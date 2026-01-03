Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Kocsis Dominik DVSC MLS NB I Egyesült Államok

Újabb magyar focista kerülhet ki Amerikába, méghozzá Debrecenből

2026. január 03. 17:27

Kocsis Dominik iránt az Egyesült Államokból van érdeklődés. Újabb magyar játékos kerülhet az MLS-be.

2026. január 03. 17:27
null

A Csakfoci információja szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC magyar játékosa, Kocsis Dominik az Egyesült Államokban köthet ki.

Kocsis az MLS-be szerződhet, újabb magyar játékos futballozhat az Egyesült Államokban
Kocsis (balra) az MLS-be szerződhet, újabb magyar játékos futballozhat az Egyesült Államokban (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

„Komoly érdeklődés mutatkozik az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságból (MLS) a Debreceni VSC 23 éves szélsője, Kocsis Dominik iránt. Ugyanakkor egy esetleges klubváltás jelenleg bizonytalan, mivel a Lokinál zajló tulajdonosváltás megnehezítette az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket az elmúlt napokban” – áll a cikkben, amely nem nevezett meg csapatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Filipovics Vladan játékosmenedzser az M1 aktuális csatornának adott interjúban azonban elárulta, hogy három észak-amerikai klub is érdeklődik iránta.

Kocsis a mostani idényben 18 bajnokin szerepelt, három gólt és három gólpasszt jegyzett, és a debreceniek alapembere volt.

Magyarok Amerikában

Az Egyesült Államokban jelenleg három légiósunk van: Gazdag Dániel (Columbus Crew), Pintér Dániel (Inter Miami) és Sallói Dániel (Sporting Kansas City).

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!