A Mandiner újságírója a hírhedt börtön mellől jelentkezett be, ahol a bukott venezuelai diktátort őrzik.
Az ukrán kormány támogatja Maduro eltávolítását, de a parlament tagjai megkérdőjelezik a katonai beavatkozás helyességét, még akkor is, ha az Oroszország szövetségese ellen irányul.
Az ukrán törvényhozók és kommentátorok megosztottak abban a kérdésben, hogy ünnepeljék-e Maduro, Oroszország szövetségesének a bukását, vagy elítéljék-e a katonai beavatkozást, ahogyan azt a világtól kérték, mikor Oroszország 2022-ben megszállta Ukrajnát.
Volodimir Zelenszkij elnök üdvözölte a venezuelaiak felszabadítását az autoriter rendszer alól, de nem támogatta nyíltan a műveletet.
„Nos, mit is mondhatnék. Ha a diktátorokkal így lehet elbánni, akkor az Amerikai Egyesült Államok tudja, mit kell tennie”
– mondta Zelenszkij a kijevi újságíróknak.
A hivatalos támogató nyilatkozatok annak ellenére születtek, hogy ukrán kommentátorok a kettős mércét emelték ki: Ukrajna négy éve kéri a nemzeteket, hogy ítéljék el Oroszországot.
Még korai lenne értékelni az amerikai fellépés mértékét Venezuelában. Trump szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát és annak olajiparát, és hogy az Egyesült Államok szükség esetén katonákat is küldhet.
A kelet-európai és a volt szovjetunióbeli országok régóta elutasítják a párhuzamot Moszkva militarizmusa és az Egyesült Államok latin-amerikai fegyveres dominanciája között, amelynek gyökerei a történelem során Monroe-doktrínaként ismert elvben rejlenek.
Oroszország 2008-ban kijelentette, hogy „kiemelt érdekeltséggel” rendelkezik a volt szovjet térségben, amelyet a diplomaták néha tréfásan Oroszország „Monroesky-doktrínájának” neveznek.
Maduro eltávolítása csak Oroszországnak segít igazolni agresszióját a szomszédos országokban, panaszkodtak egyes ukrán kommentátorok.
„Az erősebbek jogának normalizálása a nemzetközi kapcsolatokban Ukrajna számára minden más kérdésnél fontosabb probléma” – írta a Facebookon Mykola Bielieskov, a katonákat támogató Come Back Alive nevű nem kormányzati szervezet elemzője.
Mykola Knizhytsky parlamenti képviselő szintén a Facebookon írta, hogy az amerikai támadás Venezuelával szemben a világ felosztását kockáztatja a befolyási övezetek között. Ukrajna „készüljön fel arra, hogy Oroszország ezt kihasználja”.
Pavlo Klimkin, volt külügyminiszter egy interjúban azt mondta, hogy az ukránok ne örüljenek túl hangosan Maduro bukásának.
Oroszország, amely máshol kudarcokat szenvedett el az ukrajnai harcok során, megkettőzheti erőfeszítéseit a háborúban kitűzött céljainak elérésére.
