„Ez a döntő pillanat” – Netanjahu nyíltan támogatja az iráni lázadást, Trump beavatkozással fenyeget

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap támogatását fejezte ki az iráni rezsim elleni tüntetések iránt, és kabinetjének kijelentette, hogy Jeruzsálem az országban egyre terjedő zavargások közepette a szabadságot kereső irániak mellett áll, és hogy ez döntő pillanat lehet a változásért folytatott küzdelmükben – számolt be a JNS.

„Izrael kormánya, Izrael Állam és az én politikám: azonosulunk az iráni nép küzdelmével, szabadság, függetlenség és igazságosság iránti vágyaival”

– mondta az izraeli miniszterelnök. „Nagyon is lehetséges, hogy éppen abban a pillanatban állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát.”