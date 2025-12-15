Ausztrál terror: magyar áldozatai is vannak a mészárlásnak

Terrortámadás Ausztráliában: az Iszlám Állam emberei voltak az elkövetők
Tizenöt embert ölt meg két fegyveres vasárnap az ausztráliai Sydney népszerű Bondi Beach strandján.
Az egyik áldozat unokáját védve vesztette életét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 15 embert ölt meg két fegyveres Sydneyben, a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között is zsidók voltak és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök antiszemita incidensként nevezte meg a történteket.
A Neokohn a szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség beszámolja alapján arról írt, hogy a 82 éves Pogány Marika is életét vesztette a támadásban. A holokauszt-túlélő évtizedek óta önkénteskedett a Meals on Wheels szervezetnél, és még díjat is nyert a közösségének nyújtott szolgálatáért, miután több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki.
Az ausztrál 9news szerint idős hölgy a hanukai rendezvény első sorában ült, amikor halálos lövés érte.
A lap hozzátette, hogy a másik magyar származású áldozat a 78 éves Weitzen Tibor volt. A 9News szerint az idős férfi vasárnap feleségével és unokáival együtt ment a rendezvényre, hogy megünnepelje hanuka első napját, és
egy családtagját védve halt meg, aki szintén életét vesztette.
Unokája a 9News-nak elmondta, hogy családját „összetörte” Weitzen Tibor halála. „Egyszerűen lesújtó. Őszintén szólva, nincsenek szavaim” – mondta az unoka.
„Tegnap még kávéztunk vele a Bondi Junctionben, nem tudtam, hogy ez lesz vele az utolsó nap” – idézte az ausztrál lap.
