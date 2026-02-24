Dán zenész Magyarországról: Desh nagyobb, mint Petőfi valaha volt – és ez óriási probléma (VIDEÓ)

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
Frederik Cornelius kendőzetlen őszinteséggel beszélt.
Miért hagyta ott Dániát egy befutott fiatal zenész, hogy Magyarországra költözzön? Frederik Cornelius, Magyarországon élő dán zenész a Hit Rádió adásában kendőzetlen őszinteséggel beszélt életéről, a magyar kultúráról, majd egy ponton üzent a folyton elégedetlenkedő fiataloknak és kifejezte lesújtó véleményét a zenei toplistákról és azok tragikus hatásairól: „DESH (újgenerációs énekes – a szerk.) nagyobb, mint Petőfi valaha volt. Ha megnézzük mekkora a hallgatottsága és elérése van ma Magyarországon, Petőfinek nem volt ekkora... És ha összehasonlítjuk a szövegeiket, megtudhatjuk, milyen állapotban van Magyarország művészeti szempontból, és ez nagyon szomorú” – utalt a fiatalabb generáció által hallgatott, népszerű előadók egy részére.
Ezt meg kell változtatnunk, meg kell mentenünk sok fiatal generációt akik most nagyon szomorú gondolkodásmóddal nőnek fel”
– fogalmazott a dán influenszer.
Képernyőkép: MTI/Czeglédi Zsolt