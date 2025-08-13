Ft
08. 13.
szerda
Magyar Építő Debrecen Nyíregyháza gyorsforgalmi út körforgalom

Álomból valóság: gyorsforgalmival kötik össze Magyarország két nagy városát

2025. augusztus 13. 08:39

Örülhetnek a „keleti” lakosok.

2025. augusztus 13. 08:39
null

A Magyar Építők arról ír, hogy

 Debrecen és Nyíregyháza között négysávossá fejlesztenék a 4-es számú főutat. 

Mint kiderült, a dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között 

a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította 

– emelik ki.

A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához.

A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart

 tervezetten 6 darab különszintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal, továbbá 3 darab  kétsávos körforgalommal, 19 darab műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően.

A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját is.

Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3.200 m hosszan fut majd.

A projektben mindemellett 

Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek,

 várhatóan 1500 m2 hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 m2 hasznos alapterületű műhellyel és 1500 m2 hasznos alapterületű sótárolóval, írják.

Nyitókép: Illusztráció. Czeglédi Zsolt/MTI Fotóbank

 

 

csapláros
2025. augusztus 13. 10:57
Reméljük, hogy el lehet adni az útépítést NATO haderő infrastruktúra fejlesztésnek és akkor uniós forrásból valósulhat meg. KÉT haszna van: 1. Debrecen mellett Nyíregyháza egy újabb beruházási térsége lehet a magyar iparfejlesztésnek 2. akik az uki megszállástól vannak beszarva, a magyar haderő is sokkal könnyebben vonulhat föl a szűk uki-magyar határra, hogy legyező szerűen, ezzel ne csak magát a határt, de annak kapcsolódó szlovák-román részeit is védjék, amennyiben az ukik megkerülnék azt, mint a németek tették kétszer is a Maginot vonallal, Hollandián keresztül.
NokiNokedli
2025. augusztus 13. 09:48
Üröm az örömben, hogy egy autópálya megépítése, majd üzemeltetése igen nagy környezetkárosítással jár
lististerc
2025. augusztus 13. 09:30
Mondjuk: "Örülhetnek Debrecen és Nyíregyháza polgárai", kedves mandiner. A "keletizés"kiment a divatból.A szerkesztőt azonnal kirúgnám.
nyafika
2025. augusztus 13. 09:18
Mindenszaristáknak most hirtelen az összes út építése a legfontosabb... Múlt héten még a kórház volt a téma, azelőtt Paks II., Mindig van valamiért vonyítani.
