Meglepő számokat árult el a klubtulajdonos: ennyit keresnek Nyíregyházán a játékosok

Ahogy arról beszámoltunk, ezt megerősítik a G7.hu adatai is, amelyek szerint a Nyíregyháza játékosainak átlagos nettó fizetése havi 1,3 millió forint, ami a legalacsonyabb volt az NB I előző szezonjában. A ligaátlag ugyanakkor egészen máshol jár: 344 játékos között osztottak szét 24,4 milliárd forintot, ami közel 6 millió forintos bruttó, illetve 5 millió körüli nettó havi átlagot jelent. A legjobban fizető klub a Ferencváros volt 16 milliós bruttóval, míg a dobogóra még a Puskás Akadémia és a Diósgyőr is felfért több mint 5 milliós nettóval.

A Szpari ennek ellenére versenyképes tudott maradni, és ahogy Révész Bálint fogalmazott, a játékosok szívesen választják a klubot nemcsak a kiváló körülmények, hanem a lelkes szurkolótábor miatt is. Ráadásul az idény során három játékost – Nagy Barnabást, Németh Barnabást és Pinte Patrikot – is sikerült átigazolási díj ellenében eladniuk, ami további gazdasági stabilitást jelent a klub számára. Nyíregyházán tehát alacsony költségvetés mellett is eredményes és tudatos munkát végeznek.

