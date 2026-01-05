Ft
Benjamin Netanjahu Donald Trump Irán Izrael

„Ez a döntő pillanat” – Netanjahu nyíltan támogatja az iráni lázadást, Trump beavatkozással fenyeget

2026. január 05. 08:54

Az izraeli miniszterelnök szerint Iránban a történelem íródik: a nép a kezébe vette a sorsát, és Jeruzsálem mellettük áll.

2026. január 05. 08:54
null

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap támogatását fejezte ki az iráni rezsim elleni tüntetések iránt, és kabinetjének kijelentette, hogy Jeruzsálem az országban egyre terjedő zavargások közepette a szabadságot kereső irániak mellett áll, és hogy ez döntő pillanat lehet a változásért folytatott küzdelmükben – számolt be a JNS.

 „Izrael kormánya, Izrael Állam és az én politikám: azonosulunk az iráni nép küzdelmével, szabadság, függetlenség és igazságosság iránti vágyaival” 

– mondta az izraeli miniszterelnök. „Nagyon is lehetséges, hogy éppen abban a pillanatban állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát.”

Netanjahu emlékeztetett arra, hogy a közelmúltbeli floridai látogatása során Donald Trump elnökkel folytatott megbeszélései Iránban „a drámai események kezdetén” zajlottak, és röviden utalt Trump január 2-i közösségi média bejegyzésére, amelyben megfogadta, hogy Washington beavatkozik, ha az iráni rezsim erőszakkal elnyomja a tüntetéseket. 

Netanjahu kitért a Washington és Jeruzsálem közötti koordinációra is az Iszlám Köztársaság nukleáris programjával kapcsolatban, a december 29-i Mar-a-Lago-i tárgyalásai kapcsán.

„Ismét megerősítettük közös álláspontunkat, miszerint egyrészt nem engedélyezünk dúsítást, másrészt pedig el kell távolítani Iránból a 400 kilogramm dúsított anyagot, és szigorú, valódi felügyeletet kell gyakorolni a telephelyek felett”

 – nyilatkozta a miniszterelnök. Jogi szervezetek vasárnap közölték, hogy az országos tiltakozások egy hete alatt legalább 16 ember halt meg. A magas infláció és a zuhanó valuta miatti düh három éve nem látott tüntetésekhez vezetett, a zavargások terjednek, és a biztonsági erők keményen reagálnak rájuk. 

A tüntetők Irán 31 tartományából 25-ben, több mint 170 helyen vonultak utcára – közölte vasárnap az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency.

Az iráni rezsim emellett a teheráni nukleáris jogsértések miatt újra bevezetett nemzetközi gazdasági szankciókkal is küzd. Az ENSZ szankciói a 2025 végén beindított „snapback” mechanizmus nyomán léptek életbe. Az Iszlám Köztársaság emellett évtizedek óta a legsúlyosabb vízválsággal és egyre súlyosbodó áramválsággal is küzd. 

Jim WATSON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Héja
2026. január 05. 08:59
Iráni egy gyilkos ókori teokrácia. A nép nyomorog, az infláció egetverő, az ayatollahok atommal bíbelődnek. Pont.
