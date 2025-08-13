Álomból valóság: gyorsforgalmival kötik össze Magyarország két nagy városát

A Drogiporternek üzenem: menj és mentsd meg őket saját maguktól
Kevinben anyag van. A fülében Pogány. És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon.
Örülhetnek a „keleti” lakosok.
A Magyar Építők arról ír, hogy
Debrecen és Nyíregyháza között négysávossá fejlesztenék a 4-es számú főutat.
Mint kiderült, a dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.
A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között
a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította
– emelik ki.
A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához.
A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart
tervezetten 6 darab különszintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal, továbbá 3 darab kétsávos körforgalommal, 19 darab műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően.
A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját is.
Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3.200 m hosszan fut majd.
A projektben mindemellett
Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek,
várhatóan 1500 m2 hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 m2 hasznos alapterületű műhellyel és 1500 m2 hasznos alapterületű sótárolóval, írják.
Nyitókép: Illusztráció. Czeglédi Zsolt/MTI Fotóbank