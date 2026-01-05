Ukrán elemző: Oroszország 450 ezer embert állíthat csatasorba könnyedén, mozgósítás nélkül 2026-ban

Pokoli újítással rukkoltak elő az oroszok a fronton – az ukránok pánikolhatnak (VIDEÓ)
A drónháború is az oroszok felé billent.
Az ukrán hadseregből eközben százezrek dezertálnak.
Vadim Kusnyikov, a Militarny portál elemzője a Kijev 24 adásában elmondta: idén Oroszország 430–450 ezer embert vonhat be haderejébe – erről az Index számolt be.
A 2025-re az oroszok 400 ezer főt terveztek besorozni a volt katonai hírszerzés-vezető adatai szerint, és az oroszok lényegében teljesítették ezt a tervet. A következő évre pedig számíthatunk arra, hogy ez a szám még magasabb lesz, akár 430–450 ezer ember is lehet – hangsúlyozta.
Kusnyikov szerint
Oroszország különösen kiterjesztette a bűnözők toborzását a hadseregbe:
az elemző úgy véli, ez már nemcsak a börtönben lévőkre vonatkozik, hanem azokra is, akik nyomozás alatt állnak vagy őrizetben vannak.
„Emellett aktívan vonnak be zsoldosokat más régiókból is, elsősorban Afrikából és Délkelet-Ázsiából”
– tette hozzá, elismerve, hogy Oroszország nyílt mozgósítást nem tervez.
Ezt is ajánljuk a témában
A drónháború is az oroszok felé billent.
Nyitókép: Facebook
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A drónháború is az oroszok felé billent.
Emmanuel Macron és Keir Starmer már most lelkesedik az ötletért.
Szinte mindent meg akartak tárgyalni a biztonsági garanciákról.