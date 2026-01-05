Ukrán elemző: Oroszország 450 ezer embert állíthat csatasorba könnyedén, mozgósítás nélkül 2026-ban

Vadim Kusnyikov, a Militarny portál elemzője a Kijev 24 adásában elmondta: idén Oroszország 430–450 ezer embert vonhat be haderejébe – erről az Index számolt be.

A 2025-re az oroszok 400 ezer főt terveztek besorozni a volt katonai hírszerzés-vezető adatai szerint, és az oroszok lényegében teljesítették ezt a tervet. A következő évre pedig számíthatunk arra, hogy ez a szám még magasabb lesz, akár 430–450 ezer ember is lehet – hangsúlyozta.