Kijevben nem mindenkinek tetszett Trump venezuelai akciója

Az ukrán törvényhozók és kommentátorok megosztottak abban a kérdésben, hogy ünnepeljék-e Maduro, Oroszország szövetségesének a bukását, vagy elítéljék-e a katonai beavatkozást, ahogyan azt a világtól kérték, mikor Oroszország 2022-ben megszállta Ukrajnát.

Volodimir Zelenszkij elnök üdvözölte a venezuelaiak felszabadítását az autoriter rendszer alól, de nem támogatta nyíltan a műveletet.