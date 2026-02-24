Dán zenész Magyarországról: Desh nagyobb, mint Petőfi valaha volt – és ez óriási probléma (VIDEÓ)

Miért hagyta ott Dániát egy befutott fiatal zenész, hogy Magyarországra költözzön? Frederik Cornelius, Magyarországon élő dán zenész a Hit Rádió adásában kendőzetlen őszinteséggel beszélt életéről, a magyar kultúráról, majd egy ponton üzent a folyton elégedetlenkedő fiataloknak és kifejezte lesújtó véleményét a zenei toplistákról és azok tragikus hatásairól: „DESH (újgenerációs énekes – a szerk.) nagyobb, mint Petőfi valaha volt. Ha megnézzük mekkora a hallgatottsága és elérése van ma Magyarországon, Petőfinek nem volt ekkora... És ha összehasonlítjuk a szövegeiket, megtudhatjuk, milyen állapotban van Magyarország művészeti szempontból, és ez nagyon szomorú” – utalt a fiatalabb generáció által hallgatott, népszerű előadók egy részére.

Ezt meg kell változtatnunk, meg kell mentenünk sok fiatal generációt akik most nagyon szomorú gondolkodásmóddal nőnek fel”

– fogalmazott a dán influenszer.