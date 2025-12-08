Lerománozta a Tisza Párt jelöltjét Magyar Péter egyik fő bizalmasa (VIDEÓ)

Mindenki tudja, hogy Gurzó Marika „ott a helyi román” – ezt találta mondani Kéri László a Kontrollnak. A tiszás politológus azután magyarázkodott ilyen sajátosan, hogy azzal szembesítették, hogy nincs kisebbségi képviselőjelötje a Tisza Pártnak. Kéri Lászlónak egyből eszébe is jutott „Gurzó Marika”, vagyis Gurzó Mária, a Tisza Párt békés megyei, 4-es választókerületének jelöltje. „Egyedül Békés megyében van érzékelhető románság. Meg fogja oldani az egyéni jelölt, az ő érzékenysége” – tette hozzá a politológus.

Az idézett rész 9 perc 7 másodperctől tekinthető meg.