij orosz-ukrán háború energiaellátás egyesült államok

Ukrajna az Egyesült Államokkal is eljátszaná, amit Magyarországgal – azt hiszik, bármit megtehetnek

2026. február 25. 07:28

Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét. Amerika is érdekelt, az ukránok – pontosabban Zelenszkij és köre, akiknek nem kell meghalni a fronton – mégis utasítást adtak a megtámadására.

2026. február 25. 07:28
A Portfolio arról ír, hogy 

az ukrán kormány nemrég hivatalos üzenetet kapott az Egyesült Államok külügyminisztériumától 

az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás nyomán, amely amerikai érdekeket sértett Kazahsztánban – ezt Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete kedden.

Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét, tehát nyilvánvalóan a kazah érdekek is sérülnek.

Hozzáteszik: Sztefanisina nem ment bele a részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az „az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról”.

„Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk az amerikai érdekek támadásától” 

– mondta az újságíróknak.

A nagykövet szerint Ukrajnának nem sikerült szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.

Nos, így nehéz lesz.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

pipa89
2026. február 25. 07:54
Mi itt a látnivaló? Mikor veszi már komolyan magát a média, és kezdi a valóságos helyzetet leíró szavakkal kommunikálni a nyilvánvalót? Brüsszel, Párizs, Berlin, Budapest, New York, London, Kijev mind a Cíty of London és a FED pénzmaffiás klánjainak a hálójában vergődik. Egyikben sem a nemzetállami érdekek dominálnak, van ahol a teljes a kormány kikerült a nemzetállami irányítás alól, mint például Németország, Franciaország, Ukrajna. Ez van. A BlackRock ereje a FED-alapítók, a City of London ereje. Nincs itt semmi látnivaló. Még. Akkor lesz, ha kiderül, hogy ez a PÉNZMAFFIA kinek az irányítása alatt áll. A woke-ból ítélve mindez a páholyok bűzével átitatott valóság. A piramis szeme, az épülő Világállam kihez, mihez köthető? Ez az egyetlen titok...
altercat1
2026. február 25. 07:54
Vajon mit reméltek ettől a majmok?
pandalala
2026. február 25. 07:48
A kisegér mondta a hídon átkelve az elefántnak: figyeled hogy dübörgünk?? .... Szomorú cammogás lesz a vége, Zselé!!! .... :-D :-(
hexahelicene
2026. február 25. 07:47
"az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás" "amerikai-ukrán támadás" - így helyes a megfogalmazás. Amerikai hírszerzés + műholdas célravezetés (Starlink) nélkül nem ment volna a ukronáciknak.
