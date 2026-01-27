Csúcsra járatják a zsarnokságot: visszavonták egy izraeli influenszer vízumát, mert kiderült, hogy iszlámellenes

Ausztrália visszavonta egy iszlámellenes álláspontot képviselő izraeli influenszer vízumát, kijelentve, hogy nem fogadja azokat a látogatókat, akik „gyűlöletet terjesztenek”. Szammi Jahud, aki többek között a közösségi médiában kijelentette, hogy az iszlám „visszataszító ideológia”, hétfőn közölte, hogy vízumát három órával az izraeli repülőjárat indulása előtt törölték. A férfi végül elrepült Abu Dzabiba, de nem tudta elérni csatlakozó járatát.

Ez zsarnokságról, cenzúráról és ellenőrzésről szól”

– nyilatkozta az X közösségi oldalon.