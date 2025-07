Az NB I legkisebb költségvetése ellenére is szintet lépett a Nyíregyháza – Fekete Tivadar a Mandinernek

A legszerényebb költségvetéssel maradt bent a Nyíregyháza

Fekete szerint a Nyíregyháza egy olyan szintre emelkedett, hogy a játékosaik iránt egyre nagyobb a kereslet a piacon, és ez is egy jó visszajelzés abból a szempontból, hogy e tekintetben is jó úton járnak.

„Nagy Barnabás a Ferencvárosba igazolt, Keresztes Krisztián pedig a skót Premier League-be, a Dundee-hez került, de említhetném Tóth Balázst és Kovácsréti Márkot is, akikért szintén érkezett ajánlat. Ezek is nagyon jó visszacsatolások, és mi szépen csendben tesszük a dolgunkat. Révész Bálint személyében van egy lokálpatrióta tulajdonosunk, akinek nagyon fontos a Nyíregyháza Spartacus. Tiszta szívből vezeti a klubot, és ez minden egyes projektünknél érezhető. Tőle lefelé is megvan az állandóság, hiszen Dankó Gergő ügyvezető kollégám és én is már évek óta a klubnál vagyunk.”

Fekete elárulta, az NB I-es klubok között az előző idényben a Nyíregyházának volt a legkisebb költségvetése.

Az számít igazán, hogyan gazdálkodsz, mennyire tudatosan működsz. Nagyon fontos a kiválasztási rendszer, hogy milyen játékosok kerülnek hozzánk. Nálunk nincsenek elszállva a játékosbérek, nincsenek gigászi alapfizetések, hanem a jó teljesítményt díjazzuk.”

Náluk tehát az tud jól keresni, aki jól is teljesít.

Szót ejtett a kiemelt akadémiák szerepéről is / Fotó: Nyíregyháza Spartacus

Az új, „ötmagyaros” MLSZ-ajánlással kapcsolatban elmondta, hogy ugyan az övék nem kiemelt státuszú akadémia, de törekedni fognak arra, hogy eleget tegyenek a feltételeknek.

„Ránk nem ugyanaz vonatkozik, mint a kiemelt akadémiákat foglalkoztató klubokra. De valahol ez helyes is, mert ők ezért kiemelt állami támogatást kapnak. Persze, sok a vita körülötte, de olyan szabályt úgy sem fognak tudni megalkotni, ami mindenkinek megfelel.”

Szerinte a kiemelt akadémiáknak az a feladatuk, hogy az ország legtehetségesebb játékosait összegyűjtsék, és ez a Nyíregyháza helyzetét megnehezíti.

„Bármennyire is fájó ez most sok csapatnak, ezzel szerintem nincs probléma. Akik ilyen kiemelt támogatást kapnak, azoknak igenis meg kell ennek felelni. Ha már elviszik országszerte a legtehetségesebb fiatalokat, akkor kellőképpen egyengessék az útjukat.”

A Nyíregyháza nyári felkészülési mérkőzései

Január 28.: Nyíregyháza–Cigánd SE (NB III) 4–2

Július 2.: Bohemians (cseh)–Nyíregyháza 5–0

Július 5.: Lokomotiv Zagreb (horvát)–Nyíregyháza 1–1

Július 9.: Nyíregyháza–Debreceni EAC (NB III) 3–0

Július 9.: Nyíregyháza–Karcag (NB II) 3–0

Július 19.: Nyíregyháza–Mezőkövesd (NB II) 1–0

Kemény menet

Nem tekinthető könnyűnek a Nyíregyháza sorsolása, mert bár a másodosztály bajnoka, a Kisvárda ellen kezd hazai pályán, de utána az előző idény ezüstérmesével, a Puskás Akadémiával és a címvédő Ferencvárossal csap össze.

„A magyar csapatok szeretnek arra hivatkozni, főleg az első néhány fordulóban, hogy még nem alakult ki a keretük. Mi viszont kijelenthetjük, hogy kész a keretünk, de természetesen amíg nem jár le az átigazolási időszak, ugyanúgy figyeljük tovább a piacot, és ha lesz számunkra olyan játékos, aki minden szempontból erősítést jelent, akkor megpróbáljuk megszerezni” – fogalmazott a sportigazgató.

„Nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget annak, hogy az elején, netán a végén játszunk a Puskással vagy a Fradival. Mindenkivel játszanunk kell, és szerintem még sok csapat csak tapogatózik, sokan még mindig jelentik be az újabb érkezőket. Le kell mennie az első körnek, az első tizenegy fordulónak, addigra kitisztul a kép, és akkor megláthatjuk, ki milyen erőt képvisel. De jelenleg csakis a Kisvárda elleni meccsel foglalkozunk.”

Labdarúgó NB I

1. forduló

Vasárnap

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

18.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Puskás Akadémia FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

