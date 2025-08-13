Álomból valóság: gyorsforgalmival kötik össze Magyarország két nagy városát

A Magyar Építők arról ír, hogy

Debrecen és Nyíregyháza között négysávossá fejlesztenék a 4-es számú főutat.

Mint kiderült, a dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között

a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította

– emelik ki.

A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához.

A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart

tervezetten 6 darab különszintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal, továbbá 3 darab kétsávos körforgalommal, 19 darab műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően.

A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját is.

Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3.200 m hosszan fut majd.

A projektben mindemellett

Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek,

várhatóan 1500 m2 hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 m2 hasznos alapterületű műhellyel és 1500 m2 hasznos alapterületű sótárolóval, írják.

Nyitókép: Illusztráció. Czeglédi Zsolt/MTI Fotóbank