Tisza Párt Gurzó Mária román Kéri László

Lerománozta a Tisza Párt jelöltjét Magyar Péter egyik fő bizalmasa (VIDEÓ)

2025. december 08. 12:15

„Mindenki tudja, hogy ő ott a helyi román” – mondta Kéri László a Tisza egyik jelöltjéről, akit korábban felmagasztalt.

2025. december 08. 12:15
null

Mindenki tudja, hogy Gurzó Marika „ott a helyi román” – ezt találta mondani Kéri László a Kontrollnak. A tiszás politológus azután magyarázkodott ilyen sajátosan, hogy azzal szembesítették, hogy nincs kisebbségi képviselőjelötje a Tisza Pártnak. Kéri Lászlónak egyből eszébe is jutott „Gurzó Marika”, vagyis Gurzó Mária, a Tisza Párt békés megyei, 4-es választókerületének jelöltje. „Egyedül Békés megyében van érzékelhető románság. Meg fogja oldani az egyéni jelölt, az ő érzékenysége” – tette hozzá a politológus. 

Az idézett rész 9 perc 7 másodperctől tekinthető meg.

Az egyébként fogorvosként tevékenykedő Gurzó nem először jutott Kéri eszébe. Mint arról a Mandiner korábban beszámolt: a Klubrádióban is magasztalta.

Nyitókép: képernyőfotó

 

Lakat1983
2025. december 08. 13:25
Ezek a büdöskomcsik mind olyan egyformák. Főleg legbelül. Ezeket valami globalista üzemben fröccsöntik, ugyanarra a sémára. Nyomorult faszkalapok gyülekezete. És véletlenül pont mind a tiszapárt mögött toporognak.
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. december 08. 13:18
kuzmics 2025. december 08. 13:15 • Szerkesztve Nemhogy élvezné a gondolom nem kevés (még a 13-14. sem kell neki) nyugdíját. ennyit érsz te szarzsák pár tízezer forintért elárulod a hazád, szánalmas kommunista fidesz fatty
kuzmics
2025. december 08. 13:15 Szerkesztve
A bácsika nagyon erőlködik, nem hajlandó elismerni, game over. Még egyszer szeretné érezni, hogy ők fújják a passzát szelet. Szánalmas! Nemhogy élvezné a gondolom nem kevés (még a 13-14. sem kell neki) nyugdíját.
kalmanok
2025. december 08. 13:06
Juhász Péter Pál pedig fideszes intézmény igazgató.
