12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fiatalszabály orosz pál Robbie Keane Fradi Ferencváros MLSZ FTC

„Itt emberéletekről van szó” – kemény szavakkal búcsúzik a Fradi főnöke

2025. december 28. 16:09

Orosz Pál szókimondó évértékelő interjút adott. A Fradi vezérigazgatója szerint ne azért kapjon lehetőséget valaki, mert magyar és fiatal, a zöld-fehérek nem ezen elvek mentén építkeznek.

2025. december 28. 16:09
null

Évértékelő nagyinterjút adott a klubhonlapnak Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. A Fradi-főnök bizonyos szempontból vegyes érzésekkel, de alapvetően mégis elégedetten búcsúzott a 2025-ös esztendőtől, kiemelve, tisztán látható, Robbie Keane-nel honnan hova jutott el a csapat, még az olyan hátráltató tényezők ellenére is, mint amilyen az MLSZ sokat vitatott magyar- és fiatalszabálya. 

OROSZ Pál Fradi-vezérigazgató
Orosz Pál ezúttal sem rejtette véka alá véleményét a Fradival kapcsolatos legfontosabb kérdésekben (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Fradinál egészen máshogy gondolják

Orosz Pál hangsúlyozta, az ír szakember nehéz helyzetben vette át a csapatot januárban, hiszen sem a hazai, sem a nemzetközi porondon nem alakultak ideálisan a zöld-fehérek dolgai. Végül azonban Keane vezérletével a csapat magára talált, és remek tavaszt produkálva, 13 meccsből tízet megnyerve sikerült ismét behúzni a bajnoki címet. A mostani idényben bevezetett új MLSZ-ajánlásokkal és -előírásokkal kapcsolatban a klubálláspontnak megfelelő kemény kritikákat fogalmazott meg. 

A Ferencvárosnál úgy gondoljuk, hogy egy játékos ne azért kapja meg a lehetőséget, mert magyar, hanem mert megérdemli azt"

– állította fel az alaptézist Orosz, hozzátéve, bár a magyarszabály célját alapvetően jónak tartja, a betartása a gyakorlatban nagyon sok problémát szül, így életidegennek hat.

„Nagyon nehéz így meccselni, cserélni, együtt élni a játékkal, és akkor még a sérülésekről nem is beszéltem. 

Ami pedig a fiatalokra vonatkozó passzusokat illeti, nem szabályozások révén kell elérni, hogy valaki a korosztálya miatt szerepeljen, itt emberéletekről van szó. Karrierek és életutak törhetnek derékba amiatt, hogy valaki emiatt kap egy bizonyos ideig rendszeres játéklehetőséget.”

KEANE, Robbie; TÓTH Alex Fradi
Robbie Keane és Tóth Alex öröme – Orosz Pál szerint például az utóbbi a bizonyíték arra, hogy a Fradiban saját jogon is messzire el lehet jutni saját nevelésű, fiatal magyar játékosként (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Felnőttek Európához

A vezérigazgató az Európa Liga-meneteléssel kapcsolatban úgy fogalmazott, eleve óriási fegyvertény, hogy a csapat sorozatban a hetedik évében jut el valamelyik nagy presztízsű európai kupasorozat főtáblájára, de most már az EL-ben is ott tartanak, hogy 

a csapat egész egyszerűen felnőtt a feladathoz. 

Tudatos, magabiztos és csupaszív játékkal tartunk ott, ahol, és leszögezném, hogy egyáltalán nem volt könnyű a sorsolásunk. Óriási skalpokat gyűjtöttünk be, három pontot hoztunk el Genkből és Salzburgból is, de az én szívemhez az isztambuli döntetlen áll a legközelebb, még soha nem voltam ilyen hangulatú derbin.” Ami pedig a közelebbi és távolabbi jövőt illeti, Orosz szerint a Panathinaikoszt januárban hazai pályán még le kellene győzni a legjobb nyolc bebiztosításához, és bár a bajnokságban gyakran úgy viselkednek, mintha „elfelejtettek volna biciklizni”, azt várja, hogy tavaszra ott is kiegyenesednek a dolgok. 

(Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán)

Összesen 3 komment

