Újabb magyar focista kerülhet ki Amerikába, méghozzá Debrecenből

A Csakfoci információja szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC magyar játékosa, Kocsis Dominik az Egyesült Államokban köthet ki.

Kocsis (balra) az MLS-be szerződhet, újabb magyar játékos futballozhat az Egyesült Államokban (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

„Komoly érdeklődés mutatkozik az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságból (MLS) a Debreceni VSC 23 éves szélsője, Kocsis Dominik iránt. Ugyanakkor egy esetleges klubváltás jelenleg bizonytalan, mivel a Lokinál zajló tulajdonosváltás megnehezítette az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket az elmúlt napokban” – áll a cikkben, amely nem nevezett meg csapatot.