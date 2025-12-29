„Itt élem le életem hátralévő részét” – Amerikában marad a magyar válogatott támadó

„Árulkodó tény…" – beszólt Marco Rossinak a magyar sportvezető
Az MLS-ben szereplő Sporting Kansas City támadójával, a négyszeres magyar válogatott futballistával, Sallói Dániellel készített interjút a Nemzeti Sport. A beszélgetésből kiderült, hogy a 29 éves játékos a visszavonulása után is az Egyesült Államokban tervezi az életét.
Sallói idén kérte meg barátnője, Victoria kezét, az esküvőt pedig a jövő nyáron tervezik.
„Sokat gondolkodtunk rajta, melyik lenne a legjobb helyszín, mert ha Magyarországon tartjuk, az ittenieknek kell repülniük, ha Amerikában, akkor meg az európaiaknak. Végül úgy döntöttünk, hogy »semleges« helyszínen, Mallorcán tartjuk az esküvőt. Magyarországról könnyen elérhető, az amerikaiak pedig örömmel összekötik az eseményt egy európai vakációval. Nyolcvan-kilencven vendég lesz a bulin.”
Sallói még 2014-ben cserediákként került ki Kansasbe, tavaly pedig megkapta az amerikai állampolgárságot. A jövőjét az USA-ban tervezi.
Úgy tűnik, itt élem le életem hátralévő részét. Amerikai feleségem lesz, az ország egyébként is az otthonommá vált, jól érzem, érezzük itt magunkat.
Hogy Amerikán belül aztán költözünk-e máshová, azt egyelőre nem tudom.”
Jövő nyáron lejár klubjánál a szerződése.
„Valóban a mostani az utolsó idényem a jelenlegi szerződésemből. Jövő nyáron harmincéves leszek, jó korban vagyok, egy jó szerződés még éppen belefér a karrierembe. Sajnos a mögöttünk hagyott évad nem alakult jól nekünk, ebből a szempontból nagy hiányérzet van bennem.”
Arról is beszélt, hogy milyen eseménydús év van mögötte.
„Pozitív dolgok inkább a magánéletemben történtek, a negatívak pedig a futballban. De ezekből is tanultam, hogyan kell a nehéz helyzeteket feldolgozni, miként kell reagálni rájuk. Szóval nem unatkoztunk az idén, megkértem a barátnőm kezét, az elmúlt évben megnyitottuk az első padelklubunkat. Ez egy olyan szórakoztató, közösségi sportág, ami ötvözi a legjobb ütősportok elemeit. Egy kicsit tenisz, egy kicsit squash, de valójában egy külön világ.”
Elmesélte, hogy néhány hete az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel tűnt fel az egyik pályájukon.
„Elsőre nem akartam hinni a szememnek, később néhány szót is váltottunk – árulta el. – Az angol válogatott néhány tagja Kansasben járt, hogy feltérképezze a válogatott helyszíneit a nyári világbajnokság előtt. Kiderült, az angolok a mi bázisunkat használják majd. Az edzőközpontunkban nehéz kifogást találni, elképesztően modern, inkább azt vizsgálták, milyen szállodát találnak a közelben, ahol a hatalmas delegációt el tudják szállásolni. A logisztika volt a döntő nekik, a jelek szerint mindenből találtak megfelelőt. A városban egyébként már most érezhető az izgalom, hat mérkőzés lesz itt, abból egy negyeddöntő. Itt játszanak majd az argentinok, a hollandok, talán a portugálok is, ha eljutnak a negyeddöntőig. Sőt, már azt is megnéztem, ha úgy alakul, a kansasi negyeddöntőben Argentína–Portugália meccs is lehet. Az azért nem olyan rossz.”
„Tizenöt gólra vagyok attól, hogy a Kansas City történetének legtöbb gólt szerző játékosa legyek, de hogy ezt biztosan meg tudjam csinálni, kiugró idényt kell produkálnom.
Jó lenne beírni a nevem a történelemkönyvbe!”
