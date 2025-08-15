Gyengülő légvédelem: Ukrajna már nem képes megvédeni magát az EU pénzéből

Az orosz hadsereg által egyre gyakrabban bevetett, manőverezésre képes ballisztikus rakéták jelentősen csökkentették Ukrajna Patriot légvédelmi rendszereinek hatékonyságát – számolt be az Egyesült Államok Védelmi Hírszerző Ügynöksége (DIA) is megerősítésére hivatkozva az amerikai War zone.

Ukrajna jelenleg öt Patriot légvédelmi üteggel rendelkezik, amelyek közül kettőt EU tagországoktól kapott.

A Kyiv Independent cikke szerint a módosított rakéták radar-csapdákat is használnak, valamint kvázi-ballisztikus pályán haladnak, ami szintén rontja az elfogásuk esélyét.

Az Iszkander-M rakéták már 2022 elején, az invázió első fázisában is használtak korábban ismeretlen zavaróeszközöket. Azóta ugyan voltak jelek arra, hogy ezek nem minden rakétában találhatók meg, de most úgy tűnik, hogy Moszkva elkezdhette ezeket rendszeresen alkalmazni, vagy akár tovább is fejleszthette őket.

„Az ukrán légierő nehezen tudja következetesen használni a Patriot légvédelmi rendszereket a közelmúltbeli orosz taktikai fejlesztések miatt,

beleértve azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a rakéták röppályájának megváltoztatását és manőverek végrehajtását a hagyományos ballisztikus röppálya helyett” – áll a DIA közleményében.