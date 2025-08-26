Edzőként nem megy: Kecskemétről is elküldték Gera Zoltánt

Az NB I legkisebb költségvetése ellenére is szintet lépett a Nyíregyháza – Fekete Tivadar a Mandinernek
A nyírségiek sportigazgatója többek között az új, „ötmagyaros” MLSZ-ajánlásról is kifejtette a véleményét.
Kedd délután biztossá vált, a másodosztályban is szenvedő alföldiek a jövőben nem folytatják a közös munkát Gera Zoltánnal és Csizmadia Csabával.
Mindössze egy hónappal az idényrajt után máris kirúgták Gera Zoltánt és stábját az NB II-es Kecskeméttől.
Gerát 2024 októberében nevezték ki az akkor még NB I-es kecskemétiek élére, a klubbal korábban csodát tevő, jelenleg a Nyíregyházát építő Szabó István helyére. A várt fellendülés helyett azonban a KTE tükörsimán zuhant ki az élvonalból, és most öt bajnokit követően az NB II-ben is csak a 9. helyen áll két győzelemmel és három vereséggel, negatív gólkülönbséggel. Erre reflektálva a KTE közleménye diplomatikusan így fogalmaz:
Ezt is ajánljuk a témában
A nyírségiek sportigazgatója többek között az új, „ötmagyaros” MLSZ-ajánlásról is kifejtette a véleményét.
Klubunk Gera Zoltán és Csizmadia Csaba személyében jó embereket és jó szakembereket ismerhetett meg. Az elmaradt közös sikerek után ugyanakkor értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai.”
Az egykori kiváló labdarúgó edzőként eddig sehol nem tudott érvényesülni: ezt megelőzően a Vasasnál is megégett – az ugyancsak másodosztályú angyalföldiek kispadjáról mindössze 17 tétmeccs után menesztették 2024-ben –, s azt megelőzően az U21-es válogatott élén sem tudott maradandót alkotni.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás