vadim kusnyikov sorozás orosz-ukrán háború kijev hadsereg oroszország

Ukrán elemző: Oroszország 450 ezer embert állíthat csatasorba könnyedén, mozgósítás nélkül 2026-ban

2026. január 05. 08:45

Az ukrán hadseregből eközben százezrek dezertálnak.

2026. január 05. 08:45
null

Vadim Kusnyikov, a Militarny portál elemzője a Kijev 24 adásában elmondta: idén Oroszország 430–450 ezer embert vonhat be haderejébe – erről az Index számolt be.

A 2025-re az oroszok 400 ezer főt terveztek besorozni a volt katonai hírszerzés-vezető adatai szerint, és az oroszok lényegében teljesítették ezt a tervet. A következő évre pedig számíthatunk arra, hogy ez a szám még magasabb lesz, akár 430–450 ezer ember is lehet – hangsúlyozta.

Kusnyikov szerint 

Oroszország különösen kiterjesztette a bűnözők toborzását a hadseregbe:

 az elemző úgy véli, ez már nemcsak a börtönben lévőkre vonatkozik, hanem azokra is, akik nyomozás alatt állnak vagy őrizetben vannak.

„Emellett aktívan vonnak be zsoldosokat más régiókból is, elsősorban Afrikából és Délkelet-Ázsiából” 

– tette hozzá, elismerve, hogy Oroszország nyílt mozgósítást nem tervez.

Nyitókép: Facebook

Lixus
2026. január 05. 09:41
Awww de várom már, hogy Zselét lógni lássam, közeledik a pillanat!
Kanmacska
2026. január 05. 09:34
Oroszország 450 ezer önkéntes zsoldost toboroz, az ukránok meg erőszakkal hurcolják a seregbe a szerencsétlen családapákat. De a Nyugat azt hiszi, győzni fognak az oroszok ellen.
