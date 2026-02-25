Zelenszkij reagált a Barátság vezeték ügyében: „Ha Orbánnak problémája van, menjen Moszkvába”
Az ukrán elnök szerint nem Ukrajna dolga a vezeték sorsa.
Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét. Amerika is érdekelt, az ukránok – pontosabban Zelenszkij és köre, akiknek nem kell meghalni a fronton – mégis utasítást adtak a megtámadására.
A Portfolio arról ír, hogy
az ukrán kormány nemrég hivatalos üzenetet kapott az Egyesült Államok külügyminisztériumától
az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás nyomán, amely amerikai érdekeket sértett Kazahsztánban – ezt Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete kedden.
Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét, tehát nyilvánvalóan a kazah érdekek is sérülnek.
Hozzáteszik: Sztefanisina nem ment bele a részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az „az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról”.
„Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk az amerikai érdekek támadásától”
– mondta az újságíróknak.
A nagykövet szerint Ukrajnának nem sikerült szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.
Nos, így nehéz lesz.
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
Az uniós vezetés az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli: miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, ömlik a pénzünk egy értelmetlen háborúba.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel pedig Münchenben paktumot kötöttek.
