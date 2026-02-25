Fel akarták robbantani az ausztrál miniszterelnök rezidenciáját: ijesztő, hogy kik állhatnak a háttérben

A kedélyek lecsillapítására szólított fel szerdán az ausztrál miniszerelnök, alig egy nappal azt követően, hogy bombafenyegetés miatt egy időre el kellett hagynia Canberrában lévő rezidenciáját.

A rendőrség nem sokkal a rezidencia kiürítését követően bejelentette, hogy nem talált semmi gyanúsat az épületben, Anthony Albanese pedig emlékeztetőnek nevezte az incidenst arra nézve, hogy a biztonságot nem lehet természetesnek venni, azonban kiemelte, nagyon fontos, hogy lecsillapodjanak a kedélyek.