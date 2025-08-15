Ft
magyar válogatott Labdarúgó NB I Katona Bálint Nyíregyháza Spartacus Ferencváros Varga Kevin

Jól belehúztak Nyíregyházán: magyar válogatott támadó és Fradi-játékos érkezett

2025. augusztus 15. 12:20

A 13-szoros magyar válogatott Varga Kevin és a Ferencvárostól szerződtetett Katona Bálint is a Nyíregyháza Spartacusnál folytatja a pályafutását.

null

A labdarúgó NB I-ben három forduló után nyeretlen Nyíregyháza Spartacus leigazolta a korábbi válogatott balszélső Varga Kevint. A klub pénteken jelentette be a honlapján, hogy kétéves szerződést kötött a nemzeti csapatban 13 alkalommal szerepelt játékossal.

Varga – aki részt vett a 2021-es Európa-bajnokságon – a magyar élvonalban eddig csak a Debrecen színeiben játszott, külföldön pedig a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is futballozott. Legutóbb a török másodosztályú Ankaragücü alkalmazásában állt, amelytől februárban távozott.

 

A Nyíregyháza ugyanakkor azt is bejelentette, hogy hároméves szerződést kötött Katona Bálinttal, a bajnok Ferencváros támadó középpályásával. A korábbi korosztályos válogatott futballista eddig 69 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, tizenegy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, az előző idényben Kecskeméten játszott kölcsönben.

A menedzsmentem régóta tárgyalásban állt már a Nyíregyházával, s bár több élvonalbeli klub is megkeresett, úgy döntöttem, itt a helyem

– idézte a klub honlapja a 22 esztendős játékost. – A nyáron végig edzésben voltam a Ferencvárossal, végigdolgoztam a felkészülést, szóval fizikailag jó állapotban vagyok. Ellenfélként voltam már Nyíregyházán, a klub komoly szurkolótáborral rendelkezik, kíváncsian várom a hétvégi rangadót.”

 

A nyírségiek vasárnap 15.30 órától egy másik kelet-magyarországi csapattal, a Debrecennel játszanak hazai pályán.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: nyiregyhazaspartacus.hu

 

