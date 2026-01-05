Ft
Gera Zoltán Kecskemét FTC

Gera Zoltánt a sopronkőhidai börtönben szembesítették élete egyik legfontosabb döntésével

2026. január 05. 08:37

Istenbe vetett hite is segítette abban, hogy ne börtönbe kerüljön, hanem legendás pályafutást fusson be a Premier League-ben. Gera Zoltánt egy börtönben szembesítették élete egyik legfontosabb döntésével.

2026. január 05. 08:37
null

Augusztus óta nem edzőkösködik Gera Zoltán, aki még az NB II-es Kecskemét trénereként kezdte meg az évadot, de aztán a csapat gyenge szereplése miatt menesztették a kispadról. A 97-szeres válogatott korábbi labdarúgó most a hetek.hu portálnak adott interjút, melyben szóba került a labdarúgáson kívüli élete is.

Gera Zoltán
Gera Zoltán tavaly tavasszal még Robbie Keane ellen is meccselhetett. Fotó: MTI/Purger Tamás



Beszélt a magyar válogatott világbajnoki selejtezős kudarcáról is, amit a szurkolókhoz hasonlóan ő is nagyon nehezen viselt.

„A válogatottbeli kudarcok szerintem mindig jobban ütnek, én azokat mindig nehezebben viseltem. A mostanira nem számított senki. Azt hittük, hogy ez sikerülni fog, azért fáj ez most különösen. Ahogy láttam, ez a vereség nem csak a játékosokat ütötte meg, hanem az egész országot. Viszont az elmúlt időszakban azért a válogatott jól szerepelt, három Eb-re kijutott, folyamatosan telt ház előtt játssza a meccseket a Puskás Arénában.”

Gera Zoltán Istenbe vetett hite

Saját pályafutásáról elmondta: a hite is segített abban, hogy ilyen messzire eljuthasson.

„Az étkezés vagy az életvitel is meghatározó volt abban, hogy ilyen magas szinten sokáig tudjak futballozni. Nagyon fontos a jó családi háttér, a feleségem támogatott mindenben. Nyilván a hitem is ebben nagyon sokat segített. Keresztény, hívő emberként én úgy voltam vele, hogy a futballozásommal is szeretném az Isten dicsőségét szolgálni, hogy ha megy a futball, vagy ha éppen kevésbé megy, akkor is olyan életet szeretnék élni, amivel jó példa lehetek akár a játékosok, akár a szurkolók előtt.”

Részletesebben is kifejtette, hogyan mentette meg az életét és a karrierjét, hogy rátalált Istenre.

„2002-ben voltam először Sopronkőhidán egy börtönben evangelizálni. Elmondtam a megtérésemet – még akkor a Fradiban fociztam –, és miközben meséltem, hogy milyen hülyeségeket csináltam, akkor fölállt az egyik rab, és azt mondta: »Emlékszel? Velem csináltad.« Az egy olyan pillanat volt, nemcsak nekem, hanem a többieknek is, hogy ők csak is néztek. 

Látták, hogy én megtértem még időben, fiatal koromban, ő pedig nem, és börtönbe került. Úgy találkoztunk bent, hogy én látogató voltam, ő pedig egy rab.

Érzelmes pillanat volt, valós megtapasztalás, hogy nem kamuztam, amikor arról beszéltem, hogy én honnan jöttem, persze az ember erre nem büszke.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

