„Itt emberéletekről van szó” – kemény szavakkal búcsúzik a Fradi főnöke

Évértékelő nagyinterjút adott a klubhonlapnak Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. A Fradi-főnök bizonyos szempontból vegyes érzésekkel, de alapvetően mégis elégedetten búcsúzott a 2025-ös esztendőtől, kiemelve, tisztán látható, Robbie Keane-nel honnan hova jutott el a csapat, még az olyan hátráltató tényezők ellenére is, mint amilyen az MLSZ sokat vitatott magyar- és fiatalszabálya.

Orosz Pál ezúttal sem rejtette véka alá véleményét a Fradival kapcsolatos legfontosabb kérdésekben (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Fradinál egészen máshogy gondolják

Orosz Pál hangsúlyozta, az ír szakember nehéz helyzetben vette át a csapatot januárban, hiszen sem a hazai, sem a nemzetközi porondon nem alakultak ideálisan a zöld-fehérek dolgai. Végül azonban Keane vezérletével a csapat magára talált, és remek tavaszt produkálva, 13 meccsből tízet megnyerve sikerült ismét behúzni a bajnoki címet. A mostani idényben bevezetett új MLSZ-ajánlásokkal és -előírásokkal kapcsolatban a klubálláspontnak megfelelő kemény kritikákat fogalmazott meg.