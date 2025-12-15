Ausztrál terror: magyar áldozatai is vannak a mészárlásnak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 15 embert ölt meg két fegyveres Sydneyben, a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között is zsidók voltak és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök antiszemita incidensként nevezte meg a történteket.

A Neokohn a szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség beszámolja alapján arról írt, hogy a 82 éves Pogány Marika is életét vesztette a támadásban. A holokauszt-túlélő évtizedek óta önkénteskedett a Meals on Wheels szervezetnél, és még díjat is nyert a közösségének nyújtott szolgálatáért, miután több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki.