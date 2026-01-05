Gera Zoltánt a sopronkőhidai börtönben szembesítették élete egyik legfontosabb döntésével

„A válogatottbeli kudarcok szerintem mindig jobban ütnek, én azokat mindig nehezebben viseltem. A mostanira nem számított senki. Azt hittük, hogy ez sikerülni fog, azért fáj ez most különösen. Ahogy láttam, ez a vereség nem csak a játékosokat ütötte meg, hanem az egész országot. Viszont az elmúlt időszakban azért a válogatott jól szerepelt, három Eb-re kijutott, folyamatosan telt ház előtt játssza a meccseket a Puskás Arénában.”

Gera Zoltán Istenbe vetett hite

Saját pályafutásáról elmondta: a hite is segített abban, hogy ilyen messzire eljuthasson.

„Az étkezés vagy az életvitel is meghatározó volt abban, hogy ilyen magas szinten sokáig tudjak futballozni. Nagyon fontos a jó családi háttér, a feleségem támogatott mindenben. Nyilván a hitem is ebben nagyon sokat segített. Keresztény, hívő emberként én úgy voltam vele, hogy a futballozásommal is szeretném az Isten dicsőségét szolgálni, hogy ha megy a futball, vagy ha éppen kevésbé megy, akkor is olyan életet szeretnék élni, amivel jó példa lehetek akár a játékosok, akár a szurkolók előtt.”

Részletesebben is kifejtette, hogyan mentette meg az életét és a karrierjét, hogy rátalált Istenre.