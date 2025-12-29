„Itt élem le életem hátralévő részét” – Amerikában marad a magyar válogatott támadó

Arról is beszélt, hogy milyen eseménydús év van mögötte.

„Pozitív dolgok inkább a magánéletemben történtek, a negatívak pedig a futballban. De ezekből is tanultam, hogyan kell a nehéz helyzeteket feldolgozni, miként kell reagálni rájuk. Szóval nem unatkoztunk az idén, megkértem a barátnőm kezét, az elmúlt évben megnyitottuk az első padelklubunkat. Ez egy olyan szórakoztató, közösségi sportág, ami ötvözi a legjobb ütősportok elemeit. Egy kicsit tenisz, egy kicsit squash, de valójában egy külön világ.”

Elmesélte, hogy néhány hete az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel tűnt fel az egyik pályájukon.

„Elsőre nem akartam hinni a szememnek, később néhány szót is váltottunk – árulta el. – Az angol válogatott néhány tagja Kansasben járt, hogy feltérképezze a válogatott helyszíneit a nyári világbajnokság előtt. Kiderült, az angolok a mi bázisunkat használják majd. Az edzőközpontunkban nehéz kifogást találni, elképesztően modern, inkább azt vizsgálták, milyen szállodát találnak a közelben, ahol a hatalmas delegációt el tudják szállásolni. A logisztika volt a döntő nekik, a jelek szerint mindenből találtak megfelelőt. A városban egyébként már most érezhető az izgalom, hat mérkőzés lesz itt, abból egy negyeddöntő. Itt játszanak majd az argentinok, a hollandok, talán a portugálok is, ha eljutnak a negyeddöntőig. Sőt, már azt is megnéztem, ha úgy alakul, a kansasi negyeddöntőben Argentína–Portugália meccs is lehet. Az azért nem olyan rossz.”

Történelmet akar írni Kansasben