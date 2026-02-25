Ukrajna az Egyesült Államokkal is eljátszaná, amit Magyarországgal – azt hiszik, bármit megtehetnek

Hozzáteszik: Sztefanisina nem ment bele a részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az „az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról”.

„Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk az amerikai érdekek támadásától”

– mondta az újságíróknak.

A nagykövet szerint Ukrajnának nem sikerült szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.

Nos, így nehéz lesz.