Fel akarták robbantani az ausztrál miniszterelnök rezidenciáját: ijesztő, hogy kik állhatnak a háttérben

A kedélyek lecsillapítására szólított fel szerdán az ausztrál miniszerelnök, alig egy nappal azt követően, hogy bombafenyegetés miatt egy időre el kellett hagynia Canberrában lévő rezidenciáját.
A rendőrség nem sokkal a rezidencia kiürítését követően bejelentette, hogy nem talált semmi gyanúsat az épületben, Anthony Albanese pedig emlékeztetőnek nevezte az incidenst arra nézve, hogy a biztonságot nem lehet természetesnek venni, azonban kiemelte, nagyon fontos, hogy lecsillapodjanak a kedélyek.
A vizsgálat szerint a bombafenyegetés egy, a pekingi kormány által betiltott kínai kulturális csoporttal áll összefüggésben:
a klasszikus kínai táncokat előadó Sen Jun társulat a tervek szerint februárban Ausztráliában turnézik, a szervezők azonban olyan e-mailt kaptak, amely szerint ismeretlenek robbanószerkezeteket helyeztek el Albanese rezidenciája körül, amiket felrobbantanak, ha a társulat az országba lép. Az érintettek a levélről azonnal tájékoztatták a rendőrséget.
Peking szerint a társulat az előadásában burkolt politikai fenyegetést tartalmaz a kínai kormány ellen.
(MTI)
Nyitókép: DAVID GRAY / AFP