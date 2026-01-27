Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ausztrália szammi jahud izraeli influenszer antiszemita antiszemitizmus influenszer

Csúcsra járatják a zsarnokságot: visszavonták egy izraeli influenszer vízumát, mert kiderült, hogy iszlámellenes

2026. január 27. 07:51

Nemrég tizenöt embert gyilkoltak le egy antiszemita merényletben a sydney-i strandon.

2026. január 27. 07:51
null

Ausztrália visszavonta egy iszlámellenes álláspontot képviselő izraeli influenszer vízumát, kijelentve, hogy nem fogadja azokat a látogatókat, akik „gyűlöletet terjesztenek”. Szammi Jahud, aki többek között a közösségi médiában kijelentette, hogy az iszlám „visszataszító ideológia”, hétfőn közölte, hogy vízumát három órával az izraeli repülőjárat indulása előtt törölték. A férfi végül elrepült Abu Dzabiba, de nem tudta elérni csatlakozó járatát.

Ez zsarnokságról, cenzúráról és ellenőrzésről szól” 

– nyilatkozta az X közösségi oldalon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Tony Burke ausztrál belügyminiszter kedden az AFP francia hírügynökségnek küldött közleményében kijelentette, hogy azoknak, akik Ausztráliába szeretnének utazni, megfelelő vízumot kell igényelniük, és „jó okkal” kell érkezniük. „A gyűlölet terjesztése nem megfelelő ok az ideutazásra” – tudatta.

Ausztrália januárban szigorította a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályait, miután decemberben 15 ember halt meg egy antiszemita merényletben a sydney-i Bondi strandon, a zsidó hanuka ünnep alkalmával.

Sajtóértesülések szerint Jahud vízumát ugyanazon törvény alapján törölték, amelyet a múltban is alkalmaztak már hasonló döntésekben.

Az ausztrál kormány döntését az ausztrál zsidó konzervatív szervezet, amely az influenszert egy konferenciára meghívta, „határozottan elítélte”, 

és bírálta a korábbi vízumvisszavonást is, amikor 

tavaly nyáron Szimha Rothman izraeli parlamenti képviselőt nem engedték be az országba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Illusztráció. Saeed KHAN / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
time
2026. január 27. 11:10
Csak semmi gyűlölködés! Azt ott Ausztráliában nem tűrik! Egy kis lövöldözés, robbantgatás, késelés persze jöhet, feltéve hogy jó célért történik.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. január 27. 10:47
Ausztrália rohadjon meg úgy ahogy van! Emlékezetes és visszataszító a csiki-csuki és megalázás, amit a covid idején Novak Dzsokovicscsal tettek. Komenista banda.
Válasz erre
0
1
savrena
2026. január 27. 09:47
Ausztráliába az megy be, akit az ausztrálok beengednek. Az ausztrálok szerint ez a fickó több bajt, mint hasznot jelentett volna. Üdvös lenne persze, ha ezt a dolgot minden esetben konzekvensen végigvinnék.
Válasz erre
1
0
molga8
2026. január 27. 08:44
Tehát az iszlámot tilos kritizálni szóban és írásban (gondolatban egyelőre még nem), de ha valaki iszlamista, és embereket akar ölni Ausztráliában, azt beengedjük. Fasza.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!