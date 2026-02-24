Ft
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
petőfi desh frederik cornelius influenszer

Dán zenész Magyarországról: Desh nagyobb, mint Petőfi valaha volt – és ez óriási probléma (VIDEÓ)

2026. február 24. 06:24

Frederik Cornelius kendőzetlen őszinteséggel beszélt.

2026. február 24. 06:24
null

Miért hagyta ott Dániát egy befutott fiatal zenész, hogy Magyarországra költözzön? Frederik Cornelius, Magyarországon élő dán zenész a Hit Rádió adásában kendőzetlen őszinteséggel beszélt életéről, a magyar kultúráról, majd egy ponton üzent a folyton elégedetlenkedő fiataloknak és kifejezte lesújtó véleményét a zenei toplistákról és azok tragikus hatásairól: „DESH (újgenerációs énekes –  a szerk.) nagyobb, mint Petőfi valaha volt. Ha megnézzük mekkora a hallgatottsága és elérése van ma Magyarországon, Petőfinek nem volt ekkora... És ha összehasonlítjuk a szövegeiket, megtudhatjuk, milyen állapotban van Magyarország művészeti szempontból, és ez nagyon szomorú” – utalt a fiatalabb generáció által hallgatott, népszerű előadók egy részére. 

Ezt meg kell változtatnunk, meg kell mentenünk sok fiatal generációt akik most nagyon szomorú gondolkodásmóddal nőnek fel” 

– fogalmazott a dán influenszer. 

Képernyőkép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. február 24. 06:52
>>Ha megnézzük mekkora a hallgatottsága és elérése van ma Magyarországon, Petőfinek nem volt ekkora...<< És Dózsa György podcastjeit sem hallgatták nagy tömegek.
Válasz erre
2
0
oberennsinnen49
2026. február 24. 06:52
Arról beszél a fiatalember: miért van a magyar fiatalok agyában a DESH sokkal magasabban, mint Petőfi?! Ezt kellene megváltoztatni, egészséges arányban, hogy Petőfi legyen a sztár egy DESH-hel szemben.
Válasz erre
1
0
Vermacska
2026. február 24. 06:50
Ez nem influencer, hanem hülye.
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
2026. február 24. 06:50
DESH? Most hallok róla először. Egyébként meg otthon zörögjél papirzacskó......
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!