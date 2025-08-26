Edzőként nem megy: Kecskemétről is elküldték Gera Zoltánt

Mindössze egy hónappal az idényrajt után máris kirúgták Gera Zoltánt és stábját az NB II-es Kecskeméttől.

Gerát 2024 októberében nevezték ki az akkor még NB I-es kecskemétiek élére, a klubbal korábban csodát tevő, jelenleg a Nyíregyházát építő Szabó István helyére. A várt fellendülés helyett azonban a KTE tükörsimán zuhant ki az élvonalból, és most öt bajnokit követően az NB II-ben is csak a 9. helyen áll két győzelemmel és három vereséggel, negatív gólkülönbséggel. Erre reflektálva a KTE közleménye diplomatikusan így fogalmaz: