Újabb magyar focista kerülhet ki Amerikába, méghozzá Debrecenből

„Itt élem le életem hátralévő részét” – Amerikában marad a magyar válogatott támadó
Kocsis Dominik iránt az Egyesült Államokból van érdeklődés. Újabb magyar játékos kerülhet az MLS-be.
A Csakfoci információja szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC magyar játékosa, Kocsis Dominik az Egyesült Államokban köthet ki.
„Komoly érdeklődés mutatkozik az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságból (MLS) a Debreceni VSC 23 éves szélsője, Kocsis Dominik iránt. Ugyanakkor egy esetleges klubváltás jelenleg bizonytalan, mivel a Lokinál zajló tulajdonosváltás megnehezítette az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket az elmúlt napokban” – áll a cikkben, amely nem nevezett meg csapatot.
Filipovics Vladan játékosmenedzser az M1 aktuális csatornának adott interjúban azonban elárulta, hogy három észak-amerikai klub is érdeklődik iránta.
Kocsis a mostani idényben 18 bajnokin szerepelt, három gólt és három gólpasszt jegyzett, és a debreceniek alapembere volt.
Az Egyesült Államokban jelenleg három légiósunk van: Gazdag Dániel (Columbus Crew), Pintér Dániel (Inter Miami) és Sallói Dániel (Sporting Kansas City).
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA